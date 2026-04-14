Serviciile de informații americane: Iranul dispune în continuare de mii de rachete balistice și fabrică altele incontinuu

Deși a trecut printr-un conflict intens, Iranul are încă în posesie mii de rachete balistice pe care le ține ascunse în baze subterane, fiind gata să le scoată la suprafață și să le folosească în orice moment, conform unor rapoarte recente ale serviciilor secrete americane scrie The Wall Street Journal.

Aceste dezvăluiri importante au ieșit la iveală exact acum, când Statele Unite fac eforturi diplomatice uriașe pentru a menține pacea temporară și pentru a debloca circulația vapoarelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Practic, în timp ce oficialii de la Washington încearcă să oprească definitiv luptele și să protejeze soldații americani sau țările aliate din zonă de eventuale noi rachete, amenințarea iraniană rămâne una foarte serioasă din cauza acestui arsenal masiv care a supraviețuit atacurilor de până acum.

Unii oficiali americani și-au exprimat îngrijorarea că Iranul ar putea folosi pauza în ostilități pentru a-și reface capacitățile militare, inclusiv o parte a arsenalului de rachete.

Potrivit evaluărilor, deși mai mult de jumătate dintre lansatoarele iraniene ar fi fost distruse, avariate sau blocate în subteran, o parte dintre cele rămase ar putea fi reparate sau repuse în funcțiune prin scoaterea din complexele subterane.

De asemenea, stocurile de rachete ale Iranului ar fi fost reduse la aproximativ jumătate în timpul conflictului. Cu toate acestea, țara păstrează încă mii de rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune, care pot fi desfășurate din adăposturi sau facilități subterane, au declarat oficiali americani și israelieni.

În ceea ce privește dronele de atac, sursele citate indică faptul că Iranul mai dispune de mai puțin de jumătate din capacitatea inițială, după ce multe dintre acestea au fost utilizate în conflict, iar instalațiile de producție au fost lovite de atacuri americane și israeliene.

Totuși, oficialii avertizează că Teheranul ar putea compensa aceste pierderi prin achiziții externe, inclusiv din Rusia.

Iranul ar mai deține și un stoc limitat de rachete de croazieră, care ar putea fi utilizate pentru atacuri asupra navelor din Golful Persic sau împotriva forțelor americane din regiune.

Analiștii subliniază că limitarea capacităților militare viitoare ale Iranului va depinde nu doar de eventuale noi acțiuni militare ale SUA și Israelului, ci și de menținerea sancțiunilor și a regimului de control al exporturilor. Printre condițiile impuse de Teheran pentru încheierea conflictului se numără ridicarea tuturor sancțiunilor, inclusiv a celor secundare, care vizează statele ce desfășoară relații comerciale cu Iranul.

Contextul acestor evoluții este marcat de acordul anunțat pe 8 aprilie de președintele american, Donald Trump, privind un armistițiu de două săptămâni, mediat de Pakistan, precum și de eșecul de duminică al negocierior din Pakistan, cele două părți nereușind să ajungă la un acord de pace durabil.

Anterior, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, avertizase că Statele Unite ar putea relua atacurile dacă Iranul va încerca să profite de armistițiu pentru a-și regrupa forțele.