Epic Fury incepe sa devină Epic Fail...
Postat la: 05.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Asta zic militarii nu io... Ca intotdeauna in chestii si agitatiuni militare sunt de urmarit opiniile militarilor, acoperite in spatiul public de zarva si galceava vectorilor politici camuflati in opinii mass media. Fiecare jurnalist are o lista de surse la care se raporteaza, la o adica. Dar foarte putini jurnalisti au avut de-a face cu razboiul, la modul direct. Cei mai multi preiau narative oficiale. Mincinoase desigur, ca asa e mersul.
Am prins niște razboaie, si mai ales am vazut narativul. Deci eu eram acolo pe teren si citeam tembelisme teribile, ventilate ”acasă”. Și nu doar acasă ci peste tot. Lucrare mare. Bine, eram puști cordit nu aveam atunci cum să pricep mersurile. Contextul actual e de mare folos, se impart apele. S-au bobinat discursuri in spatiul public cat se poate de valabile pentru intelegerea pozitiilor reale ale "vectorilor de opinie". Pana si ultimii prosti stiu astazi ca pe fond intreaga "afacere iraniana" este una israeliana.
SUA via Trump s-a aliniat Israelului, poate va amintiti secventa cu Trump pe post de valet al lui Bibi, cand ii aranja scaunu sub curisor. Gest ff prietenos mai ales daca luam in calcul si Dosarul Epstein si filele sterse din Dosar. Plus lichidarea lui Charlie Kirk, potential candidat prezidential, exact cand acesta incepuse sa ridice semne de intrebare cu privire la influenta (malefică) a Israelului in politica americana.
Ca sa simplific discutia, efortul lui Satanayahu de a atrage America impotriva Iranului, de doua decenii Bibi are tema cu Iranul, a izbandit abia acum, in contextul Epstein, ca sa vezi coincidenta dreak. Un tip de mare folos si dupa moarte, daca o fi cu adevarat decedat. Maxwell a beneficiat din partea Israelului de cele mai mari onoruri, dupa ce a crapat, oportun, pe yaht. Maxwell, taticu sefei lui Epstein care a solicitat recent gratierea din partea lui Trump si care beneficiaza de conditii de lux, la puscarie.
Pe scurt in opinia mea avem o indisolubila relationare intre suportul lui Trump pentru Bibi si interesele Israelului - pe fondul Dosarului Epstein, un "operativ" al Israelului. O istorie cu curve, pedofilie, canibalism, cele mai oribile chestii imaginabile, administrata de un operativ al Mossadului a determinat astazi un razboi. Razi de mori desi nu e de ras. Insula aia a lui Epstein, cu monstri, nu e singura operatiune a Alora.
Cel mai de ras mi se pare cum povestile astea din trecut, cacaturile astea cu curve - pardon, modele, prostituate cum era si nevasta lui Trump, plasata tot via Epstein si pestele ei, cel care a mediat intalnirea lui Nicusor cu Rubio, au ajuns tema de razboi, care desigur afecteaza intreaga Planeta.
Eram in Iugoslavia cand s-a ventilat filmu ala - "Wag the dog". Clinton, un labagiu de ultima speta, a cerut atunci ungurilor sa atace Iugoslavia, pe teren, sa intre cu trupe impotriva sarbilor, basca atacurilor aeriene americane. Ca sa scape de impeachment. Deci gagiul dadea la buci unei evreice dolofane, ii infigea in cur trabuce, si-o lua la laba si ejacula pe curu ei, si cand s-a aflat - a bagat de un razboi. Fix la fel si acum. Cam asta e Geopolitica.
In rest, ce stim clar e ca Iranul nu este Iugoslavia. E putin mai maricel. Iar razboiul de acum va avea efecte mondiale. E ff bine pana una alta ca au crapat toti dementii aia cu turbane, fix ca ale evreilor aia cu cuiburi de barza pe crestete. Probabil ff putini stiu despre originea ”religilor abrahamice”. Iudeo crestini, iudeo islamici, urmasii lui Sem, urmasii lu pește, ”poporu ales”, ”pamantu sfânt”, căcat pansat, etc samd, mega gargara - nu am de gand sa intru pe tema asta, care arunca in veceu toate halucinatiile ”religioase” de origine evreieasca.
Mai departe, pe teren, sa vedem daca persanii arieni se vor descurca, in razboiul asta cu Israelul, condus de un criminal de razboi, cautat de instantele internationale. Bibi, sefu lu Trump, care vrea Israelul Mare. cat de mare? oricat de mare. Si nu doar ca spatiu. Cautati datele si hartile, ca exista. Este o miză veche. Israel uber alles, daca va rezoneaza asta cu ceva... Pana una alta, aici la noi, in minuscula Romanie, avem acum Lista tuturor agentilor Israelului, usor de detectat dupa pozitionari. Mega surprize, nici eu nu imi imaginam că aveam atatia agenti. Ceva de folos as zice, macar cu asta sa ne alegem.
George Roncea
-
China a anticipat închiderea Strâmtorii Hormuz
China importa aproximativ 42% din necesarul sau de petrol, adica circa 4,9 milioane barili pe zi din Arabia Saudita (14% ...
-
Războiul din Iran: A 3-a PROFEȚIE
Profesorul Jiang Xueqin a facut trei predicții importante in 2024. Prima: Donald Trump va caștiga alegerile și va deveni ...
-
Razboiul dintre drona care costa cateva zeci de mii de $ si racheta interceptoare care costa minim 4 milioane de $
Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a dat un comunicat, in aceasta noapte, prin care dezminte informatiile p ...
