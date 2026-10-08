Specialiștii au calculat, iar El Nino ne va strica Crăciunul: Atinge apogeul și va fi cel mai intens episod din istorie
Postat la: 08.10.2026 |
Puternicul fenomen meteorologic El Niño, aflat în desfăşurare, se va intensifica şi mai mult în următoarele luni, până când va atinge apogeul în decembrie, urmând să persiste până în februarie, a anunţat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), agenţie a ONU.
El Nino va aduce temperaturi mult peste medie și asta înseamnă că de Crăciun vremea va fi călduroasă și, cel mai probabil, nu vom avea zăpadă. El Niño este o variaţie naturală a climei care determină creşterea temperaturilor de suprafaţă în centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial. Episodul actual, declarat în iunie, ar putea deveni cel mai intens înregistrat vreodată, amplificând efectele schimbărilor climatice provocate de om.
Conform buletinului sezonier privind clima, publicat lunar de OMM, temperaturile la suprafaţa mării din centrul şi estul Pacificului tropical ar urma să atingă „niveluri record în octombrie, noiembrie şi decembrie, reflectând intensificarea fenomenului El Niño". Acest fenomen ar trebui să genereze temperaturi peste medie pe o mare parte a globului şi să modifice regimurile de precipitaţii, sporind astfel riscul de secetă şi inundaţii în diferite regiuni.
„Fenomenul El Niño este deja bine stabilit şi se intensifică rapid. Conform previziunilor OMM, probabilitatea ca acesta să persiste până în februarie 2027 este aproape de 100%, ceea ce l-ar putea transforma într-unul dintre cele mai intense episoade înregistrate cel puţin din 1950", a declarat secretara generală a OMM, Celeste Saulo, citată într-un comunicat. Această cifră rezultă dintr-un consens între treisprezece centre naţionale şi internaţionale, bazat pe schimbul în timp real de date provenite de la balize oceanografice, sateliţi şi radiosonde, coordonat de OMM.
Potrivit acestei agenţii specializate a ONU, El Niño „ar trebui să continue să se intensifice înainte de a-şi atinge apogeul în decembrie", în timp ce Pământul a înregistrat cea mai caldă lună august din istorie. Temperaturile la suprafaţa mării din „regiunea Niño 3.4", o zonă de referinţă din Pacific, au crescut semnificativ în ultimele luni, „trecând de la o medie de +1,6°C peste normal în iunie 2026 la +2,5°C peste normal în august", indică OMM.
Pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, această valoare ar trebui să „atingă aproximativ +3,7°C şi să atingă maximul în jurul lunii decembrie". Ar fi vorba de cel mai ridicat nivel de la începutul observaţiilor, cu mult peste recordul anterior (+2,6°C) înregistrat între noiembrie 2015 şi ianuarie 2016, subliniază OMM.
„El Niño nu aduce căldură suplimentară planetei. Acesta eliberează căldura pe care oceanul a acumulat-o deja sub suprafaţă - de aceea, un fenomen de intensitate mare duce atât de des la unul dintre cei mai calzi ani înregistraţi vreodată (cum a fost cazul în 2024)", a explicat Saulo. „Oceanul din care îşi trage această căldură este cel mai cald pe care l-am observat vreodată. Pur şi simplu, există mai multă căldură gata să fie eliberată", a adăugat ea.
În previziunile sale climatice sezoniere, OMM ia în considerare şi alţi factori, precum temperaturile de suprafaţă ale Atlanticului tropical, care ar trebui, la rândul lor, să rămână peste normal. El Niño provoacă deja condiţii climatice extreme: în America Centrală, o secetă duce la câmpuri aride, recoltele în scădere şi pierderi de animale. În India, perturbările puternice ale musonului pun în pericol culturile.
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