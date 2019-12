Raed Arafat, precizări despre fata ținută cu orele la urgență: „Dușmanul nostru este timpul"

Raed Arafat a explicat că elicopterul care ar fi trebuit să o preia pe fetița în comă din Vâlcea a fost redirecționat pentru că medicul din ambulanță a sesizat că nu poate ajunge la locul preluării înainte de lăsarea întunericului și imediat, echipajele au găsit alternativă pentru a salva minora.

„Din informatiile pe care le am pana la acest moment, apelul a intrat la dispeceratul de la Rm Valcea pe la 15:47 anuntand accidentul la Baile Govora, fiind implicata o fetita de 10 ani.

Au fost trimise doua echipaje, unul de prim ajutor, aflat la 6 km de locul accidentului si care a ajuns la orele 15:55, acesta fiind alertat la 15:51, si un echipaj cu medic care a plecat de la Rm Valcea la 15:48 si care a ajuns la orele 16:03.

La sosirea echipajului cu medic, fetita, aflata in coma, era deja in ambulanta de prim ajutor SMURD, fiind imobilizata si cu guler cervical. Medicul decide sa insoteasca fetita in ambulanta de prim ajutor iar pe drum au trbuit sa se opreasca de mai multe ori pentru aspirarea cailor respiratorii si asistarea fetitei care era inconstienta si varsa, avand un traumatism cranio-cerebral.

Medicul a tentat sa efectueze intubatia insa fara succes, si a decis continuarea drumului catre spital, ce este un demers corect, si de inteles, actiunea acestuia fiind in interesul pacientei.

Intre timp, la orele 16:03 elicopterul de la Craiova primeste o alerta de decolare pentru un accident rutier in zona Dragasani, judetul Valcea, iar la 16:17 minute, in urma informatilor ca nu mai este nevoie de elicopterul SMURD la accidentul respectiv, dispecerul, afland de accidentul de la Baile Govora, redirectioneaza elicopterul catre locul de aterizare din Fedelesoiu, la 8km de Rm Valcea, locul obisnuit unde se aterizeaza in vederea preluarii pacientilor ne-existand un loc de aterizare special destinat langa spital. Decizia de a nu trimite elicopterul direct la Baile Govora era bazata pe informatia ca ambulanta in care se afla fetita se indreapta deja sprea Rm Valcea fiind inutila deplasarea la Baile Govora.

Elicopterul aterizeaza in jurul orelor 16:40 si anunta medicul care era cu echipajul de prim ajutor SMURD ca elicopterul nu poate astepta mai mult decat 8-10 minute, intrucat urmeaza sa se lase intunericul iar decolarea devine riscanta in zona respectiva.

Medicul care insotea fewtita, si care a fost obligat sa se opreasca de mai multe ori sa o ingrijeasca, sesizeaza ca nu are cum sa ajunga in acest interval de timp la elicopter si decide sa duca fetita la UPU din cadrul Spitalul de Urgenta Rm Valcea.

Elicopterul a parasit zona la orele 16:48 iar pacienta a ajuns la UPU la orele 16:56, intrand in investigatii dupa ce a fost stabilizata si intubata, fiind pusa in coma indusa, de medicii de la UPU.

In cazul in care medicul decidea sa mearga cu fetita la elicopter, acesta ajungea mai tarziu decat orele 16:56 avand o distanta suplimentara de parcurs, iar medicul de pe elicopter trebuia sa intubeze fetita si sa o stabilizeze inaintea decolarii cu ea in elicopter, ce ar fi insemnat o munca de cel putin 20-30 minute la fata locului, devenind imposibila decolarea, conform procedurii in zona respectiva, inaintea de lasarea intunericului.

In urma investigarii fetitei, si efectuarii examenului computer tomografic, s-au constatat leziuni grave la nivel cranio-facial, fiind necesar transferul la Bucuresti intr-o sectie de terapie intensiva specializata, nefiind necesara o interventie chirurgicala la momentul respectiv, conform afirmatiilor medicilor din Rm Valcea.

Fetita a fost transferata cu o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Valcea la Spitalul Bagdasar dupa finalizarea investigatiilor, stabilizarea ei si obtinerea acordului de transfer din partea medicilor de la Sptialul respectiv.

Datele de mai sus sunt cele primite pana la ora aceasta la nivelul DSU, si de mine personal, ele putand suferi unele modificari in urma primirii rapoartelor solicitate. Pana la acest moment singurul lucru care as cere o explicatie pentru el este timpul parcurs intre apelul de urgenta primit la 15:47 si momentul alertarii echipajului de prim ajutor SMURD la 15:51 mai ales ca ambulanta de la Serviciul de Ambulanta a fost alertata la 15:48. Insa si asa, echipajul de prim ajutor a ajuns intr-un tiimp foarte scurt la locul accidentului si a efectuat manevrele de stabilizare confrom competentelor pe care le au membri echipajului.

Cu siguranta nu putem vorbi de "batjocura" in acest caz. Redirectionarea elicopterului a fost o incercare de a da fetitei o sansa si este clar ca toti cei implicati stiau ca este o limita de timp si ca este posibil sa nu reuseasca sa preia fetita la timp si sa decoleze in siguranta. Nu este prima data, si nu va ultima data, cand o misiune de salvare aeriana se abandoneaza din motive de siguranta si se gasesc alternative care sa permita indeplinirea misiunii in siguranta pentru toti chiar daca solutia optima pentru pacient ar fi fost utilizarea elciopterului.

Dusmanul nostru este timpul si oricat am face sunt situatii in care solutiile optime nu pot fi aplicate din cauza unor limitari care nu depind la momentul respectiv de noi, cei care incercam sa salvam o viata, si ne obliga sa gasim solutii alternative care nu sunt cele ideale pe care ne-am fi dorit sa le aplicam.

Le rog pe reprezentatnii mass media sa verifice foarte bine datele si informatiile iniante de a iesi cu stiri si cu titluri care nu au nimic cu realitatea, punand sub semnul intrebarii personalul care a actionat cu cele mai bune intentii si cu profesionalism pentru a salva o viata.

In cazul in care rapoartele vor aduce date suplimentare de interes, vom completa informatiile printr-un comunicat oficial al DSU.

In viitor solutia normala ar fi infiintarea unor platforme de aterizare si decolare pentru zi si noapte care sa fie autorizate si utilizate pentru aceste situatii, astfel am putea fi foarte eficienti in preluarea pacientilor critici si in cursul noptii. Costul unei platforme de aterizare / decolare pentru un municipiu nu este deloc semnificativ.