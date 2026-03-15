Vacanțe compromise și zboruri anulate. Războiul din Orientul Mijlociu afectează milioane de turiști

Războiul SUA şi Israel împotriva Iranului provoacă perturbări majore în transportul aerian global, determinând devierea zborurilor, creşterea preţurilor şi anularea planurilor de vacanţă pentru mii de turişti.

Natasha Earle, contabilă din localitatea Dardanup din Australia de Vest, spune că vacanţa familiei sale în Europa, planificată pentru cinci săptămâni şi rezervată încă din luna mai a anului trecut, a devenit mult mai costisitoare din cauza conflictului.

Călătoria, care includea Londra, Paris, Berlin, Viena şi Roma, trebuia să fie realizată cu Emirates, însă familia a fost nevoită să îşi modifice traseul pentru a evita perturbările provocate de dronele şi rachetele din Orientul Mijlociu. Costurile suplimentare sunt estimate la aproximativ 10.000 de dolari australieni (circa 7.000 de dolari americani).

"Am cheltuit zeci de mii de dolari pentru această vacanţă. Ar trebui să primim înapoi cel puţin jumătate din bani de la Emirates", a declarat Earle, care urmează să plece la sfârşitul lunii.

Conflictul, ajuns în a treia săptămână, produce cea mai mare perturbare a transportului aerian global de la pandemie încoace. Atacurile cu drone şi rachete au determinat închiderea unei mari părţi a spaţiului aerian din Orientul Mijlociu, provocând zeci de mii de anulări şi modificări de zboruri în întreaga lume.

Orientul Mijlociu reprezintă un nod major al transportului aerian global, iar companiile Emirates, Qatar Airways şi Etihad Airways transportă în mod normal peste jumătate dintre pasagerii care călătoresc între Europa şi Australia, Noua Zeelandă sau insulele Pacificului, potrivit datelor Cirium.

Turismul din Orientul Mijlociu, evaluat la aproximativ 367 de miliarde de dolari anual, este puternic afectat.

Jacob Brown, un neozeelandez care locuieşte în Doha, a fost nevoit să traverseze deşertul până în Arabia Saudită pentru a ajunge la Riad şi a lua un zbor spre Londra, după ce cursa sa Qatar Airways către Noua Zeelandă a fost anulată. O călătorie care ar fi trebuit să dureze mai puţin de 24 de ore s-a prelungit pe parcursul mai multor zile.

"A fost destul de stresant să zbor din Riad, mai ales că în acea dimineaţă au fost interceptate câteva rachete la sud de capitală", a spus el.

Pentru mulţi turişti, vacanţele planificate de mult timp s-au transformat într-un coşmar financiar. Australiana Kellee Smith, care îşi organizase o vacanţă în Europa împreună cu soţul şi cei doi copii, spune că a pierdut deja aproximativ 5.500 de dolari australieni.

"Am avut multe nopţi nedormite, stresată că îmi voi pierde vacanţa de vis şi toţi banii plătiţi", a declarat ea.

Smith a obţinut zboruri alternative prin Asia, cu Cathay Pacific şi Qantas, evitând Orientul Mijlociu, şi aşteaptă o rambursare de peste 4.000 de dolari australieni de la Emirates.

Conflictul a redus şi mai mult coridorul aerian deja limitat pentru zborurile pe distanţe lungi între Europa şi Asia, ceea ce a dus la creşterea puternică a preţurilor biletelor.

Creşterea preţurilor petrolului şi temerile privind aprovizionarea cu combustibil pentru aviaţie pun presiune suplimentară asupra companiilor aeriene. Unele au majorat suprataxele pentru combustibil, iar altele, precum Air New Zealand, au redus numărul zborurilor.

Agenţia Internaţională pentru Energie avertizează că războiul provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, iar unii analişti spun că unele companii aeriene ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în câteva săptămâni.

Tot mai mulţi călători aleg rute alternative pentru a evita Orientul Mijlociu. Compania Qantas spune că tot mai mulţi pasageri zboară spre Europa prin Statele Unite, alte oraşe asiatice sau Johannesburg, în Africa de Sud.

Companiile aeriene europene şi asiatice beneficiază astfel de o cerere mai mare, în timp ce marile companii din Orientul Mijlociu nu mai pot opera multe dintre rutele lor obişnuite.

"Marile companii aeriene din Orientul Mijlociu, precum Emirates şi Etihad, nu mai pot opera pe rutele pe care ar trebui să zboare, iar companiile europene şi asiatice trebuie să preia acest trafic", a declarat specialistul în aviaţie Hans Joergen Elnaes.