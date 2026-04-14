Un expert european avertizează că ne așteaptă o carantină energetică, asemănătoare COVID-ului

Europa se apropie de o criză energetică majoră care ar putea impune restricții similare celor din perioada pandemiei de Covid-19, avertizează expertul în energie, Boyan Rashev.

"Ne îndreptăm spre o carantină energetică, asemănătoare cu cea de pe vremea pandemiei de Covid", spune un expert bulgar în energie, care avertizează că autoritățile ar trebui să ia măsuri de urgență.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii TV, unde Rashev a descris scenariul unei "carantine energetice" ce ar putea include munca de acasă, reducerea mobilității și chiar introducerea transportului public gratuit, relatează Novini.bg.

Expertul susține că deficitul global de petrol se adâncește rapid. Producția mondială este în prezent cu aproximativ 13 milioane de barili pe zi mai mică decât la finalul lunii februarie, iar efectele se resimt deja în Asia. Dacă această tendință continuă până la sfârșitul lunii aprilie, criza ar putea ajunge și în Europa.

Soluția ar fi limitarea consumului, în special pentru motorină și kerosen, resurse considerate critice. Benzina, spune expertul, nu ar reprezenta o problemă la fel de mare pentru Europa.

Dar criza nu se oprește la combustibili. Rashev avertizează că problemele legate de gazele naturale sunt și mai grave în Europa, ceea ce va duce inevitabil la creșterea prețului energiei electrice.