Rasturnare de situatie in cazul Caracal

Doua colege si prietene ale Luizei Melencu vor fi audiate, miercuri, la Craiova, in calitate de martori. Procurorii DIICOT care lucreaza la acest caz vor veni de la Bucuresti pentru a lua aceste declaratii.

Potrivit Adevarul, cele doua fete au primit citatii sa se prezinte miercuri, ora 11:00, la sediul IPJ Dolj pentru a fi audiate in dosarul Caracal. In cazul in care nu se prezinta, ele vor fi aduse la politie cu mandat sau vor fi amendate.

Decizia procurorilor de a le audia pe fete l-a infuriat pe bunicul fetei, care considera ca aceasta masura este luata mult prea tarziu. „Ce ar putea spune acesti copii dupa 6 luni? Fetele sunt speriate, nu inteleg de ce sunt chemate, de ce au calitate de martori. Bataia de joc este mult prea mare. Vor sa traga de dosar, sunt sigur de asta. Interesele sunt prea mari", a declarat Stelian Iordache, potrivit sursei citate.

Colegele Luizei au scris pe pe Facebook ca vor merge la intalnirea cu procurorii, dar nu au incredere in ancheta care se face.„ Noi, colegii Luizei, primim citatie si, daca nu ne prezentam, ne ia cu mandat sau luam amenda si cei din familia lui Dinca stau bine mersi. Bravo, Politia Romana!", a scris una dintre colege.

De asemenea, la sediul DIICOT se vor prezenta si mama si bunicul fetei, care au spus ca vor sa fie alaturi de colegele tinerei.

Surse judiciare au precizat, pentru mediafax.ro, ca procurorii DIICOT au solicitat autoritatilor din SUA sprijinul specialistilor FBI in realizarea analizelor ADN in privinta Luizei. Cererea procurorilor a fost transmisa intr-un timp foarte scurt de Ministerul Justitiei. Procurorii DIICOT au gasit, in data de 5 august, un sac cu oase si cenusa in padurea in care a indicat Gheorghe Dinca faptul ca si-a ascuns urmele. Principalul suspect al crimelor din Caracal a sustinut, la acel moment, ca este vorba despre ramasitele umane ale Luizei Melencu (18 ani), pe care ar fi ucis-o in luna aprilie, in aceeasi zi in care a sechestrat-o.