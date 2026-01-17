Războiul spațial: Chinezii construiesc o navă-mamă care poate lansa 88 de rachete hipersonice: Doar lățimea este de 684 de metri

China intenționează să lanseze o navă-mamă gigantică în spațiu până în 2040. Această armă spațială ar putea transporta până la 88 de rachete hipersonice și ar putea deschide o nouă dimensiune în război.

Beijingul face un pas fără precedent în cursa spațială militară. Televiziunea publică chineză CCTV a confirmat oficial existența proiectului „Nantianmen" (Poarta Cerului de Sud), un sistem de apărare aeriană care include un portavion orbital uriaș.

Planurile au fost prezentate încă din 2017 de compania de stat Aviation Industry Corporation of China (AVIC), dar abia acum proiectul devine oficial, scrie Focus.

Nava-mamă „Luaniao" va avea dimensiuni impresionante: 242 metri lungime și 684 metri lățime. Cu o greutate de 120.000 de tone, portavionul spațial va putea transporta până la 88 de avioane de vânătoare spațiale de tip „White Emperor" (Xuan Nü). Aceste rachete hipersonice vor funcționa direct în spațiu, transformând orbita în câmp de luptă.

Un videoclip de aproape cinci minute, care circulă pe rețelele sociale, arată imagini generate pe computer ale portavionului orbital. Deși sunt simulări, CCTV confirmă că „Luaniao" trebuie finalizat până în 2040.

Dacă China devine prima națiune care integrează un astfel de sistem de arme în spațiu, impactul strategic va fi uriaș.

Potrivit publicației sud-coreene „The Chosun Daily", dronele și rachetele lansate din orbită nu ar putea fi detectate de sistemele radar și de apărare aeriană actuale. Prin urmare, respingerea lor ar deveni extrem de dificilă.

Proiectul „Nantianmen" ridică însă și semne de întrebare privind respectarea tratatelor internaționale care interzic militarizarea spațiului. Dacă va deveni realitate, portavionul spațial chinez ar putea schimba complet echilibrul de putere global. Ar declanșa o nouă cursă a înarmărilor în spațiu.

China mizează pe tehnologie avansată pentru a-și consolida dominația militară. Până în 2040, Beijingul ar putea avea în arsenalul său cea mai puternică armă spațială din lume.