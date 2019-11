Scrisoare virala pentru Gabiela Firea, cu sute de mii de likeuri pe FB: "Fireo, îți zic eu ce s-a întâmplat, gratis și repede. Si mai da drumul la caldura si apă caldă!"

Corina Bacanu, un user al Facebookului care are zeci de mii de followers, ii adreseaza Gabrieli Firea o scrisoare care a devenit virala pe retelele de socializare si care circula cu viteza internetului, acumuland sute de mii de like-uri, devenind chintesenta unei stari generale cu privire la primarul Capitalei, atat din punct de vedre politic cat si administrativ (n.r. - pentru autenticitate am pastrat limbajul specific FB):

"Intervievată aseară de niște reporteri referitor la rezultatul alegerilor, cuana Gabriela Firea poza în împăciuitoarea și echilibrata analiză cu mâna la piept, care o să ia pulsul partidului, pe democrație, așa, ca să înțeleagă mai exact de ce s-a dus dracu' partidu. Că o să analizeze și o să dezbată acolo la CECS ce s-a întâmplat.

Fireo, îți zic eu ce s-a întâmplat, gratis și repede. În primul rând, așa cum bălmăjeai ceva-ceva tu aseară, alegerile se câștigă cu onlainu, dragă, nu cu televiziunile. Că onlainu e al poporului! ???? Tu ești analfabetă la onlain, că i-ai blocat pe toți cei care nu te pupă în fund, deși tu ești funcționar public și trebuie să accepți și criticile, deșteapto (sau deșteapt-o, ca la PSD)!

Doi, nuș ce analiză o să faci tu acolo, că ați rămas numa proștii în pesedeu. Și cu proștii ați vorbit de 3 ani, ignorând total pe cei care au mers pe la școli și mai au și tupeul să vorbească limbi străine. Barem Năstase și Geoană ar fi înțeles unde au greșit, am emoții că tu, Rădulescu, Nicolicea, Nicolcea și sleahta de subdezvoltați intelectual nu veți înțelege nici poimâine.

Trei și mai departe, oamenii vor în Europa, vor bunăstare, vor străinezia, vor dezvoltare, nu mai vor conservatorism naționalist, că asta am avut 70 de ani. Apoi cetățenilor plecați din țară și ăstora de-am rămas aci, nu ne plac gazele și nici tunurile cu apă, dar, mai ales, nu ne plac diversiunile cu ultrașii din galerii împachetați în "lovitură de stat", că dacă voiam ca pe stadion, vă huiduiam ca acolo, cum am mai făcut. Pe noi nu ne duceți cu kăkaturi d-astea, că nu vorbiți între voi la partid, unii avem peste 12 clase.

Nu ne plac agramații, inculții și agresivii, dar mai ales detestăm distrusele ca tine care își bat joc de oamenii care construiesc un spital oncologic pentru copii, mai ales când tu personal ai băgat Bucureștiul în faliment.

Continuăm, nu adorăm deloc apelativele astea "vânzător de copii", "mut", "penal", când tu și mafioții tăi nu vă puteți justifica averile. Avem alergie la țoape parvenite și isterice ca tine, care o dau înainte cu "familia" și "copiii" ca singura și cea mai marcantă realizare din viața unui om.

Urâm violatorii și pedofilii pe care i-ați scos pe străzi, vomităm când vedem cum vă organizați mitinguri cu oameni amărâți aduși cu autocarele la București și ne-au ieșit bube la Ordonanța 13.

Nu agreăm flip charturile, vrem tehnologie, ne-am săturat de "vă mărim pensiile și salariile" când e evident că părinții și bunicii noștri sunt din ce în ce mai săraci. Nu vă mai suportăm toantele și fufele agățate de haina vreunui burtos pesedist prin instituțiile statului, nu mai vrem să vă vedem familiile la Curtea de Conturi, ANAF etc. Găsim grețoasă imaginea ta cu baticul ăla pe cap, dând din kur pe manele.

Tu și Dăncilă sunteți o rușine pentru orice femeie din România care a muncit pe bune și are o carieră respectabilă. Că voi sunteți tot ce noi detestăm: simbolul incompetenței și al parvenitismului.

Și în încheiere, dă-mi, făăă, apă caldă și căldură, că am un bebeluș și înghețăm în casă! Lasă dreaq catedralele și moaștele, marș la muncă!"