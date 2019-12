Un politist a fost batut intr-o sectie din Arges de un barbat adus pentru audieri

Politistii sectiei 1 din Pitesti au fost sesizati cu privire la un scandal dintr-un bloc de locuinte. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca un barbat era foarte agresiv si a refuzat sa se legitimeze. Acesta a fost incatusat si dus la sectie pentru audieri.

"Un barbat care facea parte dintr-un grup de trei barbati si o femeie ar fi lovit usa de intrare intr-un apartament si ar fi proferat injurii, expresii vulgare si amenintari cu acte de violenta, deranjand linistea. Cu ocazia deplasarii la fata locului, in fata imobilului au fost identificate persoanele in cauza. Procedand la legitimarea acestora, unul dintre barbatii in cauza a refuzat sa dea relatii in vederea stabilirii identitatii", au transmis politistii din Arges.

In timpul audierii, barbatul a fost in continuare agresiv si a lovit un politist. "In timpul verificarilor efectuate la sediul unitatii de politie, barbatul a continuat sa se manifeste agresiv, lovindu-l pe unul dintre politisti", au adaugat reprezentantii Politiei Arges. Acum, barbatul are dosar penal pentru distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si ultraj.