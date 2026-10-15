Un semnal misterios a ajuns pe Pământ din spațiul cosmic. Locul de unde a venit i-a surprins pe astronomi
Postat la: 15.10.2026 |
Misterele universului sunt încă nedescifrate de către oamenii de știință, iar uneori primim semnale radio ciudate, fantomatice, din spațiul cosmic, pe care astronomii încă nu le-au explicat în mod concludent. Un semnal misterios a ajuns la noi din perioada când Universul avea doar 3 miliarde de ani. Locul său de proveniență, galaxia sa natală, i-a surprins pe astronomi.
Semnalele efemere cunoscute sub numele de explozii radio rapide (fast radio bursts - FRB) se numără printre cele mai misterioase evenimente ale Universului, chiar mai stranii decât presupușii mici extratereștri verzi cu o înclinație pentru sonde fizice, potrivit Science Alert.
Dacă ar fi înrudite, acest lucru ar rezolva perfect două mistere majore. Dar FRB-urile sunt explozii de unde radio din cosmosul îndepărtat, care durează în general mici fracțiuni de secundă (adică rapide). Tranziția lor și faptul că apar aleatoriu pe cer au făcut dificilă stabilirea originilor lor timp de aproape două decenii de la descoperirea lor în 2007.
Dar tocmai am primit un indiciu important: astronomii au raportat cel mai îndepărtat FRB de până acum, denumit FRB 20240304B, o explozie de energie antică emisă într-o miime de secundă și care a călătorit prin 80% din istoria Universului pentru a ne întâlni. „Ceea ce face ca exploziile radio rapide să fie interesante este faptul că nu știm ce le generează", explică autoarea principală Manisha Caleb, radioastronom și astrofizician la Universitatea din Sydney.
„Avem teorii despre ce obiecte le produc, dar nu avem dovezi concludente." Așadar, cine este vinovatul cosmic în acest caz specific? Posibil un magnetar: un tip de stea neutronică sub steroizi care are cele mai puternice câmpuri magnetice din Univers și comprimă masa unui Soare întreg într-o bilă magnetică de mărimea Golfului San Francisco.
Iată însă o altă dilemă: în ciuda originilor lor de o intensitate incomprehensibilă și a capacității lor de a elibera energie echivalentă cu 500 de milioane de sori în miimi de secundă, acestea pot fi mai ușoare în comparație cu alte explozii stelare, ceea ce a dus la o gamă largă de posibilități și a sporit dificultatea identificării lor concludente.
„Noi, observatorii, putem doar să distrugem modele, niciodată să le dovedim. Așadar, când ai 100 de ucis, durează destul de mult", a spus astronomul și astrofizicianul J. Xavier Prochaska. „Fundamental, acest lucru se datorează faptului că energiile implicate sunt modeste. Sunt extreme pentru emisia de unde radio, dar nu se compară cu energia dintr-o supernovă sau o explozie de raze gamma", a declarat pentru ScienceAlert J. Xavier Prochaska, astronom și astrofizician la Universitatea din California, Santa Cruz.
În studiul publicat în revista Science, o colaborare internațională masivă de astronomi a folosit mai multe observatoare pentru a explora acest FRB misterios emanat din „amiaza cosmică", o eră la doar 3 miliarde de ani după Big Bang, când formarea stelară universală era la apogeu. Astronomii au identificat FRB în martie 2024 folosind MeerKAT, un radiotelescop cu 64 de antene din Parcul Național Meerkat din Africa de Sud.
Apoi au îndreptat două telescoape terestre ultrasensibile către porțiunea corespunzătoare de cer pentru a vedea galaxia gazdă și au descoperit... întuneric. Au privit cât de adânc au putut, „dar pur și simplu nu era nimic de văzut", spune Prochaska. Așa că au apelat la artileria orbitală grea (doar o metaforă, deocamdată), JWST și sensibilitatea sa excepțională în infraroșu.
„Am crezut că ar fi o galaxie mare, frumos formată, cu multe stele, dar în schimb era o mică galaxie pitică, deși forma în mod activ stele", spune Caleb. În total, această galaxie pitică este de 1.000 de ori mai puțin masivă decât se aștepta. De asemenea, este extrem de tânără, 90% din masa sa stelară formându-se în ultimii 30 de milioane de ani. Acest lucru i-a ajutat pe astronomi să prefere un magnetar ca sursă potențială a istoricului FRB.
Un alt scenariu proeminent de FRB implică coliziunea a două stele neutronice, un accident cataclismic care produce o gaură neagră sau o stea neutronică extra-grea, plus o grămadă de aur literal. Totuși, stelele neutronice dansează una în jurul celeilalte timp de miliarde de ani înainte de a se ciocni, ca un cuplu încă timid la o a doua întâlnire, așa că nu ar avea sens într-o galaxie tânără.
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