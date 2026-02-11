Anatomia Moltbot / Moltbook - rețeaua socială și de execuție a agenților AI. Ce se întâmplă de fapt în discuțiile cu și dintre roboți
Postat la: 11.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
OpenClaw - inițial Clawdbot, pentru scurt timp Moltbot - este un agent AI personal open-source creat de Peter Steinberger. A ajuns la 150.000 de stele GitHub și rulează pe computerul dvs., conectându-se la aplicații de mesagerie și utilizând un LLM pentru a „face lucruri": rula comenzi shell, naviga pe web, gestiona fișiere, trimite mesaje, automatiza fluxuri de lucru pe un program cron.
Nucleul agentului este construit pe PI Agent de Mario Zechner - un agent de codare minim cu o filosofie radicală: agentul ar trebui să se poată extinde singur. Există un depozit comunitar de competențe cu peste 42.000 de competențe care pot fi încărcate dinamic.
Când oamenii îl demonstrează, ei arată rezultatul: „Uite, botul meu tocmai a rezervat un zbor!" Ceea ce nu arată este calea de execuție - lanțul de decizii pe care LLM l-a luat, instrumentele pe care le-a apelat, contextul pe care l-a avut, token-urile pe care le-a consumat. Aceasta este anatomia.
LangSmith - platforma de observabilitate a LangChain - a publicat recent o integrare care se conectează la pipeline-ul de execuție al agentului și capturează urme complete. Fiecare mișcare devine o urmă structurată cu intervale imbricate - apeluri LLM, execuții de instrumente, intrări, ieșiri, timestamp-uri. Este ca și cum ai deschide capota în timp ce motorul funcționează.
Înainte de a urmări un mesaj prin sistem, aveți nevoie de un model mental al modului în care piesele se potrivesc între ele. Gândiți-vă la Clawdbot ca la un restaurant: un ospătar vă așează la masă, bucătăria pregătește mâncarea, bucătarul decide ce să gătească, iar managerul supraveghează totul pentru a se asigura că totul funcționează fără probleme.
Clawdbot are aceeași structură, organizată în cinci straturi distincte:
Ce face: Normalizează mesajele de pe fiecare platformă într-un format unificat.
Un mesaj ajunge. Poate fi WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Signal, iMessage, Microsoft Teams, Matrix, Google Chat, WebChat sau chiar un **cron trigger** care se declanșează la ora 8 dimineața, fără intervenția umană.
Fiecare platformă de mesagerie are propriul API, format de mesaje, gestionare a atașamentelor și model de autentificare. OpenClaw abstractizează acest lucru cu **adaptoare de canal** - primul strat din arhitectură. Rolul lor este de a normaliza totul într-un format de mesaj unificat înainte ca acesta să ajungă la logica de rutare.
Adaptorul gestionează particularitățile specifice platformei: coduri QR pentru WhatsApp Web, tokenuri bot pentru Telegram, OAuth pentru Slack. Extrage atașamentele, detectează mențiunile, distinge mesajele de grup de mesajele directe și gestionează indicatorii de tastare. Acesta este stratul neatrăgător, dar esențial. Menținerea conexiunii fiabile a WhatsApp Web este o problemă tehnică deloc trivială. A face ca acesta să coexiste simultan cu alte nouă platforme de mesagerie - asta este adevărata provocare.
**În configurația noastră de producție**: **Slack (modul Socket)** - menține o conexiune WebSocket persistentă. Fără webhooks, fără URL-uri publice. Mesajele sosesc în timp real printr-un tunel securizat.
**În urmărire**: LangSmith nu capturează elementele interne ale adaptorului de canal (acestea au loc înainte de începerea buclei agentului). Dar vedeți rezultatul - mesajul utilizatorului care intră în urmărire este deja în format normalizat, fără metadate specifice platformei. Contextul canalului apare în etichete și metadate de sesiune.
