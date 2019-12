Rareș Bogdan a negociat cu excelență numirea lui Cristian Bușoi ca președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie din Parlamentul European

Stirea conform careia europarlamentarul Cristian Buşoi a fost ales preşedinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE) din Parlamentul European, a luat prin suprindere mai multa lume, fiind considerata pe cat de uimitoare pe atat de valoroasa, prin faptul ca România obtine presedintia unei comisii extrem de importante.

Mai putina lume stie, insa, ca reusita aceasta se datoreaza unei serii de negocieri excelente ale lui Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, europarlamentar si el, sef al delegatiei Romaniei la grupul PPE. Rares Bogdan a izbutit sa scoata in evidenta calitatile lui Cristian Busoi pentru aceasta functie in dialogurile permanente cu partenerii europeni. Nu este pentru prima oara cand Rares Bogdan negociaza stralucit in favoarea Romaniei pentru pozitii de europarlamentari romani in comisii importante ale Parlamentului European.

Caracterizarea lui Cristian Busoi pe siteul Parlamentului European: "Eurodeputat PNL şi membru al Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat), Cristian Buşoi a fost ales cu 52 de voturi pentru din 58 posibile, celelalte 6 voturi fiind acordate eurodeputatei franceze Joelle Melin, reprezentanta grupului Identitate şi Democraţie din Parlamentul European. El preia funcţia care a fost deţinută din luna iulie de Adina Vălean, aleasă apoi comisar european pentru transporturi. ITRE este responsabilă cu politica industrială, politica de cercetare şi inovare a UE, politica spaţială, politica energetică şi de aplicare a noilor tehnologii."

Cristian Busoi: ''Avem nevoie de o strategie de politică industrială autentică, mai ambiţioasă şi trebuie să asigurăm tranziţia sistemelor noastre energetice pentru a atinge obiectivul strategic de decarbonizare. Este important să inspirăm lumea, dar, la fel de important este ne asigurăm că suntem competitivi, menţinem securitatea energetică a Uniunii Europene şi păstrăm locurile de muncă pentru cetăţenii europeni. Avem nevoie aşadar de o de o tranziţie echilibrată, pragmatică şi justă''.