Unui refugiat ucrainean i s-a înfundat: El cerea ajutor social, dar avea Porsche Cayenne și ducea o viață de lux

Un refugiat ucrainean din Elveția a fost obligat să ramburseze aproape 70.000 de euro, bani luați ca ajutor social. Autoritățile au verificat tranzacțiile ucraineanului și au constatat că acesta avusese cheltuieli mult mai mari decât veniturile raportate.

Motivul invocat a fost un stil de viață excesiv de luxos, iar când l-au verificat mai atent, elvețienii au constatat că bărbatul primea ajutor social, dar el conducea un Porche Cayenne și avea cheltuielile unei vieți de lux.

Potrivit publicației 24 heures, agenția de asistență socială EVAM a verificat conturile bancare ale bărbatului și a identificat cheltuieli care nu se aliniau cu eligibilitatea pentru asistență socială.

De asemenea, s-a menționat că bărbatul deținea un Porsche Cayenne în valoare de peste 37.000 de franci elvețieni.

Prin urmare, autoritățile au considerat că beneficiile sunt necorespunzătoare și au cerut rambursarea a 67.336 de franci - aproximativ € 69.000.

