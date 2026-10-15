Trump ia în calcul să atace Iranul cu "mama tuturor bombelor". MOAB este cea mai mare bombă convențională din arsenalul SUA
Postat la: 15.10.2026 |
Armata americană pregătește noi scenarii de atac împotriva Iranului, care includ posibilitatea utilizării bombei MOAB, cea mai mare bombă convențională din arsenalul SUA, pentru a lovi infrastructura energetică și obiectivele nucleare iraniene, potrivit unor oficiali citați de CNN.
Decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump, însă eficiența armei împotriva instalațiilor nucleare îngropate la mare adâncime este pusă sub semnul întrebării, iar o asemenea operațiune ar putea reprezenta o escaladare majoră a conflictului.
Utilizarea bombei GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) în conflictul cu Iranul ar reprezenta o escaladare semnificativă a operațiunilor militare. Cu toate acestea, oficialii familiarizați cu planurile Pentagonului pun la îndoială eficiența armei împotriva instalațiilor nucleare amplasate în subteran.
Potrivit surselor citate de CNN, Donald Trump a cerut armatei să pregătească noi variante de atac, inclusiv împotriva infrastructurii energetice iraniene. Unul dintre oficiali a precizat că operațiunile ar putea avea loc înaintea retragerii forțelor americane din zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).
O altă sursă a declarat că planurile pentru lovirea unor obiective nucleare iraniene, inclusiv a instalației de la Pickaxe Mountain, prevăd explicit și posibilitatea folosirii MOAB.
GBU-43/B MOAB este cea mai mare bombă convențională din arsenalul Statelor Unite. Arma cântărește aproximativ 9.800 de kilograme și este proiectată să detoneze înainte de impactul cu solul, producând o undă de șoc puternică pe o suprafață extinsă.
Potrivit oficialilor familiarizați cu planificarea militară, bomba poate distruge o zonă echivalentă cu aproximativ nouă blocuri urbane. Totuși, aceasta nu a fost concepută pentru a penetra straturi groase de rocă și pentru a distruge instalații fortificate aflate la mare adâncime.
Acest aspect ridică semne de întrebare privind eficiența sa împotriva instalației de la Pickaxe Mountain, despre care Statele Unite și Israelul cred că găzduiește componente ale programului nuclear iranian. Complexul ar fi protejat de straturi de granit, ceea ce ar limita capacitatea bombei de a distruge structurile subterane.
Un oficial familiarizat cu discuțiile militare a declarat pentru CNN că MOAB este concepută în principal pentru distrugerea unor suprafețe extinse, nu pentru penetrarea unor obiective aflate la mare adâncime.
În cazul utilizării sale, efectele asupra zonei lovite ar putea fi devastatoare, iar raza mare a exploziei ar ridica probleme privind riscul producerii unor victime civile, în special dacă țintele se află în apropierea zonelor populate sau a infrastructurii nemilitare.
Noile planuri militare includ obiective energetice și instalații asociate programului nuclear iranian. Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că obiectivul său este să împiedice Iranul să obțină arme nucleare.
În ultimele luni, președintele american a amenințat că va lovi instalația de la Pickaxe Mountain, chiar și după suspendarea operațiunilor militare de amploare la începutul acestui an.
Cu toate acestea, oficialii americani citați de CNN au exprimat îndoieli cu privire la existența unei strategii care să lege noile atacuri de un obiectiv clar de încheiere a războiului. Armata continuă să prezinte administrației variante operaționale, însă nu există indicii că Washingtonul și Teheranul s-ar apropia de un acord diplomatic, după mai mult de șase luni de bombardamente americane.
Potrivit surselor citate, folosirea MOAB ar putea avea și un rol psihologic, prin amploarea exploziei și impactul asupra conducerii iraniene. Totuși, oficialii avertizează că o asemenea operațiune nu ar garanta capitularea Iranului și nici atingerea obiectivelor strategice declarate de administrația americană.
Donald Trump se confruntă cu presiuni pentru încheierea conflictului, în contextul nemulțumirilor din rândul alegătorilor americani și al apropierii alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.
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