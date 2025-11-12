Tot mai mulți tineri fug din Ucraina. Kliciko avertizează: „Nu mai avem cu cine lupta!"

Ucraina se confruntă cu o penurie tot mai gravă de soldați, în condițiile în care un număr record de bărbați fug spre Europa, a avertizat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-un interviu.

„Avem probleme uriașe cu soldații - cu resursele umane", a declarat Kliciko pentru rețeaua Axel Springer Global Reporters, recunoscând impactul pe care aproape patru ani de război l-au avut asupra capacității Ucrainei de a-și reface efectivele. El a spus că trupele ruse înaintează necruțător, descriindu-le atacurile drept „ca într-un joc pe calculator - pur și simplu continuă să vină, nu le pasă de soldații căzuți".

Potrivit regulilor actuale, ucrainenii pot fi mobilizați începând de la vârsta de 25 de ani. Kliciko a sugerat că acest lucru ar trebui schimbat. „În trecut, tinerii de 18 ani făceau armata - dar aceia sunt copii", a spus el. „Acum, în Ucraina, poți fi mobilizat doar de la 25 de ani. S-ar putea reduce vârsta cu un an sau doi - la 23 sau 22."

Declarațiile reflectă îngrijorarea tot mai mare legată de exodul crescând al tinerilor bărbați. Un decret guvernamental emis în august, care permite bărbaților cu vârste între 18 și 22 de ani să părăsească țara, a coincis cu o creștere accentuată a numărului de ucraineni care solicită protecție în țările UE.

Date recente arată că statele membre ale UE au acordat, în septembrie, peste 79.000 de noi decizii de protecție temporară pentru ucraineni - cea mai mare cifră lunară din ultimii doi ani -, cu creșteri semnificative în Germania și Polonia.

Kliciko a spus că dezechilibrul dintre resursele umane ale Ucrainei și superioritatea numerică a Rusiei devine tot mai grav. „Ei [rușii] au ordin și înaintează", a spus el. „Ne-am apărat țara cu succes aproape patru ani, dar este dificil. Curajul de a lupta încă există - și asta contează enorm."

Cu milioane de ucraineni plecați acum în străinătate, primarul Kievului a spus că viitorul țării depinde de inversarea acestui exod odată ce pacea va fi restabilită. „Am fi fericiți dacă jumătate dintre tinerii plecați s-ar întoarce", a spus el. „Dar pentru asta avem nevoie de pace, locuri de muncă și o calitate bună a vieții. După război, ne așteaptă provocări uriașe."