Studiul despre paracetamol care desființează declarațiile alarmante ale lui Donald Trump
Postat la: 17.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize „standard de aur" a dovezilor.
Concluziile contrazic afirmaţiile lui Donald Trump din septembrie anul trecut, potrivit cărora analgezicul provoacă autism, afirmaţii care au fost condamnate de organizaţii medicale, de sănătate a femeilor şi ştiinţifice din întreaga lume.
Declaraţiile preşedintelui SUA au provocat anxietate în rândul femeilor însărcinate, deoarece paracetamolul este medicamentul recomandat de autorităţile sanitare din întreaga lume pentru tratarea durerilor, cum ar fi durerile de cap şi febra.
„Această analiză sistematică şi meta-analiză nu a găsit dovezi că utilizarea paracetamolului de către mame în timpul sarcinii creşte riscul de tulburări din spectrul autist, ADHD sau dizabilităţi intelectuale la copii", se arată în studiul publicat în revista Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women's Health.
Studiul a fost realizat de o echipă formată din şapte cercetători din întreaga Europă, condusă de Asma Khalil, profesor de obstetrică şi medicină maternă şi fetală la City St George's, Universitatea din Londra, care este şi consultant obstetrician la spitalul St George's din Londra.
Evaluarea lor a 43 de studii anterioare pe această temă constituie „cea mai riguroasă analiză a dovezilor de până acum", spun ei. Articolele pe care le-au examinat şi care comparau rezultatele de sănătate ale copiilor născuţi de aceeaşi mamă includeau 262.852 de minori sub 18 ani care fuseseră evaluaţi pentru autism, 335.255 evaluaţi pentru ADHD şi 406.681 evaluaţi pentru dizabilităţi intelectuale.
„Mesajul este clar: paracetamolul rămâne o opţiune sigură în timpul sarcinii, atunci când este administrat conform instrucţiunilor. Acest lucru este important, deoarece paracetamolul este medicamentul de primă linie pe care îl recomandăm femeilor însărcinate care suferă de dureri sau febră, astfel încât acestea să se simtă liniştite că au în continuare o opţiune sigură pentru ameliorarea simptomelor", a spus Khalil.
Fără a-l numi pe Trump, cercetătorii resping categoric afirmaţiile sale. Ei „speră că această analiză de referinţă va pune capăt oricărui scepticism cu privire la utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii, deoarece evitarea paracetamolului în cazul durerilor intense sau al febrei poate expune atât mama, cât şi copilul la riscuri cunoscute, în special febra maternă netratată".
Trump a intervenit în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, pe 22 septembrie. Referindu-se la medicament cu numele său din America, el a spus: „Nu este bine să luaţi Tylenol... Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii... Nu luaţi Tylenol"
El a afirmat că paracetamolul în timpul sarcinii este atât de periculos încât administraţia sa intenţionează să recomande medicilor din SUA să sfătuiască femeile însărcinate să evite utilizarea acestuia.
Cu toate acestea, acest nou studiu a concluzionat că afirmaţiile lui Trump sunt nefondate. Studiul nu a identificat nicio asociere între expunerea la paracetamol în uter şi autismul, ADHD sau dizabilitatea intelectuală la copii.
„Factorii familiali şi genetici, inclusiv tendinţa binecunoscută a trăsăturilor autiste de a se transmite în familie, sunt explicaţii mai plauzibile pentru asocierile observate anterior decât orice efect direct al paracetamolului", se arată în studiu.
Autorii ridică, de asemenea, posibilitatea ca o afecţiune care determină o femeie să ia paracetamol în mod regulat în timpul sarcinii să joace un rol mai important în influenţarea stării de dezvoltare neurologică a copilului..
„Paracetamolul este utilizat de obicei doar intermitent, iar utilizarea sa prelungită ridică semne de întrebare cu privire la faptul că starea de sănătate care determină utilizarea prelungită ar putea fi mai importantă în modelarea rezultatelor neurodezvoltării decât medicamentul în sine", afirmă ei.
Wes Streeting, secretarul pentru sănătate, a răspuns la afirmaţiile lui Trump sfătuind femeile din Marea Britanie să le ignore. „Aş spune doar celor care urmăresc: nu acordaţi nicio atenţie la ceea ce spune Donald Trump despre medicamente", a declarat el la ITV a doua zi.
