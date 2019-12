Rares Bogdan bate toate recordurile de audienta!

De cand a lasat jurnalismul pentru a se face politician, mai precis, europarlamentar, dar si prim-vicepresedinte al PNL, Rares Bogdan a aparut sporadic pe canalele TV. Dar de fiecare data cand a facut-o a aruncat in aer audientele: fie cu declaratii politice, fie cu analize politico-economice, fie cu anunturi sociale ce au cutremurat spatiul public.

Sambata, Rares Bogdan a fost invitat la Romania TV pe un interval orar de prime-time, perioada in care a facut - ca de obicei, in stilu-i caracteristic - mai multe afirmatii. Nu le vom relua aici pentru ca sunt deja pe internet, in stiri de specialitate. Ce este important de data asta e ca ne-au venit audientele de pe 28 decembrie 2019 si tot ce putem spune e ca Rares Bogdan a batut toate recordurile, a fost in frunte pe intervalul orar cat a fost invitat nu numai fata de toate televiziunile de stiri, dar si decat cele generaliste ca ProTV, Antena 1, TVR etc. Dovada o puteti analiza mai jos (prima coloana, cea cu galben, audientele de la Romania TV):