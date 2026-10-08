Scandalul Chemtrails România: Teoria cu condensul legat de dârele de pe cer nu ține așa după cum ni se prezinta oficial (probe)

Legat de dârele de pe cer, narativa oficială ne spune că practic atunci când e mai cald afară gazele de emisie ale avioanelor dispar mai repede, iar când e mai rece devin persistente și rămân mai mult pe cer (vreo 4-5 ore!) în urma șocului termic și a diferenței de temperatură care transformă gazele fierbinți în vapori de apă cristalizați.

Însă ce să vezi. Sunt site-uri unde poți verifica temperatura și umiditatea la altitudinile zborurile comerciale (în jur de 10.000 de metri) și surpriză! Temperaturile din ultimele 10 zile sunt la fel. În jur de -50 de grade, plus/minus câteva grade diferență. Cel puțin pe București. Deci teoria asta pică din start. Cum naiba sunt perioade lungi când nu-i nimic pe cer și după zici că s-a dat cu spray de gândaci? Păi cum vine asta dacă sunt aceleași condiții atmosferice?

Buun, o să spuneți că-i de la umiditate. Verificați tabelul de mai jos. Ei spun că RHI (Umiditatea Relativă față de Gheață) trebuie să fie peste 100% (RHI ≥ 100%), dar pe ultimele 10 zile nu trece nici măcar de 90%. Deci? Nu spun că nu contează condițiile atmosferice, dar teoria cu condensul mi se pare foarte trasă de păr.

Iată un tabel cu nivelele de umiditate pe zilele din septembrie-octombrie și până azi când scriu articolul. Vedeți data când ați făcut poze pe cer și comparați-le când sunt "dâre mari" și "dâre mici" cu zilele respective ca să vedem dacă "teoria cu condensul" ține sau nu.

Andrei S. Grama