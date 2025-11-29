Un scenariu extrem de sumbru în România: 500.000 de oameni și-au închis conturile de economii în acest an pentru a-și asigura traiul de zi cu zi

Aproape 500.000 de români și-au închis conturile de economii în primele nouă luni ale anului 2025. Banii au fost îndreptați către cheltuielile de zi cu zi, aspect la conturarea căruia inflația, teama de recesiune și blocarea creșterilor salariale au contribuit din plin, potrivit datelor Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

E adevarat că nu orice retragere de bani este un semn de panică, dar păstrarea banilor în numerar e cel mai periculos scenariu. O parte din bani au fost trecuti in conturile curente si folositi la cheltuieli zilnice, conform auditului, dar o mare parte din acestia au fost scosi din conturile curente, dupa lichidarea depozitelor si scosi in numerar din bancomate. Acestia au intrat fie pe piata gri/neagra, fie au fost schimbati in euro pentru ca siguranta financiara e mai mare in euro la purtator decat dobanzile bancilor fata de inflatie.

La finalul anului precedent, 15.090.555 de deponenți rezidenți aveau depozite garantate integral, adică sub pragul de 100.000 de euro. La 30 septembrie 2025, numărul lor a scăzut la 14.597.358, ceea ce înseamnă că 493.197 de români și-au lichidat conturile de economii. Scăderea abruptă a numărului de deponenți pune în lumină o schimbare majoră de comportament financiar. Banii salvați pentru situații excepționale sunt utilizați din ce în ce mai des pentru cheltuieli curente.

La capătul lunii septembrie 2025, persoanele fizice dețineau depozite eligibile în valoare de 327,8 miliarde de lei, în ușoară scădere față de trimestrul anterior. În paralel, depozitele eligibile ale persoanelor juridice au crescut la 227,5 miliarde de lei, fiind înregistrat un avans de 3,4%. Creșterea a fost alimentată exclusiv de depozitele în lei care depășesc plafonul de garantare. Dacă la începutul anului o persoană deținea 100 de lei, la o inflație de 10%, la final de an putea cumpăra, în realitate, bunuri de doar 90 de lei, chiar dacă suma pare aceeași pe hârtie.

Economiile reprezintă „o masă monetară de siguranță, rezervată situațiilor extraordinare". Atunci când devin instrumentul principal pentru plata facturilor și a cheltuielilor curente, efectul este unul de bumerang, greu de stăpânit pe termen lung, e părerea expertilor financiari. Fenomenul crește în România din cauza incertitudinilor existente la nivel politic și economic și că folosirea economiilor doar pentru cheltuielile de zi cu zi poate atrage dificultăți financiare grave.