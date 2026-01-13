Ucraina ar putea fi nevoită să folosească sistemele din România: Doar așa pot opri rachetele Oreșnik ale Rusiei

Postat la: 13.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Ucraina ar putea fi nevoită să folosească sistemele din România: Doar așa pot opri rachetele Oreșnik ale Rusiei

Sistemele Patriot ale Ucrainei nu pot intercepta rachetele Oreșnik din cauza limitărilor de depistare. Noile rachete Oreșnik ar putea fi interceptate doar cu sistemul de rachete SM-3, care sunt utilizate pe nave echipate cu sistemul Aegis, amplasate în România și Polonia.

Aliații Ucrainei ar putea folosi sisteme moderne de apărare anti-rachetă pentru a intercepta racheta rusească Oreșnik, care transportă cel puțin șase focoase distincte. Racheta ar trebui să fie interceptată cât timp se află încă în spațiul extraterestru, afirmă Oleg Katkov, redactor-șef al Defense Express, relatează Liga.net.

„Oreșnik ar putea fi interceptată de sisteme moderne de apărare anti-rachetă, inclusiv racheta navală Standard Missile 3 (SM-3) și sistemul israelian Arrow 3", explică el. Katkov spune că factorul esențial e momentul separării focoaselor rachetei și dacă aceasta are loc în raza de acțiune a sistemelor de apărare anti-rachetă.

„E imposibil de stabilit cu certitudine dacă sistemele partenere pot realiza astfel de interceptări. Parametrii oficiali ai SM-3 și ai Arrow 3 nu au fost dezvăluiți", a declarat expertul. Rachetele SM-3 sunt utilizate pe nave echipate cu sistemul Aegis, amplasate în România și Polonia [sic! ambele sunt baze terestre - n.trad.], în timp ce Arrow 3 e amplasat în Germania.

Ucraina nu dispune în prezent de mijloacele necesare pentru a intercepta Oreșnik pe toată traiectoria ei. Teoretic, armata ar putea încerca distrugerea focoaselor deja separate folosind sisteme de rachete sol-aer Patriot, dar practic acest lucru e puțin probabil din cauza numărului limitat de ținte pe care aceste sisteme le pot urmări și angaja simultan.

În ce privește viteza declarată de Rusia pentru rachetă, de 13.000 km/h, Katkov explică faptul că aceasta corespunde unei viteze de aproximativ 3,6 km/s, tipică pentru rachetele balistice cu rază medie de acțiune. El subliniază că Oreșnik e, în esență, o versiune modernizată a rachetei sovietice „Pionier", utilizată între 1976 și 1988.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Ucraina ar putea fi nevoită să folosească sistemele din România: Doar așa pot opri rachetele Oreșnik ale Rusiei

Postat la: 13.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Sistemele Patriot ale Ucrainei nu pot intercepta rachetele Oreșnik din cauza limitărilor de depistare. Noile rachete Oreșnik ar putea fi interceptate doar cu sistemul de rachete SM-3, care sunt utilizate pe nave echipate cu sistemul Aegis, amplasate în România și Polonia.

Aliații Ucrainei ar putea folosi sisteme moderne de apărare anti-rachetă pentru a intercepta racheta rusească Oreșnik, care transportă cel puțin șase focoase distincte. Racheta ar trebui să fie interceptată cât timp se află încă în spațiul extraterestru, afirmă Oleg Katkov, redactor-șef al Defense Express, relatează Liga.net.

„Oreșnik ar putea fi interceptată de sisteme moderne de apărare anti-rachetă, inclusiv racheta navală Standard Missile 3 (SM-3) și sistemul israelian Arrow 3", explică el. Katkov spune că factorul esențial e momentul separării focoaselor rachetei și dacă aceasta are loc în raza de acțiune a sistemelor de apărare anti-rachetă.

„E imposibil de stabilit cu certitudine dacă sistemele partenere pot realiza astfel de interceptări. Parametrii oficiali ai SM-3 și ai Arrow 3 nu au fost dezvăluiți", a declarat expertul. Rachetele SM-3 sunt utilizate pe nave echipate cu sistemul Aegis, amplasate în România și Polonia [sic! ambele sunt baze terestre - n.trad.], în timp ce Arrow 3 e amplasat în Germania.

Ucraina nu dispune în prezent de mijloacele necesare pentru a intercepta Oreșnik pe toată traiectoria ei. Teoretic, armata ar putea încerca distrugerea focoaselor deja separate folosind sisteme de rachete sol-aer Patriot, dar practic acest lucru e puțin probabil din cauza numărului limitat de ținte pe care aceste sisteme le pot urmări și angaja simultan.

În ce privește viteza declarată de Rusia pentru rachetă, de 13.000 km/h, Katkov explică faptul că aceasta corespunde unei viteze de aproximativ 3,6 km/s, tipică pentru rachetele balistice cu rază medie de acțiune. El subliniază că Oreșnik e, în esență, o versiune modernizată a rachetei sovietice „Pionier", utilizată între 1976 și 1988.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE