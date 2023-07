Reuniunea de vară a Forumului Economic Mondial din China: Introducerea monedei digitale si progamabilitatea acesteia pentru restrictionare si expirare

Programabilitatea este o caracteristică cheie a CBDC (monedelor digitale), în care guvernele, băncile și clienții lor ar putea avea control total asupra momentului, locului și modului în care sunt cheltuiți banii.

Potrivit unei discuții purtate în cadrul reuniunii "Summer Davos" a Forumului Economic Mondial (FEM) din China, guvernele pot programa monedele digitale ale băncii centrale (CBDC) cu date de expirare și pentru a restricționa achizițiile nedorite.

Miercuri, la cea de-a 14-a reuniune anuală, care a avut loc la Tianjing, China, profesorul Eswar Prasad de la Universitatea Cornell a declarat că "ne aflăm în pragul dispariției în esență a monedei fizice" și că CBDC-urile programabile ne-ar putea duce fie într-un loc mai bun, fie într-un loc mult mai întunecat.

"Dacă vă gândiți la beneficiile banilor digitali, există câștiguri potențiale uriașe", a spus Prasad, adăugând: "Nu este vorba doar de forme digitale de monedă digitală; puteți avea programabilitate - unități de monedă a băncii centrale cu date de expirare".

"Ați putea avea [...] o lume potențial mai bună - sau unii ar putea spune o lume mai întunecată - în care guvernul decide că unitățile de bani ai băncii centrale pot fi folosite pentru a cumpăra anumite lucruri, dar nu și alte lucruri pe care le consideră mai puțin dezirabile, cum ar fi, să zicem, muniție, droguri, pornografie sau ceva de genul acesta, iar acest lucru este foarte puternic în ceea ce privește utilizarea unui CBDC și cred că este, de asemenea, extrem de periculos pentru băncile centrale."

Profesorul de la Cornell a continuat spunând că "în cele din urmă, dacă aveți diferite unități de bani ai băncii centrale cu caracteristici diferite, sau dacă folosiți banii băncii centrale ca mijloc pentru politici economice într-un mod foarte bine direcționat, sau mai larg pentru politici sociale, acest lucru ar putea afecta cu adevărat integritatea banilor băncii centrale și integritatea și independența băncilor centrale."

"Așadar, există noțiuni minunate de lucruri care pot fi făcute cu banii digitali, dar, din nou, mă tem că tehnologia ne-ar putea duce într-un loc mai bun, dar în egală măsură are potențialul de a ne duce într-un loc destul de întunecat."

În timp ce Prasad a subliniat că programarea CBDC pentru politici economice sau sociale ar putea afecta integritatea băncilor centrale, președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a explicat recent că programabilitatea ar fi lăsată în seama băncilor comerciale.

Luând cuvântul în cadrul Summitului pentru inovare al Băncii Reglementelor Internaționale (BRI) din martie, Lagarde le-a spus colegilor săi din panel că o bancă centrală nu ar fi responsabilă de programarea unei monede digitale.

"Pentru băncile centrale, emiterea unei monede digitale care ar fi banii băncii nu ar fi programabilă - nu ar fi asociată cu o anumită limitare, fie că este vorba de timp, fie de tipul de utilizare - pentru mine, asta ar fi un voucher. Nu ar fi o monedă digitală", a declarat Lagarde.

"Cei care pot asocia utilizarea monedei digitale cu programabilitatea ar fi intermediarii - ar fi băncile comerciale."

"Și asta este treaba lor. Știu cum să facă asta, dar dacă ar trebui să spunem că un dolar este un dolar, indiferent dacă este în numerar sau digital; sau un euro este un euro, în numerar sau digital - atunci pentru noi [banca centrală] nu poate fi programabil."

"Poate fi asociat cu condiționalitatea, ceea ce este diferit, dar nu este programabil", a adăugat ea.

Luând cuvântul la o masă rotundă la nivel înalt privind CBDC la Washington, D.C., în octombrie 2022, directorul general adjunct al Fondului Monetar Internațional (FMI) și fostul viceguvernator al Băncii Populare a Chinei (PBoC), Bo Li, a spus despre programabilitatea CBDC:

"CBDC poate permite agențiilor guvernamentale și actorilor din sectorul privat să programeze - să creeze contracte inteligente - pentru a permite funcții de politică specifice. De exemplu, plata ajutoarelor sociale; de exemplu, cupoane de consum; de exemplu, bonuri de masă." [Sublinierea este adăugată]

"Prin programarea CBDC, acești bani pot fi direcționați cu precizie pentru ce fel de persoane pot deține și ce fel de utilizare pot fi folosiți acești bani", a adăugat el.

Așadar, în timp ce Lagarde spune că băncile centrale nu sunt interesate de programarea CBDC, băncile centrale din întreaga lume explorează într-adevăr programabilitatea, chiar dacă nu băncile centrale însele sunt cele care fac programarea efectivă.

De exemplu, Reserve Bank of India analizează un CBDC programabil cu date de expirare.

Iar în Nigeria, "Portofelele individuale și cele ale comercianților de eNaira au plafoane diferite privind limitele zilnice de tranzacționare și suma de eNaira care poate fi deținută în ele, în funcție de nivelul de diligență față de client", potrivit raportului BRI din noiembrie 2022 privind CBDC-urile din Africa.

