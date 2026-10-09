Susținătorii reglementărilor, complicii Antihristului: Peter Thiel îi acuză pe Obama și pe Papă că folosesc îngrijorările legate de AI pentru a-și spori „popularitatea"

Miliardarul din domeniul tehnologiei Peter Thiel își intensifică atacurile la adresa criticilor inteligenței artificiale, acuzându-i pe fostul președinte Barack Obama și pe Papa Leon că exploatează temerile publicului legate de IA, potrivit unor înregistrări exclusive ale unor conferințe cu circuit închis, obținute de rubrica „Decoded" a publicației Politico.

Se pare că seria de conferințe a lui Thiel despre „Antihrist", susținută la Nashville, urmărește să-i prezinte pe susținătorii reglementării inteligenței artificiale (IA) drept complici ai Antihristului.

Teza centrală a acestei serii de discuții - după cum a relatat Politico - este că tentativele guvernului de a reglementa IA sunt un lucru rău. Citatele din cadrul evenimentelor, reproduse de Politico, sugerează că Thiel a urmărit în mod deliberat să promoveze ideea că Antihristul s-ar identifica cu susținătorii siguranței în domeniul IA.

Într-o nouă serie de discursuri susținute la Nashville, Thiel i-a vizat în mod special pe cei doi lideri, accentuându-și avertismentele cu privire la Antihrist - o figură pe care o percepe ca pe un obstacol în calea progresului tehnologic și ca pe un promotor al unui „guvern mondial unic" bazat pe reglementări.

„Mulți oameni știu că IA este nepopulară din punct de vedere politic și vor să profite de acest lucru pentru a-și spori propria popularitate", a spus Thiel. „Atât Obama, cât și Papa se încadrează în această categorie. Obama știe că democrații nu au idei, dar măcar se pot opune IA."

Fostul președinte i-a îndemnat recent pe democrați să elaboreze un plan mai cuprinzător privind IA.

Thiel a fost și mai critic la adresa Papei, sugerând că interesul acestuia față de IA reprezintă o încercare de a distrage atenția de la scandalurile de abuz sexual din cadrul Bisericii Catolice.

„Avea nevoie de ceva popular din punct de vedere politic pentru a abate atenția de la scandalurile bisericii privind abuzurile sexuale asupra copiilor, și a găsit acest lucru în IA", a afirmat Thiel, referindu-se la prima enciclică a Papei despre inteligența artificială.

Ulterior, Thiel și-a concentrat criticile asupra Papei Leon al XIV-lea, o țintă frecventă a conservatorilor americani. Nemulțumirea specifică a lui Thiel față de Vatican pare să izvorască din faptul că Papa a vizat IA în prima sa enciclică, asociind era inteligenței artificiale cu „noi forme de dezumanizare" și cu o „idolatrizare a profitului care îi sacrifică pe cei slabi". (Sentimentul pare a fi reciproc: un consilier al Vaticanului, Paolo Benanti, a publicat în martie 2026 un eseu al cărui titlu ridica întrebarea dacă Thiel ar trebui ars pe rug pentru erezie.)

Comentariile lui Thiel, făcute în timpul unor conferințe susținute pe 28 septembrie și 5 octombrie, oferă o perspectivă rară asupra priorităților politice în schimbare ale uneia dintre cele mai influente figuri conservatoare din industria tehnologică. Poziția sa împotriva reglementărilor nu este o noutate, fiind, de fapt, o opinie larg răspândită în rândul anumitor investitori de capital de risc din Silicon Valley.

Însă decizia sa de a prezenta aceste divergențe politice în termeni religioși - și de a ataca liderul Bisericii Catolice - merge mai departe decât acțiunile omologilor săi activi politic din tabăra conservatoare a sectorului tehnologic.

Această schimbare de abordare are implicații care depășesc cu mult lumea tehnologiei. Thiel a fost unul dintre primii susținători ai președintelui Donald Trump și un finanțator major al intrării vicepreședintelui JD Vance în politică, venind din domeniul investițiilor de capital de risc.

Atacurile sale la adresa Bisericii ar putea ridica semne de întrebare pentru Vance, care este catolic convertit. Pe măsură ce democrații încep să se poziționeze pentru alegerile din 2028, unii au început deja să-l atace pe Vance din cauza legăturilor sale cu miliardarul investitor. Reprezentanții lui Thiel, Obama, Vance și ai Vaticanului nu au răspuns solicitărilor de a comenta.