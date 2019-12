Lungmetrajul SF „Star Wars: The Rise of Skywalker" a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de peste 175 de milioane de dolari. Filmul regizat de J.J. Abrams, cu Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Richard E. Grant, Keri Russell şi Lupita Nyong'o în distribuţie, a generat în primul weekend încasări de 175,5 milioane de dolari. La nivel global, producţia Disney Studios a înregistrat încasări de 373,5 milioane de dolari.

Ultimul film din saga îi găseşte pe supravieţuitorii Rezistenţei care se confruntă din nou cu Primul Ordin, iar acţiunea are loc la ceva timp după cea din „The Last Jedi" (2017). Lungmetrajul „Jumanji: The Next Level", cu Dwayne Johnson şi Kevin Hart în distribuţie, a coborât un loc în top, până pe doi, cu încasări de 26,1 milioane de dolari în al doilea weekend de la debut. Animaţia „Frozen II" a coborât şi ea un loc, până pe trei, cu încasări de 12,3 milioane de dolari în al cincilea weekend de la premieră. În total, filmul a înregistrat încasări de 1,1 miliarde de dolari la nivel global.

Musicalul „Cats", cu Taylor Swift în rol principal, a avut un debut dezamăgitor. Producţia Universal Pictures a generat încasări de 6,5 milioane de dolari şi s-a clasat pe locul al patrulea. Comedia „Knives Out", ce spune povestea unui detectiv care investighează moartea patriarhului unei familii excentrice, a coborât două locuri în top, până pe cinci, după ce a generat încasări de 6,1 milioane de dolari în al patrulea weekend de la premieră. Filmul este regizat de Rian Johnson, iar din distribuţie fac parte Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas şi Jamie Lee Curtis.

Drama „Bombshell", cu Charlize Theron, Nicole Kidman şi Margot Robbie în distribuţie, a urcat 13 locuri, până pe şase, după ce, în al doilea weekend de la debutul pe marile ecrane, a generat încasări de 5 milioane de dolari. Filmul biografic „Richard Jewell" al lui Clint Eastwood, bazat pe întâmplări reale, a coborât trei poziţii în top, până pe şapte, cu încasări de 2,5 milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră.

„Queen & Slim", cu Daniel Kaluuya şi Jodie Turner-Smith în distribuţie, s-a clasat pe locul al optulea, în coborâre o poziţie, cu 1,8 milioane de dolari încasări în al patrulea weekend. Thrillerul „Black Christmas" a coborât, în al doilea weekend de la premieră, patru locuri, până pe nouă, cu încasări de 1,8 milioane de dolari. Filmul spune povestea unor studente care, în vacanţa de Crăciun, sunt urmărite de un individ care se dovedeşte a fi parte dintr-o conspiraţie. Filmul biografic „Ford v Ferrari", cu Matt Damon şi Christian Bale în distribuţie, a coborât tot patru locuri, până pe zece, după ce a încasat 1,8 milioane de dolari în al şaselea weekend de la debut.