-
Prostocrația care conduce Romania
În cea mai sensibila conjuctura geopolitica de dupa al doilea razboi mondial (similara cu cea din nefastul an 1940 ...
-
Criza interceptoarelor lovește mai puternic decât rachetele iraniene
Strategia militara adoptata de Teheran in actuala confruntare mizeaza pe un principiu simplu și brutal: uzura. Iranul in ...
-
Iranul a pierdut toate facilitățile de export a petrolului
Terminalul petrolier de pe insula Kharg a suferit o distrugere funcționala totala. Imaginile satelitare arata incendii d ...
-
Trump a atacat Iranul în mod neargumentat. Bilanțul real după două zile de conflict!
Ei bine, razboiul in Orientul Mijlociu a venit totuși in mod implacabil. Sunt convins ca sunteți bulversați, cu siguranț ...
-
Va fi bine, vivat Pax Americana!
Parerea mea e ca nu va dura agitatia asta. In conditii normale, la mica intelegere. Nu așa arata Razboiul Sfarsitului Lu ...
-
Răsturnarea Regimului Islamic de la Teheran e incertă
Ca și in cazul rapirii lui Maduro, americanii au avut macar un ofițer iranian de rang inalt care l-a tradat pe Ali Khame ...
-
Activele regimului teocratic al Iranului
Ayatollahul suprem Ali Khamenei a controlat o avere de 200 de miliarde de dolari administrata prin trei piloni principal ...
-
Câte zile va dura acest nou „război" al lui Trump și Netanyahu cu Iranul
De ce Trump? Pentru ca „Wag The Dog". Avem decizia Curții Supreme, la care se adauga dezvaluirile NPR, de zilele t ...
-
Ce se pregătește la Teheran în timp ce americanii și israelienii bombardează Iranul
Cea mai mare problema in lupta cu balaurul este ca atunci cand ii tai un cap in locul sau cresc alte trei capete. Lideru ...
-
Merz învață chineză - cum se zice în Beijing la: "Arbeit macht frei"?
Cancelarul german Merz a fost in viitor: viitorul e deja in China. Nu se mai sta la coada la Washington, ci la Bei ...
-
Ilie de la puscarie, asa i se zice acum!
Romanii is geniali fara nicio indoiala stiu asta si pot dovedi. Am de exemplu cazul Ilie. Dimineata la ora sase niste mi ...
-
Nesfântul Ilie și Primăria Oradea dau înapoi în cazul Premostratens
Așa cum am anunțat, in baza unei hotarari judecatorești vadit nelegale, pentru luni, orele 10, a fost programata evacuar ...
-
Pacifiștii vs Războinicii MAGA
Mulți se intreaba de ce cunoscutul jurnalist Tucker Carlson, imagine emblematica a luptei pentru libertate in pandemie, ...
-
Ce n-a știut SIE să-i spună lui Nicușor Dan
Ciudațeniile lui Donald Trump șterg pe jos cu toate obsesiile popoarelor mici care se cred egale cu cele mari. Pentru no ...
-
Ne-au luat bulgarii "caimacul". Kogalniceanu a rămas de izbeliște - Măi să fie!
Mișcari masive ale aviației militare americane in Bulgaria amplifica tensiunile in jurul negocierilor cu Iranul. Aeropor ...
-
Ce s-ar putea întâmpla dacă AI-ul se dezvoltă prea repede
Un scenariu interesant de la Citrini Research. Este un scenariu negativ care analizeaza ce s-ar putea intampla daca AI-u ...
-
O lume condusă o mie de ani de Putin, Xi Jinging, Bill Gates, Zuckerberg, Soros...
Exista organizații și oameni de știința care cred ca omul este un virus letal pentru planeta și fac propaganda unui stil ...
-
Apucatul de Bolojan poate aprinde mâine la Oradea o scânteie ca la Timișoara în decembrie 1989
La Oradea exista riscul sa fie aprinsa maine scanteia unei revolte similare cu cea declanșata la Timișoara in dec ...
-
Ilie Sărăcie și-a tras propria oligarhie
Lipsa totala de empatie a premierului Ilie Bolojan fata de oamenii simpli, fața de popor a devenit evidenta și este ine ...
-
Deficitul bubuie!
Deficitul de cont curent al Romaniei s-a ridicat, in 2025 la peste 30 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde de euro mai mult ...
-
Squatters
În dreptul civil exista un termen juridic foarte tehnic, dar foarte vechi, antic chiar, care desemneaza dobandirea ...
-
Un secret teribil: cine este în spatele AUR?
AUR-ul este intr-un plin proces de purificare. Claudiu Tarziu perceput ca legionaroid a fost silit sa-și ia talpașița și ...
-
Casele de Putere ale lumii: rolul statelor a devenit de tip ''executant'', iar liderii politici au statut de ''marionete''!
Marea problema, in general, a cetațenilor informați ai lumii, este ca, in ultimii ani, deși se straduiesc și fac efortur ...
-
Evaluarea noului ambasador al României la Washington
Numele lui Cornel Feruța, reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite, este tot mai vehic ...
-
Talentatul domn Rubio și marea resetare occidentală
Marii barbați adevarați din fruntea Americii l-au trimis pe cel mai mic dintre ei sa repare ce-au distrus cu nesaț, in p ...
-
Despre ONG-urile care nu tin loc de Energie!
Superb! Mai e putin si pot cere si anularea legilor fizicii? Daca te-ai format in Societatea Civila (nu stiu de ce unii ...
-
Stau în fața ta și strig!
Trezește-te, popor roman, acum și astazi și nu te increde in cei ce te conduc! Caci ei sunt doar trista și schiloada IN ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu