Se monitorizează tot traficul începând cu 17 aprilie. Ce e oficial despre reteaua camerelor de supraveghere

Ministerul de Interne avertizează asupra unui fake news distribuit în mediul online şi pe grupuri de whatsapp, referitor la monitorizarea integrală a traficului pe drumurile naţionale şi în Bucureşti. "Textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare", a transmis ministerul.

"În ultimele ore, pe reţelele de socializare şi pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o monitorizare integrală a drumurilor naţionale şi a arterelor principale din Bucureşti, începând cu data de 17.04.2026. Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS", au transmis, duminică, oficialii Ministerului de Interne, într-un mesaj postat pe Facebook. Oficialii instituţiei explică faptul că textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare. De asemenea, informaţia vine dintr-o sursă anonimă: "Informaţiile oficiale privind siguranţa rutieră şi sistemele de monitorizare sunt comunicate EXCLUSIV prin canalele oficiale ale MAI şi ale Poliţiei Române".

"Astfel de texte sunt create pentru a genera panică şi neîncredere în instituţiile statului", au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate. Nu este prima dată când se propagă în mediul online informaţii cu privire la supravegherea traficului. La începutul lunii decembrie 2025, Ministerul de Interne semnalaa un alt fake news, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii. "Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani", au transmis oficialii MAI.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat anul trecut că Sistemul "E - Sigur - Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră" va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic. "Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă", transmitea ministrul, precizând, de asemenea, că un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră şi către mentenanţa sistemelor tehnice. Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne a făcut precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur şi utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după ce Cătălin Drulă (USR) a acuzat că nu sunt folosite camerele deja instalate pentru a preveni tragedii în trafic.

MAI arăta că OUG supusă dezbaterii publice stabileşte clar cadrul legal prin care imaginile transmise de către camerele din trafic sunt folosite pentru identificarea abaterilor şi generarea de procese verbale digitale. Apoi, mai este o etapă care să permită conectarea camerelor instalate de către autorităţile locale. Întrucât acestea au instalat fiecare alt tip de cameră şi cu alte caracteristici, ele trebuie toate omologate şi testate, înainte de a fi conectate la sistemul naţional. În caz contrar, pot apărea erori care pot duce la anularea în instanţă a proceselor verbale.