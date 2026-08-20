Greșeala banală pe care o fac mulți români când își depun dosarul de pensionare: riscă să aștepte luni de zile după bani
Postat la: 20.08.2026 |
Depunerea dosarului de pensionare nu înseamnă doar completarea unui simplu formular la Casa de Pensii, așa cum cred mulți români. Reprezentanții Casei Județene de Pensii (CJP) Alba avertizează că o singură rubrică completată greșit sau un document lipsă pot amâna cu lunile aprobarea pensiei. De asemenea, întreaga sarcină de a aduna și pregăti actele necesare îi revine exclusiv persoanei care solicită pensionarea.
Ce condiții și termene legale trebuie să bați în cuie la depunerea cererii
Potrivit art. 89 din Legea nr. 360/2023, cererea de pensionare trebuie depusă împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor pentru categoria de pensie solicitată, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiții. Un formular depus fără actele necesare nu are aceeași valoare cu un dosar complet.
Dacă la momentul depunerii lipsesc anumite documente, cererea este înregistrată doar pentru a informa solicitantul cu privire la ce mai trebuie prezentat. Dosarul intră efectiv în circuitul de verificare abia după ce toate actele sunt completate corespunzător.
De ce este vitală corectitudinea fiecărei informații trecute în formular
CJP Alba insistă asupra faptului că declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități. Informațiile trecute în cerere reflectă situația reală a solicitantului la data depunerii și pot influența direct stabilirea dreptului la pensie.
Mai mult, aceste informații pot avea consecințe asupra datei de la care se acordă pensia și, în anumite situații, chiar asupra datei de la care aceasta este plătită efectiv. Recomandarea instituției este clară: nicio rubrică aplicabilă nu trebuie lăsată necompletată, iar situația declarată trebuie să corespundă realității din momentul depunerii. Prin semnătură, solicitantul își asumă corectitudinea tuturor datelor furnizate.
Cum îți poate afecta banii nerespectarea termenului de 30 de zile
Un aspect esențial, subliniat de CJP Alba, ține de momentul depunerii cererii. Conform art. 90 din Legea nr. 360/2023, pensia se cuvine, ca regulă generală, de la data îndeplinirii condițiilor legale, însă acest lucru este condiționat de respectarea termenului.
Dacă cererea este depusă în cele 30 de zile prevăzute de lege, drepturile se acordă, în principiu, chiar de la data îndeplinirii condițiilor. În schimb, dacă termenul este depășit, drepturile se acordă de la data înregistrării cererii, nu de la data îndeplinirii condițiilor. Există totuși excepții pentru anumite categorii, precum pensia de invaliditate sau pensia de urmaș, unde se aplică reguli specifice, în funcție de fiecare caz în parte.
Diferența dintre data la care se aprobă pensia și data primei plăți
CJP Alba atrage atenția asupra unei confuzii frecvente: data de la care se acordă pensia nu este mereu identică cu data de la care aceasta se plătește. Potrivit art. 91 din Legea nr. 360/2023, plata se face, ca regulă, de la data acordării înscrise în decizia de pensionare, însă legea prevede reguli distincte pentru anumite situații, inclusiv pentru pensia anticipată.
Astfel, actele depuse și informațiile din cerere pot influența nu doar dreptul în sine, ci și momentul exact din care acesta produce efecte financiare.
Cum trebuie bifată corect opțiunea actelor anexate la dosar
Un alt detaliu aparent minor, dar important, ține de lista documentelor anexate cererii. Aceasta trebuie să reflecte exact actele care rămân efectiv la dosar, iar dacă cererea a fost completată în avans și unele documente enumerate nu mai sunt prezentate, lista trebuie corectată corespunzător.
Lipsa unor acte poate genera solicitări suplimentare din partea instituției, clarificări și corespondență atât cu solicitantul, cât și cu foștii angajatori sau alte instituții implicate, ceea ce prelungește considerabil timpul de soluționare.
Ghidul de verificare rapidă înainte de a merge la Casa de Pensii
Potrivit recomandărilor CJP Alba, solicitanții ar trebui să citească atent toate rubricile cererii, să completeze integral declarațiile pe propria răspundere, să declare situația reală de la data depunerii, să pregătească toate documentele necesare, să treacă pe listă doar actele depuse efectiv și să verifice dacă dosarul este complet înainte de a merge la sediul instituției.
Un dosar pregătit corect, cu toate actele la zi, rămâne cea mai sigură metodă prin care viitorii pensionari pot evita întârzierile și solicitările suplimentare din partea Casei de Pensii.
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