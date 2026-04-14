Serviciile de informații americane: Iranul dispune în continuare de mii de rachete balistice și fabrică altele incontinuu
Postat la: 14.04.2026 |
Deși a trecut printr-un conflict intens, Iranul are încă în posesie mii de rachete balistice pe care le ține ascunse în baze subterane, fiind gata să le scoată la suprafață și să le folosească în orice moment, conform unor rapoarte recente ale serviciilor secrete americane scrie The Wall Street Journal.
Aceste dezvăluiri importante au ieșit la iveală exact acum, când Statele Unite fac eforturi diplomatice uriașe pentru a menține pacea temporară și pentru a debloca circulația vapoarelor prin Strâmtoarea Ormuz.
Practic, în timp ce oficialii de la Washington încearcă să oprească definitiv luptele și să protejeze soldații americani sau țările aliate din zonă de eventuale noi rachete, amenințarea iraniană rămâne una foarte serioasă din cauza acestui arsenal masiv care a supraviețuit atacurilor de până acum.
Unii oficiali americani și-au exprimat îngrijorarea că Iranul ar putea folosi pauza în ostilități pentru a-și reface capacitățile militare, inclusiv o parte a arsenalului de rachete.
Potrivit evaluărilor, deși mai mult de jumătate dintre lansatoarele iraniene ar fi fost distruse, avariate sau blocate în subteran, o parte dintre cele rămase ar putea fi reparate sau repuse în funcțiune prin scoaterea din complexele subterane.
De asemenea, stocurile de rachete ale Iranului ar fi fost reduse la aproximativ jumătate în timpul conflictului. Cu toate acestea, țara păstrează încă mii de rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune, care pot fi desfășurate din adăposturi sau facilități subterane, au declarat oficiali americani și israelieni.
În ceea ce privește dronele de atac, sursele citate indică faptul că Iranul mai dispune de mai puțin de jumătate din capacitatea inițială, după ce multe dintre acestea au fost utilizate în conflict, iar instalațiile de producție au fost lovite de atacuri americane și israeliene.
Totuși, oficialii avertizează că Teheranul ar putea compensa aceste pierderi prin achiziții externe, inclusiv din Rusia.
Iranul ar mai deține și un stoc limitat de rachete de croazieră, care ar putea fi utilizate pentru atacuri asupra navelor din Golful Persic sau împotriva forțelor americane din regiune.
Analiștii subliniază că limitarea capacităților militare viitoare ale Iranului va depinde nu doar de eventuale noi acțiuni militare ale SUA și Israelului, ci și de menținerea sancțiunilor și a regimului de control al exporturilor. Printre condițiile impuse de Teheran pentru încheierea conflictului se numără ridicarea tuturor sancțiunilor, inclusiv a celor secundare, care vizează statele ce desfășoară relații comerciale cu Iranul.
Contextul acestor evoluții este marcat de acordul anunțat pe 8 aprilie de președintele american, Donald Trump, privind un armistițiu de două săptămâni, mediat de Pakistan, precum și de eșecul de duminică al negocierior din Pakistan, cele două părți nereușind să ajungă la un acord de pace durabil.
Anterior, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, avertizase că Statele Unite ar putea relua atacurile dacă Iranul va încerca să profite de armistițiu pentru a-și regrupa forțele.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Criza carburanților, motor de creștere pentru vânzările de mașini electrice: Cu cât s-au ieftinit mașinile electrice și hibride rulate în România și în UE. Ce mărci sunt în top
Interesul șoferilor pentru vehiculele electrice a crescut puternic in Europa de la izbucnirea razboiului din Iran, pe ma ...
-
Cazul Magyar: Cum te ajută un divorț cu scandal să ajungi în vârful politicii
Un divorț nu inseamna intotdeauna un final. Pentru unii, poate deveni punctul zero al unei transformari spectaculoase. & ...
-
Haos în aeroporturi: aAvioanele zboară goale că pasagerii pierd zboruri din cauza noii reguli UE
Haos in aeroporturile din Europa, dupa introducerea noului sistem de control al frontierelor. Pasagerii se confrunta cu ...
-
Povestea incredibilă a bărbatului care, în timp ce s-a apucat de renovări prin casă, a găsit poarta către anii 1900
În timp ce majoritatea oamenilor iși ocupa timpul liber cu activitați obișnuite, un barbat din Marea Britanie a tr ...
-
Descoperirea care a reaprins una dintre cele mai mari enigme ale creștinătății: Ce se află sub locul considerat mormântul lui Iisus
O serie de descoperiri facute in timpul lucrarilor de restaurare de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim readuc i ...
-
Ce este mai exact "Ziua Q" - momentul în care toate conturile bancare de pe pământ vor putea fi sparte instant de computere cuantice
Google avertizeaza asupra unui moment critic pentru siguranța datelor la nivel mondial: „Ziua Q". Aceasta reprezin ...
-
Cutremurător, dar adevarat: 324 de congresmeni americani din cei 435 sunt platiti de o organizatie de lobby pro-israeliană
Pavel Dubravski a postat o grafica excelenta: o fotografie cu congresmenii SUA, unde cei marcați in roșu sunt cei carora ...
-
Descopeire epocală: Universul este străbătut de un câmp electromagnetic omogen și coerent
Oamenii de știința au confirmat ceva extraordinar — intregul univers este strabatut de un camp magnetic slab, dar ...
-
Crucea cu raze de la Tărtăria este cel mai vechi simbol religios din lume
Complexul de cult de la Tartaria, județul Alba, de-a lungul malului stang al Mureșului, descoperit de cercetatorul cluje ...
-
Misterul fragmentului 7Q5 din Peștera de la Qumran: Analiză paleografică, dezbatere academică și propuneri de identificare alternativă
Autor: Adriano Virgili Descoperirea Manuscriselor de la Marea Moarta, avand loc intre 1946 și 1956 in peșterile din juru ...
-
Un fost negociator al SUA în Orientul Mijlociu explică de ce au eșuat negocierile cu Iranul: Ei au mai multe atuuri decât noi
Fostul negociator al Departamentului de Stat pentru Orientul Mijlociu, Aaron David Miller, a declarat ca iranienii &bdqu ...
-
Desfigurat și cu răni grave - Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei
Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, se recupereaza in continuare dupa ranile grave la fata si l ...
-
Bubuie un scandal internațional cu ramificații uriașe: Schema crypto care duce inclusiv spre Donald Trump, dar și către alți lideri de anvergură
O investigație ampla realizata de OCCRP și partenerii sai internaționali scoate la iveala conexiuni sensibile intre un p ...
-
Intoxicarea duhovnicească: Fenomenul falșilor vindecători și ai maestrilor spirituali care practică ritualuri demonice propagate de influenceri
De la inceputul lumii, diavolul a cautat neincetat sa atraga cat mai multe suflete in iad, folosind orice mijloc și oric ...
-
Daniel Nemes - cercetatorul care a inventat Energy Vison - un dispozitiv care surprinde entitati din alte dimensiuni
În lumea paranormala, spaniolul Daniel Nemes este aproape o legenda. Mulți spun ca a reușit sa faca ceea ce nimeni ...
-
Papa a deschis o anchetă împotriva temutei organizatii secrete Opus Dei și l-a invitat la Vatican pe cel mai mare specialist în conspirații catolice
Jurnalistul de investigatii Gareth Gore se afla intr-o calatorie de cercetare in California la inceputul acestui an cand ...
-
Consiliul pentru Pace al lui Trump, "pe butuci". Din zece țări, doar trei au contribuit cu bani
Ambițiosul proiect de reconstrucție a enclavei palestiniene, pilonul central al strategiei de pace a președintelui Donal ...
-
Studiu: 7 din 10 copii folosesc deja inteligența artificială. Cum le schimbă viața și care sunt riscurile pe termen lung
Un raport publicat de EU Kids Online, o rețea de cercetare care iși propune sa imbunatațeasca cunoștințele despre oportu ...
-
Inteligența artificială a intrat într-o fază în care începe să amenințe Omenirea din ce în ce mai mult
Compania americana Anthropic a prezentat restrans un nou model de inteligența artificiala numit Claude Mythos, despre ca ...
-
Sam Altman a lansat "Memorandumul Inteligentei Artificiale": Pune Omenirea "pe liber" contra unui venit universal si muncă redusă
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, tocmai a publicat un document de 13 pagini in care cere guvernului american sa taxeze compani ...
-
Enigmatica postare despre Resetare Mondială: Donald Trump declanșează un val de speculații globale și aruncă-n aer piețele internaționale și alianțele militare
Lumea politicii internaționale a fost luata prin surprindere in cursul dimineții de 10 aprilie 2026, dupa ce Donald Trum ...
-
Cele trei „planuri în zece puncte" pentru pacea cu Iranul produc declarații contradictorii și confuzie în privința armistițiului din Orientul Mijlociu
Donald Trump a descris momentul drept „o zi importanta pentru pacea mondiala", dupa ce Statele Unite și Iranul au ...
-
Vacanțele românilor, în pericol: Cursele aeriene spre marile destinații turistice ar putea să fie modificate pe fondul războiului din Iran
Aeroporturile europene risca o penurie de combustibil pentru avioane, daca Stramtoarea Ormuz nu va fi redeschisa complet ...
-
Israelul își continuă expansiunea în Cisiordania - Decizia a fost ținută secreta pentru a nu irita SUA
Cabinetul de securitate al Israelului a decis inființarea a 34 de noi colonii in Cisiordania, potrivit ONG-ului israelia ...
-
Iranul a lovit direct în "inima" Arabiei Saudite și provoacă dezastru la nivel mondial: Cea mai mare uzină pentru stabilizarea țițeiului din lume
Arabia Saudita a confirmat atacuri asupra facilitatilor sale de petrol si gaze, inclusiv asupra importantului oleoduct E ...
-
Situație extrem de delicată la Casa Albă: Oamenii lui Trump fac bani serioși pe baza informațiilor din interior
Personalul Casei Albe a primit luna trecuta un e-mail oficial prin care era avertizat sa nu foloseasca informații guvern ...
-
Trimisul lui Vladimir Putin se află deja la Casa Albă. Care este scopul vizitei lui Kirill Dmitriev la Washington
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se afla in prezent in Statele Unite și se intalne ...
-
Omul care conduce Banca Elitelor ne explică "teoria investițiilor": Cea mai proastă zi pentru a lua decizii este vineri
Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, a dezvaluit una dintre cele mai importante lecții de cariera: deciziile importante luate v ...
-
Vocea Libertății - Bogdan Comaroni, confirmat de arhivă: BBC a venit la Sarmizegetusa
Bogdan Comaroni a reacționat public la atacul la persoana al lingvistului Dan Alexe, care il acuza, cu tonul sau caracte ...
-
Cum să păstrezi prospețimea rufelor mai mult timp: sfaturi și trucuri eficiente
Îți dorești ca hainele tale sa miroasa bine mai mult timp, dar ți se pare ca prospețimea lor se pierde mult prea r ...