Experţii au salutat studiul Lancet. „Femeile însărcinate nu au nevoie de stresul de a se întreba dacă medicamentul cel mai frecvent utilizat pentru durerile de cap ar putea avea efecte de lungă durată asupra sănătăţii copilului lor".
„Deşi impactul anunţului de anul trecut a fost semnificativ, sper că rezultatele acestui studiu vor pune capăt acestei chestiuni", a declarat Grainne McAlonan, profesor de neuroştiinţe translaţionale la King's College London.
„O implicaţie este că societatea trebuie să înceteze să se mai afunde în căutarea unor metode false de prevenire a tulburărilor de dezvoltare. În schimb, ar trebui să ne concentrăm pe transformarea lumii într-un loc mai bun pentru persoanele cu dizabilităţi", a spus şi dr. Steven Kapp, lector senior de psihologie la Universitatea din Portsmouth.
„Această analiză importantă poate, încă o dată, să liniştească viitoarele mame de pretutindeni că nu există nicio dovadă care să lege utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate de autism, ADHD sau dizabilităţi la copiii lor.Cei mai importanţi oameni de ştiinţă, medici şi NHS din ţara noastră sunt convinşi că paracetamolul este sigur de luat în timpul sarcinii şi în cazul durerilor sau febrei", a declarat Streeting.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce sunt Ciclurile Milankovici care afectează de fapt clima globală. Nu este vorba despre niciun factor uman sau emisii de carbon
Gravitatia planetelor sistemului solar au o mare influenta asupra Pamantului, afectand inclinarea pe axa si orbita Terre ...
-
Telescopul Hubble ar putea face victime pe Pământ într-o cădere necontrolată la o viteză extremă
Telescopul Spațial Hubble este o adevarata legenda care ne-a schimbat complet modul in care privim cerul in ultimii 30 d ...
-
Americanii primesc prin poștă pachete cu semințe misterioase. Autoritățile îi avertizează să nu le planteze
De aproape un an, mulți locuitori din statul Texas se confrunta cu o situație neobișnuita: primesc prin poșta pachete cu ...
-
Războiul spațial: Chinezii construiesc o navă-mamă care poate lansa 88 de rachete hipersonice: Doar lățimea este de 684 de metri
China intenționeaza sa lanseze o nava-mama gigantica in spațiu pana in 2040. Aceasta arma spațiala ar putea transporta p ...
-
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană: Date importante, scurse pe darkweb. Ce au transmis oficialii ESA
Agentia Spatiala Europeana se confrunta cu una dintre cele mai grave brese de securitate din ultimii ani, dupa ce sute d ...
-
Rusia a ajuns să aibă o tehnologie de care doar China mai e capabilă: În Moscova metroul merge singur și pe străzi e plin de roboți
În timp ce Occidentul vorbește despre izolarea tehnologica a Rusiei, Moscova lanseaza o serie de dezvoltari autono ...
-
E adevărărat că Pământul și-ar putea pierde gravitația pentru câteva secunde în august 2026? Zvonul viral care a pus pe jar internetul și ce spune NASA
Un zvon viral susține ca Pamantul și-ar putea pierde gravitația in 2026. O analiza explica ce este posibil științific și ...
-
Cercetătorii au lăsat 25 de roboți AI să se plimbe liberi într-un oraș virtual. Rezultatele au fost fascinante
O echipa de cercetatori de la Universitatea Stanford și Google a lasat 25 de roboți alimentați cu AI sa se plimbe liberi ...
-
O femeie care și-a revenit dintr-o hipotermie severă cu stop cardiac a descris timpul ca o succesiune de cadre înghețate compuse din "momente vii"
O femeie care și-a revenit dupa o hipotermie severa i-a șocat pe medicii North Carolina Memorial cand a descris timpul c ...
-
Tentativele oligarhilor tech de a „cumpăra" Groenlanda și amenințarea anexării: ce se află în spatele axei Thiel-Musk-Trump
În 2024, ideea de a transforma Groenlanda intr-un „laborator" pentru ambiții private ale miliardarilor din S ...
-
Cum a prezis celebrul Carl Sagan viitorul SUA de azi. Alunecara în superstiție și întuneric
În urma cu 30 de ani, celebrul Carl Sagan - astrofizician, filosof și scriitor vizionar, profesor la Universitatea ...
-
Tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitație prin executare silită de ANAF. Cât e prețul de pornire pentru un desen semnat de Picasso
O parte din colecția de arta a fostului ministru de Finanțe Darius Valcov este scoasa la licitație, in cadrul unei proce ...
