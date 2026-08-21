Scafandrul ucrainean suspectat de implicare în sabotajul „Nord Stream", arestat. Bărbatul lucra la un film cu Sean Penn despre aceeași operațiune
Postat la: 21.08.2026 |
Bărbatul arestat în cazul sabotării Nord Stream a fost consultant la un film despre incident, „Snake Island", o reconstituire cinematografică a incidentului cu Sean Penn în distribuție, conform The Guardian.
La începutul acestei luni, locuitorii din Zagreb au observat ceva neobișnuit în fața unei clădiri art deco. În fața hotelului Esplanade au apărut saci de nisip și baricade, alături de o echipă de filmare și figuranți îmbrăcați în uniforme militare ucrainene. La scurt timp, actorii Sean Penn și Adrien Brody au fost văzuți pe platoul de filmare din capitala Croației, împreună cu Doug Liman, regizorul hollywoodian al filmelor din seria Jason Bourne, relatează The Guardian.
Liman venise pentru a filma cel mai recent thriller politic de ficțiune al său. Subiectul: exploziile Nord Stream din 2022, când o echipă de scafandri ucraineni ar fi aruncat în aer o conductă care transporta gaze naturale rusești către Germania. Unul dintre principalii suspecți, Volodimir Zhuravlev, reușise de două ori să scape de autoritățile germane: o dată ar fi fugit din Polonia ascuns în portbagajul unei mașini diplomatice, iar cu altă ocazie a fost eliberat de o instanță.
Miercuri însă, norocul lui Zhuravlev s-a terminat. El a fost reținut în orașul croat Pula, unde, într-o răsturnare de situație aproape neverosimilă, presa germană a relatat că lucra drept consultant la filmul lui Liman, „Snake Island", care reconstituie în manieră dramatică presupusa operațiune de sabotaj subacvatic la care ar fi participat Zhuravlev.
Fotografiile publicate de ziarele croate arată doi polițiști care îl escortează pe Zhuravlev, un bărbat de vârstă mijlocie, îmbrăcat într-un tricou albastru și purtând o șapcă maro. Într-un interviu acordat înainte de spectaculoasa arestare a ucraineanului, Liman confirmase că unele scene ale filmului urmau să fie turnate la Pula, un vechi port roman de pe coasta Adriaticii, cunoscut pentru apele sale limpezi. „Este puțin cam cald . Abia aștept să ajung lângă apă", a declarat el unei echipe de televiziune.
Nu este clar cine a alertat autoritățile și nici ce făcea exact Zhuravlev în Croația, iar compania de producție a filmului nu a oferit deocamdată explicații. Procurorii federali germani au declarat că poliția locală l-a reținut în baza unui mandat european de arestare.
Aceștia l-au descris pe Zhuravlev drept un scafandru profesionist și experimentat și au afirmat că făcea parte dintr-un grup condus de un alt ucrainean, Serhii K., extrădat în 2025 din Italia în Germania. Potrivit procurorilor, ambii aveau legături cu entități ale statului ucrainean și ar fi amplasat explozibili la ordinul unor responsabili din serviciile de informații.
Cei doi scafandri ucraineni au negat orice implicare în exploziile submarine produse în apropierea insulei daneze Bornholm. Guvernul ucrainean a afirmat că nu a avut nicio legătură cu sabotarea conductelor Nord Stream și că dorește stabilirea „adevăratelor circumstanțe" ale incidentului, subliniind că acesta s-a produs în contextul „războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei".
Avocații lui Zhuravlev vor încerca acum să împiedice extrădarea clientului lor în Germania, unde, dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea.
Dacă va rămâne însă în Croația, avocatul său polonez, Tymoteusz Paprocki, susține că dosarul va crea din nou un „precedent", deoarece o instanță croată va trebui, în fapt, să se pronunțe asupra unei chestiuni deja soluționate în Polonia, un alt stat membru al UE.
Anul trecut, o instanță poloneză a refuzat executarea unui mandat european de arestare emis de Germania, argumentând că Germania nu are jurisdicție și că distrugerea Nord Stream ar putea fi considerată o acțiune justificată a Ucrainei în cadrul unui război defensiv. O mare parte din miliardele folosite de Kremlin pentru finanțarea uriașei sale armate provin din exporturile de petrol și gaze naturale.
Hotărârea a fost în concordanță cu opoziția de lungă durată a Poloniei față de proiectul conductei, considerat un simbol al relațiilor excesiv de apropiate dintre Berlin și Rusia în timpul mai multor cancelari germani. Premierul polonez Donald Tusk a declarat public că „problema cu Nord Stream 2 nu este că a fost aruncat în aer. Problema este că a fost construit".
Paprocki a declarat: „Va fi un caz împotriva aceleiași persoane, cu aceleași fapte, aceleași legi și convenții europene relevante și același mandat european de arestare, emis de aceeași țară, Germania."
„Se va pune întrebarea dacă există o jurisprudență coerentă a instanțelor sau dacă fiecare țară poate aplica dreptul internațional în mod diferit."
El a calificat situația drept „un test pentru funcționarea dreptului european".
Paprocki a precizat că nu deține informații detaliate despre arestare, dar a confirmat că Zhuravlev nu se afla în Croația în vacanță. „Trebuie să fi avut motive serioase și importante" pentru a merge acolo, a spus avocatul, fără alte detalii. Ziarul german Die Welt a relatat că există indicii potrivit cărora Zhuravlev făcea parte din echipa de producție a filmului.
Fotografiile publicate de presa croată de pe platoul „Snake Island" îl arată pe Brody în fața luxosului hotel Esplanade, vorbind la telefonul mobil, în timp ce Liman îi oferă indicații. Penn nu se afla pe platou, dar ar fi fost văzut în interiorul clădirii istorice, situate pe strada Mihanovićeva, în centrul Zagrebului.
Presa poloneză și germană a relatat pe larg despre povestea neobișnuită și sinuoasă a lui Zhuravlev. În 2024, acesta a evitat arestarea în Polonia și a fugit înapoi în Ucraina. Autoritățile poloneze au dat vina pe Germania pentru erori administrative în introducerea datelor sale în baza internațională a persoanelor căutate, ceea ce i-ar fi permis să treacă frontiera în pofida mandatului de arestare în vigoare.
Revista germană Der Spiegel a susținut că suspectul ar fi fost ajutat să fugă de un atașat militar ucrainean detașat la Varșovia, care l-ar fi ascuns în portbagajul unei mașini diplomatice și l-ar fi transportat peste graniță.
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