Totul trece prin **Gateway** - planul de control. Un singur Gateway per gazdă. Un singur proces deține sesiunea WhatsApp Web. Acest lucru evită scenariile de tip split-brain în care două procese concurează pentru aceeași conexiune de mesagerie.
Gateway gestionează șase responsabilități principale:
1. Router de mesaje - determină sesiunea căreia îi aparține un mesaj și îl atribuie cozii corecte
2. Manager de sesiuni - sesiuni principale pentru mesaje directe, sesiuni izolate per chat de grup, sesiuni personalizate pentru nevoi specifice de rutare
3. Cron Scheduler - declanșează agentul în mod autonom, conform programului
4. Agent Lifecycle - pornește, oprește și monitorizează timpul de rulare al agentului PI
5. WebSocket API - deservește aplicațiile complementare (bara de meniu macOS, iOS, Android)
6. Config Hot-Reload - actualizează setările fără a reporni.
Cum funcționează MoltBot?
MoltBot nu este un chatbot convențional. Este un sistem de automatizare AI care poate învăța ce doresc oamenii, poate acționa și poate gestiona procesele de afaceri.
Arhitectura de bază a MoltBot
MoltBot funcționează pe o bază simplă, dar puternică: Înțelegere → Decizie → Executare → Automatizare → Optimizare
Nu este un instrument cu o singură funcție. Este un sistem de automatizare AI multi-stratificat, format din cinci componente de bază:
- Stratul de inteligență
- Motorul de automatizare
- Orchestrarea fluxului de lucru
- Stratul de integrare
- Stratul de execuție
Fiecare strat joacă un rol specific în modul în care MoltBot funcționează ca un sistem operațional complet.
1. Stratul de inteligență (înțelegerea utilizatorilor și a intențiilor)
MoltBot începe de aici. Nu se limitează la a urma instrucțiuni prestabilite, ci se bazează pe AI pentru a:
- Determina dorința utilizatorului.
- Înțelege contextul.
- Căuta tendințe în ceea ce scriu.
- Înțelege limbajul natural.
- Cunoaște obiectivul utilizatorului.
MoltBot nu vede acest lucru ca pe un text. Vede intenția:
- Tipul acțiunii: rezervare
- Categorie: vânzări
- Perioada de timp: săptămâna viitoare
- Obiectiv: cerere de demonstrație
Acest lucru permite MoltBot să fie inteligent, în loc să ofere un răspuns general.
2. Motor de decizie (logică + procesare AI)
MoltBot intră în modul de decizie odată ce intenția este clară. Acest strat combină:
- Modele AI
- Reguli de afaceri
- Sisteme logice
- Condiții de flux de lucru
- Reguli de prioritate
Decide:
- Ce acțiune să întreprindă
- Ce flux de lucru să înceapă
- Ce sistem să utilizeze
- Ce proces să execute
3. Stratul de orchestrare a fluxului de lucru
Aici MoltBot devine puternic. Nu efectuează pași individuali, ci gestionează procese cu mai mulți pași. Un flux de lucru poate include:
- Colectarea datelor
- Validarea
- Prelucrarea
- Rutarea
- Notificări
- Declanșatoare de automatizare
- Actualizări de sistem
- Urmăriri
- Crearea de sarcini
- Trimiterea de clienți potențiali
- Captarea datelor
- Verificarea datelor introduse
- Stocarea în CRM
- Notificarea echipei de vânzări
- Atribuirea proprietarului lead-ului
- Declanșarea urmăririi
- Programarea mementourilor
- Trimiterea confirmării
Totul este automatizat, totul este interconectat, totul este inteligent.
4. Stratul de integrare (conectivitate sistem)
MoltBot este conectat la sistemele de afaceri pentru a acționa ca un motor. Se conectează la:
- Site-uri web
- CRM-uri
- ERP-uri
- Baze de date
- Platforme de mesagerie
- Instrumente interne
- API-uri
- Platforme SaaS
- Sisteme cloud
Acest lucru permite MoltBot să:
- Citească date
- Scriere date
- Sincronizeze date
- Ruteze date
- Automatizeze fluxurile de date
AI nu poate funcționa fără integrare. AI este utilizat ca infrastructură cu integrare.
5. Stratul de execuție (motor de acțiune)
Aici MoltBot se diferențiază de roboții obișnuiți. Nu se limitează la luarea de decizii, ci face lucruri, cum ar fi:
- Trimiterea de mesaje
- Declanșarea fluxurilor de lucru
- Actualizarea sistemelor
- Crearea de tichete
- Alocarea sarcinilor
- Prelucrarea cererilor
- Rularea automatizărilor
- Executarea fluxurilor logice
MoltBot nu numai că recomandă ce trebuie făcut, ci și face.
Cum funcționează MoltBot: flux pas cu pas
Iată ciclul complet:
- Utilizatorul interacționează
- AI citește ce dorește
- Sistemul verifică contextul
- Motorul de decizie se activează
- Se alege fluxul de lucru
- Se execută automatizarea
- Se inițiază integrările
- Se întreprind acțiuni
- Se gestionează datele
- Se trimite rezultatul
Astfel se formează un circuit închis.
MoltBot într-un scenariu de afaceri real
Exemplu: Automatizarea asistenței pentru clienți
Utilizatorul trimite o întrebare -
MoltBot:
- Înțelege problema
- Clasifică tipul
- Verifică cât de urgentă este
- Verifică în baza de cunoștințe.
- Oferă o soluție
- Înregistrează apelul
- Actualizează CRM-ul
- Creează un tichet, dacă este necesar
- Notifică echipa de asistență
- Pornește automatizarea urmăririi
- Ajutor uman numai când este necesar
Exemplu: Fluxul de automatizare a vânzărilor
Interacțiunea cu potențialii clienți →
- Detectarea intenției
- Calificarea potențialilor clienți
- Îmbogățirea datelor
- Introducerea în CRM
- Scorul potențialilor clienți
- Rutarea pâlniei
- Alocarea echipei
- Urmărirea automată
- Programarea demonstrațiilor
- Urmărirea conversiilor
De ce MoltBot nu este doar un instrument de flux de lucru
Instrumente tradiționale de automatizare:
- Conectează aplicații
- Declanșează acțiuni
- Mută date
- Urmează fluxuri logice
MoltBot:
- Înțelege utilizatorii
- Ia decizii
- Execută procese
- Gestionează operațiuni
- Execută fluxuri de lucru
- Automatizează logica de afaceri
- Combină AI, automatizare, fluxuri de lucru și execuție.
Modelul arhitecturii de afaceri
Modelul tradițional:
Intrare umană → Procesare manuală → Actualizări ale sistemului → Întârzieri → Erori
Modelul MoltBot:
Intrare AI → Procesare inteligentă → Execuție automatizată → Acțiuni în timp real → Optimizare
Cadrul de inteligență operațională
MoltBot acționează ca:
- Creier AI
- Motor de automatizare
- Controler de flux de lucru
- Manager de procese
- Sistem de execuție
- Hub de integrare
Nu este un instrument, ci un strat operațional de afaceri.
De ce este important acest model
Deoarece afacerile sunt construite de sisteme, nu de indivizi.
Cu MoltBot obțineți:
- Operațiuni autonome
- Fluxuri de lucru gestionate de AI
- Automatizare inteligentă
- Îmbunătățirea proceselor
- Operațiuni la scară largă
Concluzie
Principiul MoltBot este de a transforma AI, care este un asistent pasiv, într-un sistem de operare. Nu este doar o reacție la intrare, ci o interpretare a intenției, o analiză a contextului, activarea fluxurilor de lucru adecvate și acțiuni în sisteme interconectate. Acest proces în buclă închisă, învățare, luare de decizii, codificare, este ceea ce face ca MoltBot să fie diferit de alți roboți și sisteme simple de automatizare.
