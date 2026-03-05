Epic Fury incepe sa devină Epic Fail...

Asta zic militarii nu io... Ca intotdeauna in chestii si agitatiuni militare sunt de urmarit opiniile militarilor, acoperite in spatiul public de zarva si galceava vectorilor politici camuflati in opinii mass media. Fiecare jurnalist are o lista de surse la care se raporteaza, la o adica. Dar foarte putini jurnalisti au avut de-a face cu razboiul, la modul direct. Cei mai multi preiau narative oficiale. Mincinoase desigur, ca asa e mersul.

Am prins niște razboaie, si mai ales am vazut narativul. Deci eu eram acolo pe teren si citeam tembelisme teribile, ventilate ”acasă”. Și nu doar acasă ci peste tot. Lucrare mare. Bine, eram puști cordit nu aveam atunci cum să pricep mersurile. Contextul actual e de mare folos, se impart apele. S-au bobinat discursuri in spatiul public cat se poate de valabile pentru intelegerea pozitiilor reale ale "vectorilor de opinie". Pana si ultimii prosti stiu astazi ca pe fond intreaga "afacere iraniana" este una israeliana.

SUA via Trump s-a aliniat Israelului, poate va amintiti secventa cu Trump pe post de valet al lui Bibi, cand ii aranja scaunu sub curisor. Gest ff prietenos mai ales daca luam in calcul si Dosarul Epstein si filele sterse din Dosar. Plus lichidarea lui Charlie Kirk, potential candidat prezidential, exact cand acesta incepuse sa ridice semne de intrebare cu privire la influenta (malefică) a Israelului in politica americana.

Ca sa simplific discutia, efortul lui Satanayahu de a atrage America impotriva Iranului, de doua decenii Bibi are tema cu Iranul, a izbandit abia acum, in contextul Epstein, ca sa vezi coincidenta dreak. Un tip de mare folos si dupa moarte, daca o fi cu adevarat decedat. Maxwell a beneficiat din partea Israelului de cele mai mari onoruri, dupa ce a crapat, oportun, pe yaht. Maxwell, taticu sefei lui Epstein care a solicitat recent gratierea din partea lui Trump si care beneficiaza de conditii de lux, la puscarie.

Pe scurt in opinia mea avem o indisolubila relationare intre suportul lui Trump pentru Bibi si interesele Israelului - pe fondul Dosarului Epstein, un "operativ" al Israelului. O istorie cu curve, pedofilie, canibalism, cele mai oribile chestii imaginabile, administrata de un operativ al Mossadului a determinat astazi un razboi. Razi de mori desi nu e de ras. Insula aia a lui Epstein, cu monstri, nu e singura operatiune a Alora.

Cel mai de ras mi se pare cum povestile astea din trecut, cacaturile astea cu curve - pardon, modele, prostituate cum era si nevasta lui Trump, plasata tot via Epstein si pestele ei, cel care a mediat intalnirea lui Nicusor cu Rubio, au ajuns tema de razboi, care desigur afecteaza intreaga Planeta.

Eram in Iugoslavia cand s-a ventilat filmu ala - "Wag the dog". Clinton, un labagiu de ultima speta, a cerut atunci ungurilor sa atace Iugoslavia, pe teren, sa intre cu trupe impotriva sarbilor, basca atacurilor aeriene americane. Ca sa scape de impeachment. Deci gagiul dadea la buci unei evreice dolofane, ii infigea in cur trabuce, si-o lua la laba si ejacula pe curu ei, si cand s-a aflat - a bagat de un razboi. Fix la fel si acum. Cam asta e Geopolitica.

In rest, ce stim clar e ca Iranul nu este Iugoslavia. E putin mai maricel. Iar razboiul de acum va avea efecte mondiale. E ff bine pana una alta ca au crapat toti dementii aia cu turbane, fix ca ale evreilor aia cu cuiburi de barza pe crestete. Probabil ff putini stiu despre originea ”religilor abrahamice”. Iudeo crestini, iudeo islamici, urmasii lui Sem, urmasii lu pește, ”poporu ales”, ”pamantu sfânt”, căcat pansat, etc samd, mega gargara - nu am de gand sa intru pe tema asta, care arunca in veceu toate halucinatiile ”religioase” de origine evreieasca.

Mai departe, pe teren, sa vedem daca persanii arieni se vor descurca, in razboiul asta cu Israelul, condus de un criminal de razboi, cautat de instantele internationale. Bibi, sefu lu Trump, care vrea Israelul Mare. cat de mare? oricat de mare. Si nu doar ca spatiu. Cautati datele si hartile, ca exista. Este o miză veche. Israel uber alles, daca va rezoneaza asta cu ceva... Pana una alta, aici la noi, in minuscula Romanie, avem acum Lista tuturor agentilor Israelului, usor de detectat dupa pozitionari. Mega surprize, nici eu nu imi imaginam că aveam atatia agenti. Ceva de folos as zice, macar cu asta sa ne alegem.

George Roncea