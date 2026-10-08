Scandalul Chemtrails România: Teoria cu condensul legat de dârele de pe cer nu ține așa după cum ni se prezinta oficial (probe)
Postat la: 08.10.2026 |
Legat de dârele de pe cer, narativa oficială ne spune că practic atunci când e mai cald afară gazele de emisie ale avioanelor dispar mai repede, iar când e mai rece devin persistente și rămân mai mult pe cer (vreo 4-5 ore!) în urma șocului termic și a diferenței de temperatură care transformă gazele fierbinți în vapori de apă cristalizați.
Însă ce să vezi. Sunt site-uri unde poți verifica temperatura și umiditatea la altitudinile zborurile comerciale (în jur de 10.000 de metri) și surpriză! Temperaturile din ultimele 10 zile sunt la fel. În jur de -50 de grade, plus/minus câteva grade diferență. Cel puțin pe București. Deci teoria asta pică din start. Cum naiba sunt perioade lungi când nu-i nimic pe cer și după zici că s-a dat cu spray de gândaci? Păi cum vine asta dacă sunt aceleași condiții atmosferice?
Buun, o să spuneți că-i de la umiditate. Verificați tabelul de mai jos. Ei spun că RHI (Umiditatea Relativă față de Gheață) trebuie să fie peste 100% (RHI ≥ 100%), dar pe ultimele 10 zile nu trece nici măcar de 90%. Deci? Nu spun că nu contează condițiile atmosferice, dar teoria cu condensul mi se pare foarte trasă de păr.
Iată un tabel cu nivelele de umiditate pe zilele din septembrie-octombrie și până azi când scriu articolul. Vedeți data când ați făcut poze pe cer și comparați-le când sunt "dâre mari" și "dâre mici" cu zilele respective ca să vedem dacă "teoria cu condensul" ține sau nu.
Andrei S. Grama
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