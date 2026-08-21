Roboții preiau controlul: se lucrează deja la un creier de tip umanoid
Postat la: 21.08.2026 |
Roboţii umanoizi vor ajunge la nivelul "pieţei de masă" în următorii 10 ani, după ce producătorii vor rezolva problemele care le limitează utilitatea actuală, a declarat fondatorul companiei chineze Unitree Robotics, Wang Xingxing.
Piaţa roboţilor va decola după ce roboţii vor putea gestiona 80% din sarcinile care le sunt date prin instrucţiuni vocale în medii nefamiliare, a declarat joi Wang Xingxing, într-un discurs la Conferinţa Mondială a Roboticii (WRC) de la Beijing. Acest lucru va dura între doi şi 10 ani, a spus fondatorul Unitree.
În prezent, roboţii funcţionează bine în condiţii de testare, dar gradul de executare a sarcinilor scade dramatic odată ce obiectele sau mediul se schimbă chiar şi uşor, a spus Wang. Aceasta înseamnă că roboţii sunt încă în urma lucrătorilor umani şi suferă de o versatilitate slabă în ceea ce priveşte sarcinile pe care le pot gestiona, a precizat Wang.
Elementul crucial pentru reducerea decalajului constă în dezvoltarea unui creier umanoid, despre care Wang a spus că este acum principalul obiectiv al Unitree. Această declaraţie reflectă o schimbare esenţială la o companie care şi-a câştigat un renume mondial în principal pentru dexteritatea fizică a roboţilor săi. Unitree intenţionează să cheltuiască aproape jumătate din veniturile din recenta sa ofertă publică iniţială (IPO) pentru a dezvolta un creier umanoid, cunoscut şi sub numele de inteligenţă artificială încorporată, conform prospectului său pentru IPO.
Acţiunile Unitree au crescut vertiginos săptămâna aceasta la debutul lor la bursa de la Shanghai, ceea ce a făcut ca firma să fie primul producător de roboţi umanoizi listat în China continentală. Inteligenţa artificială încorporată se impune ca una dintre cele mai atent urmărite frontiere în cursa globală a inteligenţei artificiale, pe măsură ce Beijingul îşi intensifică sprijinul pentru tehnologii strategice, de la semiconductori la roboţi umanoizi.
Analiştii băncii JPMorgan prognozează că livrările globale de roboţi umanoizi vor creşte la 60.000 în acest an şi la 1,75 milioane de unităţi până în 2030, comparativ cu 18.000 de unităţi în 2025. Banca americană estimează că China va reprezenta mai mult de jumătate din cererea globală.
Unitree se numără printre companiile care se aşteaptă să aibă de câştigat dacă o astfel de creştere se va materializa. Compania a livrat peste 5.500 de roboţi umanoizi anul trecut, clasându-se pe primul loc la nivel global, conform informaţiilor furnizate în prospectului său de IPO.
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