-
O nouă teorie fizică susține că universul este construit pe trei dimensiuni ale timpului - nu pe o singură săgeată liniară
Fizicianul Gunther Kletetschka de la Universitatea din Alaska Fairbanks contesta viziunea tradiționala asupra cosmosului ...
-
Cum să asiguri integritatea produselor perisabile prin intermediul unei case de expediții
În lumea dinamica a transportului de produse perisabile, menținerea integritații acestora este esențiala pentru su ...
-
Cum pot eficientiza arhivarea documentelor cu ajutorul bibliorafturilor moderne + recomandări 2026
Arhivarea documentelor ramane un proces esențial pentru orice organizație care gestioneaza volume mari de acte, fie ca v ...
-
Diferența dintre pian și orgă, explicată pe înțelesul tuturor
La prima vedere, pianul și orga par „rude apropiate”. Ambele au clape albe și negre, ambele se canta cu main ...
-
Cum se calculează, pas cu pas, vechimea în muncă și stagiul de cotizare în noul sistem de pensii
Stagiul de cotizare și vechimea in munca sunt stabilite in sistemul public de pensii printr-o procedura tehnica unitara, ...
-
Tinerii sunt afectați de cancer mortal într-un ritm alarmant - Care este rata de supraviețuire
Un nou raport al American Cancer Society ofera o raza de speranța pentru epidemia de cancer care va afecta 2,1 milioane ...
-
Român torturat într-o secție de poliție din Verona: Doi polițiști riscă ani grei de închisoare
Un caz extrem de grav, cu victime romane, zguduie Italia și provoaca indignare in randul comunitații din diaspora. La Ve ...
-
TOP 7 suplimente recomandate pentru susținerea imunității care merită cu adevărat în 2026 și pentru cine sunt potrivite
În 2026, suplimentele pentru imunitate nu mai sunt doar un „plan B” pe care il scoatem din sertar cand ...
-
Trecerea speciei de la oameni normali la idioți utili și idioți inutili!
Toate studiile psihometrice din lume arata o scadere a coeficientului intelectual incepand din anul 2000. Dintre toate a ...
-
Analiză: De ce prăbușirea Bitcoin este începutul maturității pentru economia digitală? 2026 nu este sfârșitul crypto, ci sfârșitul naivității
Pentru mulți, scaderile din 2025 au fost dureroase. Pentru piața crypto, au fost un reset. În cateva saptamani, pe ...
-
DNA face ravagii în ANAF - Inspectorii antifraudă care protejau firmele cu probleme și-au recunoscut faptele
Cinci inspectori antifrauda din Bucuresti au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu DNA, prin care au recunos ...
-
Miracolul nașterii puilor de urs îi fascinează pe cercetători și ridică mari semne de întrebare în privința evoluționismului
Nașterea unui pui de urs este un miracol al planificarii biologice, bazat pe un fenomen numit „implantare intarzia ...
-
Cele 7 mistere-cheie ale Giulgiului din Torino cre îi intrigă la maxim pe cercetători
Giulgiul din Torino, despre care se crede ca il infatiseaza pe Iisus pe giulgiul din mormant, imprimat printr-un fenomen ...
-
Când Marea Neagră a înghețat și lupii au făcut prăpăd. "Marele Îngheț" din 1929
În iarna anului 1929, Marea Neagra a „tacut". A fost o iarna atat de cumplita in Romania, incat marea a ingh ...
-
Zucherberg anunța eșecul Metaversului după ce a investit 70 de miliarde de dolari. In schimb va implementa parteneri virtuali si agenti AI in retelele de socializare
Actionarii Meta care au finatat cu 70 de miliarde de dolari pentru a construi Metaverse-ul au fost nevoiti sa opreasca p ...
-
„Big Brother" la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi
Un nou sistem de monitorizare video in centrul Capitalei ar urma sa fie implementat de catre Primaria București, prin Di ...
-
Suntem priviți prin pereți cu toata intimitatea noastră folosind tehnologia pe care noi o avem in casele noastre
Semnalul Wi-Fi dintr-o locuința ar putea, la un moment dat, sa faca mai mult decat sa conecteze telefoane și laptopuri. ...
-
Președintele american Donald Trump a făcut apel la NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de către SUA
Donald Trump a facut apel catre partenerii din NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de catre SUA, "din motive de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu