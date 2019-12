Temperaturi mult mai ridicate fata de normal - prognoza meteo pe doua saptamani

In urmatoarele doua saptamani vom avea parte de vreme calda, cu temperaturi peste normalul perioadei, conform prognozei meteorologilor pentru perioada 9 - 22 decembrie.

Banat

Cea mai mare parte a intervalului de prognoza va fi caracterizata de valori termice cu mult peste cele normale. Se vor inregistra in medie temperaturi maxime de 7...12 grade, iar in perioada 16 -20 decembrie sunt estimate valori chiar si mai ridicate, de 11...15 grade. In zilele de 11 si 12 decembrie, valorile din orele amiezilor pot fi mai mici decat in restul intervalului, in medie de 5...7 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in data de 10 decembrie, in perioada 12-14 decembrie si din nou spre sfarsitul intervalului de referinta.

Crisana

In perioada urmatoare se anunta temperaturi cu mult peste cele specifice lunii decembrie. Astfel, vor fi valori diurne in medie de 6...10 grade, iar in perioada 16 -20 decembrie sunt estimate valori chiar si mai ridicate, de 10...14 grade. In zilele de 11 si 12 decembrie, valorile de temperatura in orele amiezilor pot fi mai mici decat in restul intervalului, in medie de 5...7 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in data de 10 decembrie, in perioada 12-14 decembrie si din nou spre sfarsitul intervalului de referinta.

Transilvania

In majoritatea zilelor din intervalul de prognoza, valorile termice se vor situa in cea mai mare parte a regiunii peste cele climatologic specifice perioadei din an. Se vor inregistra, in medie, temperaturi maxime de 3...7 grade, iar in perioada 16 - 20 decembrie sunt estimate valori chiar si mai ridicate, de 6...10 grade.

Regimul pluviometric va fi in general deficitar pe ansamblul celor doua saptamani, doar in perioada 13 - 14 decembrie probabilitatea pentru precipitatii locale, slabe fiind mai ridicata.

Maramures

Pe parcursul celor doua saptamani, valorile se vor mentine in general peste mediile climatologice ale lunii decembrie. Maximele se vor situa in medie intre 4 si 7 grade, posibil chiar mai ridicate in perioada 16 - 20 decembrie, spre un ecart mediat regional de 6...10 grade.

Ploi slabe, locale vor fi in data de 10 decembrie, apoi probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in perioada 12 - 14 decembrie si spre sfarsitul intervalului de referinta.

Moldova

In cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatura se vor situa usor peste cele specifice lunii decembrie, in special in zonele mai inalte de relief. Astfel, maximele diurne se vor situa in medie intre 3 si 7 grade, posibil mai ridicate in perioada 16 - 20 decembrie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori in jurul pragului de inghet la inceputul intervalului, apoi acestea vor deveni usor pozitive, astfel ca in ansamblu media minimelor va fi de -2...2 grade.

Regimul pluviometric va fi unul deficitar, probabilitatea pentru precipitatii mentinandu-se in general redusa, cu exceptia perioadei 13 - 15 decembrie.

Dobrogea

Vremea se va mentine mai calda decat in mod normal in luna decembrie pe tot parcursul intervalului. Astfel, se vor inregistra, in medie, temperaturi maxime de 8...12 grade.

Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor (ploi locale, in general slabe) va fi mai mare in intervalul 10 - 14 decembrie.

Muntenia

Intervalul va debuta cu temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei in zonele joase de relief, dar cu o vreme calda in restul regiunii; valorile diurne vor fi intre 2 si 7 grade. Dupa data de 13 decembrie sunt estimate temperaturi in crestere ce se vor situa in marea lor majoritate peste cele climatologic specifice - 6...12 grade.

Regimul pluviometric va fi unul deficitar, probabilitatea pentru precipitatii mentinandu-se in general redusa, cu exceptia perioadei 12 - 14 decembrie cand va ploua local.

Oltenia

Intervalul va debuta cu temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei in zonele joase de relief, dar cu o vreme calda in restul regiunii; maximele vor fi intre 2 si 7 grade, iar minimele de 0...2 grade, mediat regional. Dupa data de 14 decembrie sunt estimate temperaturi in crestere ce se vor situa in marea lor majoritate peste mediile multanuale, cu un ecart mediu al valorilor diurne de 6...12 grade, iar al minimelor nocturne de 2...4 grade.

Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in perioada 11 - 14 decembrie cand va ploua in mare parte a regiunii, posibil moderat cantitativ si din nou spre sfarsitul intervalului.

La munte

In cea mai mare parte a intervalului, dar cu precadere in perioada 16 -20 decembrie, valorile termice se vor situa peste cele caracteristice lunii decembrie. Temperaturile maxime se vor incadra intre 0 si 6 grade.

Se vor semnala precipitatii mixte (ploaie, lapovita si ninsoare) in perioada 11-14 decembrie, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi din nou in crestere spre sfarsitul intervalului de referinta.