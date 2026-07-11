Măsuri împotriva migranților și a comunității LGBT, în planul pe 100 de zile cu care candidează extrema dreaptă într-un land german unde conduce în sondaje

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a prezentat sâmbătă un plan de acțiune cu măsuri pentru primele 100 de zile în funcție, pentru eventualitatea în care va câștiga în premieră alegerile în Saxonia-Anhalt, land din estul Germaniei.

Înaintea scrutinului din 6 septembrie, AfD este cu mult în fața Uniunii Creștin-Democrate a cancelarului Friedrich Merz în sondajele pentru alegerile din Saxonia-Anhalt și conduce și în Mecklenburg-Pomerania, unde votul va avea loc două săptămâni mai târziu, în același timp cu cel din Berlin.

AfD nu a participat până acum într-o coaliție de guvernare, în condițiile în care partidele tradiționale refuză să colaboreze cu extrema dreaptă, o politică denumită „zid de protecție", însă un sondaj de săptămâna trecută plasa acest partid la un scor de 41% în Saxonia-Anhalt, nu departe de o posibilă majoritate absolută dacă e să ținem cont și de redistribuirea voturilor primite de formațiunile care nu vor atinge pragul, a explicat DPA.

Planul prezentat sâmbătă de Ulrich Siegemund, candidatul AFD pentru poziția de premier al landului Saxonia-Anhalt, evidențiază ca priorități înmulțirea numărului de centre de detenție pentru imigranți și un sistem de muncă obligatorie pentru solicitanții de azil. Programul pentru 100 de zile mai prevede cursuri speciale pentru copiii solicitanților de azil, dar și introducerea unor agenți de securitate pentru ceea ce partidul a descris drept „școli cu probleme".

AfD dorește, de asemenea, să rezilieze acordurile de radiodifuziune de stat, să reducă finanțarea pentru fundațiile afiliate partidelor și programele pentru democrație. Totodată, formațiunea își dorește interzicerea steagului curcubeu, simbolul comunității LGBT. Partidul vrea, de asemenea, afișarea drapelului național al Germaniei în școli. „Oamenii vor o schimbare politică", a declarat Ulrich Siegemund. „Toate celelalte partide sunt preocupate doar de noi acum; nu au poziții proprii", a adăugat el.

Martin Reichardt a fost reales la conducerea filialei AfD din Saxonia-Anhalt, cu 191 de voturi pentru și 23 împotriva. El este președinte al organizației din 2018 și face parte din Bundestag, camera inferioară a parlamentului german. Recent, Reichardt s-a aflat în centrul unui scandal, după ce a fost acuzat de un podcast de investigație că a făcut salutul nazist în prezența colegilor săi de partid. O fotografie făcută în 2020 și distribuită de podcastul Politico „Inside the AfD" îl arată pe Reichardt întinzând brațul stâng. Ulterior, mai mulți politicieni i-au cerut să demisioneze.