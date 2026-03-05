Războiul din Iran: A 3-a PROFEȚIE

Profesorul Jiang Xueqin a făcut trei predicții importante în 2024. Prima: Donald Trump va câștiga alegerile și va deveni din nou președintele al SUA. A doua: Donald Trump va începe un război cu Iranul. Ambele predicții s-au adeverit, ceea ce face ca a treia predicție să fie îngrijorătoare pentru Statele Unite. Pentru că profesorul Jiang a prezis că vor pierde războiul în fața Iranului.

Jiang a apărut săptămâna aceasta la emisiunea „Breaking Points” pentru a explica cum estimează că s-ar putea derula totul. „Având în vedere analiza mea asupra modului în care progresează războiul, cred că Iranul are mult mai multe avantaje față de Statele Unite. Realitatea este că, în acest moment, este un război de uzură între Statele Unite și Iran, iar iranienii se pregătesc de 20 de ani pentru acest conflict.”

Și profesorul a continuat: „În religia lor, acesta este un război împotriva marelui Satan. Au avut multe sesiuni de antrenament. În iunie anul trecut a fost un război de 12 zile, în care iranienii au putut examina și analiza capacitățile de atac atât ale israelienilor, cât și ale americanilor și au avut mult timp, opt luni, să se pregătească pe deplin pentru acest nou atac.” Jiang spune că acest lucru a contribuit la consolidarea unei strategii despre care Iranul crede că poate înfrânge Statele Unite.

„Reprezentanții lor, Houthii, Hezbollah, Hamas și milițiile, au reușit să înțeleagă cu adevărat mentalitatea americană. Și acum au o strategie destul de bună despre cum să slăbească și, în cele din urmă, să distrugă imperiul american.” Jiang a spus că iranienii „duc război împotriva întregii economii globale”. „Așadar, nu numai că atacă bazele americane ale țărilor din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG, ci și infrastructura energetică critică a acestor baze”, a afirmat Jiang.

„Și, în cele din urmă, vor ataca instalațiile de desalinizare a apei, care reprezintă forța vitală a acestor națiuni, deoarece nu au alimentare cu apă dulce. De fapt, instalațiile de desalinizare a apei asigură 60% din rezerva de apă a CCG. „Deci, dacă o dronă - și știți, aceste drone costă 50.000 de dolari - ar distruge instalația de desalinizare a apei din Riad, Arabia Saudită, acest oraș cu 10 milioane de locuitori ar rămâne fără apă în două săptămâni.”

Jiang a amintit și că iranienii au închis Strâmtoarea Ormuz. „Țările din Golf își primesc 90% din alimente prin Strâmtoarea Ormuz. Știu că mulți oameni vorbesc despre perturbările economiei globale, dar în acest moment iranienii amenință însăși existența Arabiei Saudite, a Emiratelor Arabe Unite, a Bahrainului și a Qatarului. Și motivul pentru care acest lucru este important este că statele din Golf sunt de fapt pilonul economiei americane.”

Jiang a explicat că, în opinia sa, întreaga economie americană este în prezent „susținută de investiții în inteligență artificială și centre de date”. „O mare parte din aceasta provine din statele din Golf. Așadar, dacă statele din Golf nu mai sunt capabile să vândă petrol și nu mai sunt capabile să finanțeze această bulă a inteligenței artificiale din Statele Unite, atunci această bulă va exploda - și odată cu ea va exploda întreaga economie americană, care este de fapt o schemă financiară Ponzi. Deci, aceasta este o situație gravă cu care se confruntă americanii chiar acum.”

Jiang a fost întrebat și despre lipsa de muniții - în special de interceptoare de rachete - pentru Statele Unite și Israel. „Armata SUA nu este concepută să poarte un război al secolului XXI ”, a răspuns el. „Rețineți că complexul militar-industrial a apărut după al Doilea Război Mondial. A fost conceput pentru a lupta în Războiul Rece, iar Războiul Rece a fost, de fapt, despre demonstrarea forțelor armate.”

Jiang a spus că „întreaga strategie militară americană se învârte în jurul unei tehnologii sofisticate a cărei construcție costă mulți bani”. Jiang a amintit de rachetele de milioane de dolari care încearcă să distrugă dronele de 50.000 de dolari. „Nu este sustenabil. Așadar, ceea ce vedeți este o perforare a aurei de invincibilitate care a susținut hegemonia americană în ultimii 20 de ani, mai ales după prăbușirea Uniunii Sovietice. Și aceasta nu este doar o reașezare a economiei globale din cauza prăbușirii semnalate a petrodolarului și, odată cu acesta, a întregului sistem de bază și monedă de rezervă a dolarului american, ci și a hegemoniei globale a Statelor Unite.”

Jiang a continuat spunând că o schimbare de regim nu s-a realizat niciodată doar prin atacuri aeriene. „Aveți nevoie de trupe terestre. Și, din păcate, în următoarele luni presiunea asupra Americii va crește pentru a trimite trupe terestre, în special din țările CCG și Israel, care sunt bombardate chiar acum de iranieni. Nu uitați, dacă țările CCG - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar - sunt terminate, atunci petrodolarul e terminat odată cu ele.

„Așadar, americanii trebuie să protejeze aceste țări, iar aceste țări vor cere fie ca americanii să mituiască iranienii pentru a înceta acțiunile, fie să trimită trupe terestre pentru a elimina odată pentru totdeauna amenințarea iraniană.” Jiang a spus că, pe măsură ce evenimentele se derulează, există o „întrebare cheie” despre atacul asupra Iranului.

„De ce au făcut asta? Cred că există trei posibilități și cred că toate cele trei posibilități sunt valide. Prima este aroganța. Dacă te uiți la istorie, așa se comportă imperiile. Așadar, răpirea lui Maduro a avut un succes destul de mare și a fost o doză de adrenalină pentru Trump. Asta l-a făcut să aibă prea multă încredere în capacitatea armatei. Deci, aroganța a fost un factor și am văzut asta de-a lungul istoriei. De ce l-a invadat Hitler pe Stalin? Pentru că a cucerit Europa foarte ușor și se credea invincibil. Asta a dus la distrugerea armatei germane în Uniunea Sovietică.”

„Apoi trebuie să analizăm calculele politice interne. Unde, chiar dacă America nu beneficiază de acest război împotriva Iranului, Trump însuși beneficiază personal. De ce? Pentru că saudiții și israelienii îl mituiesc să atace Iranul. Amintiți-vă că saudiții au investit 2 miliarde de dolari în firma de capital privat a lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, iar israelienii, prin intermediul lui Miriam Adelson [evreică americană, unul dintre cei mai importanți donatori ai campaniei lui Trump], au finanțat cariera politică a lui Trump.”

Jiang a spus că Adelson s-a oferit să contribuie cu 250 de milioane de dolari dacă Trump ar candida pentru un al treilea mandat, lucru care nu este permis de Constituție. „De asemenea, nu uitați că, dacă acest război merge prost și Trump este forțat să folosească trupe terestre, probabil va primi aprobarea Congresului, iar acest lucru îi va oferi puteri de război de urgență, care îi vor permite să influențeze alegerile de la jumătatea mandatului."

„Așadar, Trump se gândește la un al treilea mandat, iar la urne probabil că nu îl va obține. Dar dacă există un război în desfășurare și poți amâna alegerile și ai puteri de război de urgență, iar oamenii se adună în jurul steagurilor, atunci probabil va obține un al treilea mandat.”

Adrian Pătrușcă