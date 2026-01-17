Telescopul Hubble ar putea face victime pe Pământ într-o cădere necontrolată la o viteză extremă
Postat la: 17.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Telescopul Spațial Hubble este o adevărată legendă care ne-a schimbat complet modul în care privim cerul în ultimii 30 de ani. De când a fost lansat, în 1990, acesta se rotește în jurul Pământului cu o viteză incredibilă, de peste 28.000 km/h, reușind să surprindă peste un milion de imagini și date prețioase. Deși a fost un instrument de neînlocuit, timpul său se scurge, iar misiunea sa se apropie încet de sfârșit.
Datorită „ochilor" săi extrem de preciși, Hubble a reușit să măsoare distanțe uriașe în spațiu folosind lumina unor stele îndepărtate și a exploziilor stelare. Aceste observații i-au ajutat pe cercetători să înțeleagă cât de repede se extinde Universul și au dus la o descoperire uluitoare: există o forță invizibilă, numită energie întunecată, care împinge totul în spațiu din ce în ce mai rapid. Practic, fără Hubble, am fi știut mult mai puține despre istoria și viitorul lumii în care trăim.
Înainte de contribuțiile sale, vârsta Universului era estimată cu o marjă largă, între 10 și 20 de miliarde de ani. Observațiile detaliate ale cefeidelor au permis rafinarea acestei valori, ajungând la estimarea actuală de 13,8 miliarde de ani. Dincolo de aceste descoperiri fundamentale, telescopul ne-a oferit și unele dintre cele mai spectaculoase și iconice imagini ale cosmosului, imagini care au captivat imaginația publicului larg, după cum subliniază IFL Science. Cu toate acestea, destinul Hubble este pecetluit de legile fizicii.
Construit pentru o durată de viață finită, telescopul nu a fost proiectat să orbiteze planeta la nesfârșit. Frecarea constantă cu straturile rarefiate ale atmosferei superioare a Pământului îl trage treptat în jos, reducându-i altitudinea. Odată ce va ajunge la o altitudine critică, nu va mai putea menține orbita și va reintra necontrolat în atmosfera terestră. De-a lungul anilor de misiune, Hubble a beneficiat de intervenții periodice ale astronauților, care, pe lângă reparațiile esențiale, îi ridicau orbita.
NASA explica că, după finalizarea sarcinilor de mentenanță, controlorii pregăteau telescopul pentru eliberare, adesea folosind motoarele navetei spațiale pentru a-l propulsa pe o orbită ușor mai înaltă, prelungindu-i astfel durata de viață și contracarând frânarea atmosferică. Din păcate, această opțiune nu mai este disponibilă. Planul inițial de recuperare a telescopului cu ajutorul navetei spațiale a fost abandonat, deoarece nimeni nu a prevăzut că Hubble va supraviețui Programului Space Shuttle.
Un studiu recent analizează scenariile de încheiere a carierei impresionante a telescopului, dar și riscurile pe care o reintrare necontrolată le-ar putea reprezenta pentru Pământ. Se estimează că orbita lui Hubble va scădea lent în următorii ani, ducând la o reintrare necontrolată. Prezicerea exactă a momentului și evaluarea riscurilor potențiale pentru public sunt preocupări esențiale pentru NASA, mai ales că activitatea solară influențează semnificativ traiectoriile sateliților.
Experții își exprimă îngrijorarea că, nefiind proiectat pentru o reintrare controlată, fragmente din telescop ar putea supraviețui traversării atmosferei și ar putea ajunge la sol, prezentând un risc de victime. Când va avea loc acest moment final? Studiul oferă o serie de scenarii. În cel mai optimist caz, telescopul ar putea rămâne pe orbită până în 2040. Scenariul cel mai pesimist indică o reintrare încă din 2029. Totuși, cel mai probabil scenariu sugerează anul 2033.
Autorii studiului estimează că, în acest caz, cu o activitate solară medie, Hubble ar reintra în atmosfera densă a Pământului în 2033, lăsând o amprentă a resturilor cuprinsă între aproximativ 350 și 800 de kilometri de-a lungul traiectoriei la sol. Deși riscurile sunt considerate relativ mici și încă îndepărtate în timp, ele depășesc totuși standardele de siguranță acceptate de NASA.
Pentru o reintrare prin scădere orbitală în 2033, riscul de victime este estimat la 1 la 330, o cifră semnificativ mai mare decât cerința NASA ca riscul pentru public să nu depășească 1 la 10.000. Cel mai grav scenariu, conform studiului, ar putea fi un impact al resturilor în Macao, unde s-ar putea înregistra între două și patru victime, având în vedere densitatea mare a populației. De asemenea, cel puțin o victimă ar fi de așteptat în cazul unui impact în Hong Kong sau Singapore.
În lumina acestor constatări, echipa de cercetare recomandă realizarea unor analize suplimentare, bazate pe predicții mai precise ale ciclurilor solare și ale condițiilor geomagnetice, precum și evaluări detaliate ale riscurilor pentru populație. Chiar și un telescop atât de emblematic și de valoros precum Hubble ar lăsa o amprentă nedorită asupra istoriei sale dacă ultimul său act ar fi să provoace victime la întoarcerea pe Pământ.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce sunt Ciclurile Milankovici care afectează de fapt clima globală. Nu este vorba despre niciun factor uman sau emisii de carbon
Gravitatia planetelor sistemului solar au o mare influenta asupra Pamantului, afectand inclinarea pe axa si orbita Terre ...
-
Studiul despre paracetamol care desființează declarațiile alarmante ale lui Donald Trump
Consumul de paracetamol in timpul sarcinii nu creste riscul ca nou-nascutul sa fie autist, sa sufere de ADHD sau sa aiba ...
-
Americanii primesc prin poștă pachete cu semințe misterioase. Autoritățile îi avertizează să nu le planteze
De aproape un an, mulți locuitori din statul Texas se confrunta cu o situație neobișnuita: primesc prin poșta pachete cu ...
-
Războiul spațial: Chinezii construiesc o navă-mamă care poate lansa 88 de rachete hipersonice: Doar lățimea este de 684 de metri
China intenționeaza sa lanseze o nava-mama gigantica in spațiu pana in 2040. Aceasta arma spațiala ar putea transporta p ...
-
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană: Date importante, scurse pe darkweb. Ce au transmis oficialii ESA
Agentia Spatiala Europeana se confrunta cu una dintre cele mai grave brese de securitate din ultimii ani, dupa ce sute d ...
-
Rusia a ajuns să aibă o tehnologie de care doar China mai e capabilă: În Moscova metroul merge singur și pe străzi e plin de roboți
În timp ce Occidentul vorbește despre izolarea tehnologica a Rusiei, Moscova lanseaza o serie de dezvoltari autono ...
-
E adevărărat că Pământul și-ar putea pierde gravitația pentru câteva secunde în august 2026? Zvonul viral care a pus pe jar internetul și ce spune NASA
Un zvon viral susține ca Pamantul și-ar putea pierde gravitația in 2026. O analiza explica ce este posibil științific și ...
-
Cercetătorii au lăsat 25 de roboți AI să se plimbe liberi într-un oraș virtual. Rezultatele au fost fascinante
O echipa de cercetatori de la Universitatea Stanford și Google a lasat 25 de roboți alimentați cu AI sa se plimbe liberi ...
-
O femeie care și-a revenit dintr-o hipotermie severă cu stop cardiac a descris timpul ca o succesiune de cadre înghețate compuse din "momente vii"
O femeie care și-a revenit dupa o hipotermie severa i-a șocat pe medicii North Carolina Memorial cand a descris timpul c ...
-
Tentativele oligarhilor tech de a „cumpăra" Groenlanda și amenințarea anexării: ce se află în spatele axei Thiel-Musk-Trump
În 2024, ideea de a transforma Groenlanda intr-un „laborator" pentru ambiții private ale miliardarilor din S ...
-
Cum a prezis celebrul Carl Sagan viitorul SUA de azi. Alunecara în superstiție și întuneric
În urma cu 30 de ani, celebrul Carl Sagan - astrofizician, filosof și scriitor vizionar, profesor la Universitatea ...
-
Tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitație prin executare silită de ANAF. Cât e prețul de pornire pentru un desen semnat de Picasso
O parte din colecția de arta a fostului ministru de Finanțe Darius Valcov este scoasa la licitație, in cadrul unei proce ...
-
O nouă teorie fizică susține că universul este construit pe trei dimensiuni ale timpului - nu pe o singură săgeată liniară
Fizicianul Gunther Kletetschka de la Universitatea din Alaska Fairbanks contesta viziunea tradiționala asupra cosmosului ...
-
Cum să asiguri integritatea produselor perisabile prin intermediul unei case de expediții
În lumea dinamica a transportului de produse perisabile, menținerea integritații acestora este esențiala pentru su ...
-
Cum pot eficientiza arhivarea documentelor cu ajutorul bibliorafturilor moderne + recomandări 2026
Arhivarea documentelor ramane un proces esențial pentru orice organizație care gestioneaza volume mari de acte, fie ca v ...
-
Diferența dintre pian și orgă, explicată pe înțelesul tuturor
La prima vedere, pianul și orga par „rude apropiate”. Ambele au clape albe și negre, ambele se canta cu main ...
-
Cum se calculează, pas cu pas, vechimea în muncă și stagiul de cotizare în noul sistem de pensii
Stagiul de cotizare și vechimea in munca sunt stabilite in sistemul public de pensii printr-o procedura tehnica unitara, ...
-
Tinerii sunt afectați de cancer mortal într-un ritm alarmant - Care este rata de supraviețuire
Un nou raport al American Cancer Society ofera o raza de speranța pentru epidemia de cancer care va afecta 2,1 milioane ...
-
Român torturat într-o secție de poliție din Verona: Doi polițiști riscă ani grei de închisoare
Un caz extrem de grav, cu victime romane, zguduie Italia și provoaca indignare in randul comunitații din diaspora. La Ve ...
-
TOP 7 suplimente recomandate pentru susținerea imunității care merită cu adevărat în 2026 și pentru cine sunt potrivite
În 2026, suplimentele pentru imunitate nu mai sunt doar un „plan B” pe care il scoatem din sertar cand ...
-
Trecerea speciei de la oameni normali la idioți utili și idioți inutili!
Toate studiile psihometrice din lume arata o scadere a coeficientului intelectual incepand din anul 2000. Dintre toate a ...
-
Analiză: De ce prăbușirea Bitcoin este începutul maturității pentru economia digitală? 2026 nu este sfârșitul crypto, ci sfârșitul naivității
Pentru mulți, scaderile din 2025 au fost dureroase. Pentru piața crypto, au fost un reset. În cateva saptamani, pe ...
-
DNA face ravagii în ANAF - Inspectorii antifraudă care protejau firmele cu probleme și-au recunoscut faptele
Cinci inspectori antifrauda din Bucuresti au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu DNA, prin care au recunos ...
-
Miracolul nașterii puilor de urs îi fascinează pe cercetători și ridică mari semne de întrebare în privința evoluționismului
Nașterea unui pui de urs este un miracol al planificarii biologice, bazat pe un fenomen numit „implantare intarzia ...
-
Cele 7 mistere-cheie ale Giulgiului din Torino cre îi intrigă la maxim pe cercetători
Giulgiul din Torino, despre care se crede ca il infatiseaza pe Iisus pe giulgiul din mormant, imprimat printr-un fenomen ...
-
Când Marea Neagră a înghețat și lupii au făcut prăpăd. "Marele Îngheț" din 1929
În iarna anului 1929, Marea Neagra a „tacut". A fost o iarna atat de cumplita in Romania, incat marea a ingh ...
-
Zucherberg anunța eșecul Metaversului după ce a investit 70 de miliarde de dolari. In schimb va implementa parteneri virtuali si agenti AI in retelele de socializare
Actionarii Meta care au finatat cu 70 de miliarde de dolari pentru a construi Metaverse-ul au fost nevoiti sa opreasca p ...
-
„Big Brother" la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi
Un nou sistem de monitorizare video in centrul Capitalei ar urma sa fie implementat de catre Primaria București, prin Di ...
-
Suntem priviți prin pereți cu toata intimitatea noastră folosind tehnologia pe care noi o avem in casele noastre
Semnalul Wi-Fi dintr-o locuința ar putea, la un moment dat, sa faca mai mult decat sa conecteze telefoane și laptopuri. ...
-
Președintele american Donald Trump a făcut apel la NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de către SUA
Donald Trump a facut apel catre partenerii din NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de catre SUA, "din motive de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu