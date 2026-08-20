SUA preia aurul Venezuelei pe care îl va gestiona în propriul interes. Oficial ar fi vorba de reconstrucția acestei țări

Rezervele de aur ale Venezuelei, evaluate la aproximativ 4 miliarde de dolari, au fost blocate în ultimii opt ani la Londra din cauza unor dispute legale complexe. Acum, însă, aceste active vor fi transferate la Trezoreria SUA, ceea ce marchează o posibilă schimbare majoră în gestionarea lor.

Detaliile concrete ale unui asemenea transfer nu au fost încă făcute publice, însă informaţia a atras imediat atenţia pieţelor financiare internaţionale. Dacă operaţiunea va avea loc, este de aşteptat să producă un impact semnificativ asupra cererii de aur şi asupra dinamicii preţului acestui metal preţios.

În prezent, transferul aurului venezuelean către Trezoreria SUA nu este descris ca o mişcare fizică de lingouri. Mai curând, el este interpretat ca un posibil pas spre deblocarea impasului juridic şi diplomatic care afectează de ani de zile aceste rezerve. Aurul Venezuelei s-a aflat în centrul unor bătălii juridice internaţionale îndelungate, iar autorităţile de la Caracas nu au putut accesa sau utiliza aceste active strategice.

Până în acest moment, nici Trezoreria SUA şi nici autorităţile venezuelene nu au oferit clarificări suplimentare privind procedura sau calendarul unei astfel de mutări. Lipsa de transparenţă sporeşte incertitudinea în rândul investitorilor şi al analiştilor.

Pietele monitorizează îndeaproape situația, deoarece orice modificare în custodia unor rezerve de aur atât de importante ar putea genera efecte mai largi asupra preţurilor la nivel global. Reacţiile din piaţă au fost deocamdată mixte, iar pieţele de predicţie indică probabilităţi reduse pentru creşteri majore ale preţului aurului până la finalul anului.

În acelaşi timp, evoluţiile din plan geopolitic şi eventualele decizii juridice viitoare pot influenţa rapid sentimentul investitorilor şi percepţia asupra aurului ca activ sigur de rezervă. Poziţia şi reacţia marilor instituţii financiare, împreună cu deciziile băncilor centrale, vor fi esenţiale pentru direcţia de ansamblu a pieţei aurului în perioada următoare.

Un grup de senatori americani, atât republicani, cât şi democraţi, a cerut organizarea de alegeri în Venezuela, la şapte luni după ce administraţia preşedintelui Donald Trump l-a înlăturat pe liderul de atunci, Nicolas Maduro, şi a instalat-o pe Delcy Rodriguez în funcţia de preşedintă interimară.

Senatorul republican Ted Cruz din Texas, împreună cu senatoarea democrată Jeanne Shaheen din New Hampshire, au înaintat o rezoluţie prin care reafirmă sprijinul Statelor Unite pentru organizarea de alegeri în Venezuela. Documentul cere eliberarea deţinuţilor politici şi subliniază că oricine, inclusiv reprezentanţi guvernamentali de rang înalt, trebuie să fie tras la răspundere dacă încearcă să obstrucţioneze candidaturile la funcţii publice.

Această rezoluţie bipartizană apare pe fondul frustrării în creştere faţă de ceea ce criticii consideră a fi eşecul administraţiei Trump de a produce o schimbare reală în Venezuela. Guvernul venezuelean, condus acum de preşedinta interimară Delcy Rodriguez, este presat să accepte organizarea de alegeri libere şi corecte, iar discuţii între guvernul interimar şi o facţiune a opoziţiei urmează să înceapă în zilele următoare, însă fără participarea Mariei Corina Machado, cel mai popular lider al opoziţiei.

"Poporul Venezuelei merită alegeri libere, corecte şi transparente, iar pentru interesele de securitate naţională ale Statelor Unite este vital ca aceste alegeri să aibă loc rapid", a declarat Cruz, membru senior al Comisiei pentru Relaţii Externe, citat într-un comunicat.

Shaheen, principalul reprezentant democrat în cadrul aceleiaşi comisii, a subliniat că autorităţile de la Caracas trebuie să elibereze toţi prizonierii politici. Ea a insistat, de asemenea, că tuturor actorilor politici, inclusiv Mariei Corina Machado, trebuie să li se permită să revină în siguranţă în ţară şi să participe la viaţa politică.

Rezoluţia are încă cinci co-susţinători în Congres, patru democraţi şi un republican. Laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado a părăsit Venezuela la sfârşitul anului trecut pentru a primi premiul, după ce, de la alegerile prezidenţiale contestate din 2024, a fost nevoită să trăiască în mare parte ascunsă. Ea a promis că va reveni în ţară pentru a contribui la eforturile de reconstrucţie de după cutremurele devastatoare din iunie, fapt care a stârnit nemulţumirea unor oficiali americani, care consideră că momentul nu este potrivit.

Trump a respins relatările din mass-media potrivit cărora administraţia sa i-ar fi cerut lui Machado să nu se întoarcă în Venezuela. Lidera de opoziţie a fost, însă, marginalizată public în mod repetat de Washington după îndepărtarea lui Maduro, iar oficialii americani au declarat în mai multe rânduri că ea nu beneficiază de suficient sprijin pentru a prelua conducerea ţării.