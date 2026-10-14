Spitalul modular COVID de peste 5 milioane de euro a fost furat bucată cu bucată: Hoții au fugit inclusiv cu aerele condiționate

Spitalul modular din Pipera, construit în timpul pandemiei de COVID-19 cu peste 5,2 milioane de euro, a ajuns într-o stare avansată de degradare și a fost ținta unor furturi repetate. Aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat au dispărut, alături de instalații electrice și echipamente medicale, în condițiile în care unitatea sanitară nu mai beneficiază de pază sau supraveghere video.

Unitatea medicală, amenajată în anul 2020 de Primăria Capitalei, în timpul mandatului Gabrielei Firea, a funcționat doar câteva luni, după care a fost abandonată. În prezent, amplasamentul este acoperit de vegetație, iar în unele zone copacii au început să crească inclusiv pe acoperișurile construcțiilor. Potrivit imaginilor și informațiilor, persoane necunoscute au pătruns în clădiri inclusiv prin acoperișuri, de unde au sustras bunuri și au distrus echipamentele pe care nu le-au putut lua.

Spitalul modular din Pipera a fost realizat prin adaptarea unor construcții provizorii destinate inițial organizării de șantier pentru viitorul Spital Metropolitan. Investiția a presupus amenajarea a 250 de containere, valoarea totală a proiectului depășind 5,2 milioane de euro. Dintre aceștia, aproximativ 3,2 milioane de euro au fost alocați containerelor, iar alte două milioane de euro au reprezentat costul echipamentelor medicale.

Deși a fost construit pentru a sprijini sistemul sanitar în perioada pandemiei, spitalul a fost utilizat doar pentru o perioadă scurtă. Ulterior, amplasamentul a rămas fără pază și fără un sistem de monitorizare video, ceea ce a favorizat furturile și degradarea construcțiilor.

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților: „A avut pază la început, după care s-a renunțat și la pază. Primăria Capitalei nu a mai avut grijă ca acel spital modular să fie măcar întreținut sau refolosit la altceva, dată altă utilizare." În plus, mai multe spații au fost vandalizate, iar infrastructura rămasă s-a degradat în lipsa întreținerii.

Primăria Municipiului București a precizat că cele 250 de containere aparțin Companiei Municipale Consolidări SA, societate aflată în procedură de faliment. Potrivit municipalității, în anul 2021 a fost desemnat un prim lichidator judiciar, iar din 2023 această responsabilitate a fost preluată de societatea SIOMAX SRL. Primăria susține că lichidatorului judiciar îi revine obligația de a conserva și proteja bunurile, precum și de a preveni degradarea acestora.

Totodată, reprezentanții administrației locale au precizat că Primăria Capitalei se află, încă din 2021, într-un litigiu cu această companie. În urma identificării degradărilor și a actelor de vandalism, Primăria Capitalei a anunțat că, la începutul lunii octombrie, a inițiat o procedură de constatare oficială a situației, cu participarea unui executor judecătoresc.

Deocamdată, nu a fost comunicată valoarea exactă a prejudiciului provocat de furturi și distrugeri și nici dacă echipamentele dispărute mai pot fi recuperate. Investiția de peste 5,2 milioane de euro, realizată din fonduri publice în timpul pandemiei, rămâne astfel neutilizată, în timp ce responsabilitatea pentru conservarea și protejarea bunurilor face obiectul disputelor dintre instituțiile implicate.