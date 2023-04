Salvam Planeta? Cum va scadea pretul imobiliarelor după ce UE a introdus "eficienta energetica" a proprietatilor care se vand sau inchiriaza

Începând de sâmbăta trecută, nicio proprietate - casă individuală sau clădire întreagă - din UE (deci, si România) nu mai poate fi vândută fără un audit energetic.

Acest nou instrument se adaugă la diagnosticul de performanță energetică (DPE), care definește clasa în care se află proprietatea și care, deocamdată, se referă doar la locuințele cotate F sau G, calificate drept mahalale energetice. Funcția sa? Să stabilească scenarii de lucru pentru îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor și clădirilor deținute de un singur proprietar și să prevadă câștigurile așteptate în termeni de progresie pe scara DPE.

Această nouă etapă în tranziția ecologică a proprietății imobiliare este evident prezentată de autoritățile publice ca fiind salutară. Cumpărătorii de locuințe unifamiliale, care reprezintă 95% din imobilele vizate, vor beneficia de informații mai precise, având în vedere că majoritatea acestor imobile sunt slab clasificate din punct de vedere al eficienței energetice. Trebuie să fim clari cu privire la consecințele indirecte ale acestei informări: valoarea majorității locuințelor puse pe piață va fi afectată, și în mare măsură.

Costul renovării energetice pentru casele individuale este evaluat in medie la 40.000 de euro ca sa fie conform normelor UE. Specialiștii în renovare energetică din mai multe tări UE menționează chiar un interval de până la 60.000 de euro. Media valorilor acestor case, situate în special în zonele de la periferia orașelor noastre mijlocii, dar și în metropolele noastre, este actualmente de ordinul a 80.000-150.000 de euro. Acestea vor trebui să accepte o reducere a prețului de vânzare, în orice caz, a valorii lucrărilor care urmează să fie efectuate.

Deocamdata nu există nicio obligație de a efectua lucrări in cazul in care proprietarul nu doreste sa vanda sau sa inchirieze imobilul. Asta in teorie, numai că, virtuozitatea energetică devine norma, iar contrariul duce la o devalorizare inevitabilă a locuințelor, fie că ne place sau nu. Cel mult, este de așteptat ca, pe piețele în care există mai multă cerere și mai puțină ofertă, cumpărătorii să se afle într-o poziție de negociere mai puțin favorabilă. Cert este că estimarea lucrărilor va constitui o bază de negociere... și este greu de imaginat un preț de piață care să nu ia deja în considerare concluziile auditului energetic.

Pe scurt, dincolo de progresele înregistrate în materie de transparență, o întreagă generație de proprietari vânzători va fi sărăcită. Ei nu vor putea să încaseze nicio plusvaloare, precum coproprietarii din cele mai atractive orașe mari sau mijlocii: vor fi cumpărat o casă cu prețul unui efort considerabil, a cărei valoare va fi redusă cu 30% sau 40%. Nimeni nu spune acest lucru. Este o evidență crudă și îngrijorătoare.

