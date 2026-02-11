Penisgate: Își injectau sexul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe. Săritorii cu schiurile în mijlocul unui scandal de proporții la Jocurile Olimpice

Agenția Mondială Antidoping investighează dacă sportivi din proba de sărituri cu schiurile și-ar fi injectat penisul cu acid hialuronic pentru a obține distanțe mai mari la sărituri.

În cursa pentru aurul olimpic, sportivii de performanță suportă adesea lucruri greu de imaginat pentru majoritatea oamenilor. Dar merg oare aceste eforturi până la punctul în care săritorii cu schiurile să își injectează penisul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe? Aceasta este întrebarea pe care o investighează Agenția Mondială Antidoping, după ce acuzații șocante au apărut pentru prima dată în cotidianul german Bild, într-un scandal care a fost deja supranumit „Penisgate".

Potrivit publicației Bild, sportivii și-ar fi injectat acid hialuronic în penis pentru a manipula sistemul de măsurare folosit la verificarea costumelor de concurs - un sistem strict reglementat, tocmai pentru a preveni obținerea unui avantaj aerodinamic. Acidul hialuronic este un filler utilizat frecvent în chirurgia estetică, inclusiv în proceduri de mărire a circumferinței penisului, explică profesorul Eric Chung, medic urolog.

Injectarea penisului cu acid hialuronic duce la creșterea grosimii acestuia, însă ar fi nevoie de o cantitate mare de substanță pentru a obține un efect semnificativ, spune Chung, fost coordonator al grupului de specialitate în andrologie al Societății de Urologie din Australia și Noua Zeelandă. Efectul acidului hialuronic este temporar și necesită reinjectări la fiecare șase până la 12 luni, în funcție de modul în care particulele sunt absorbite și migrează în țesut.

Înainte de începerea sezonului competițional, săritorii cu schiurile trebuie să își realizeze costumul de concurs pe baza măsurătorilor corporale, inclusiv a înălțimii zonei dintre picioare (zona inghinală). Aceste măsurători sunt făcute cu un scaner corporal 3D aprobat de Federația Internațională de Schi, în prezența unui medic, sportivii fiind îmbrăcați doar în lenjerie și obligați să respecte o poziție corporală standardizată.

Dimensiunile costumului sunt strict reglementate, deoarece mărimea totală a acestuia poate avea un efect semnificativ asupra forței de portanță generate, care permite sportivilor să sară mai departe, explică profesorul asociat Dan Dwyer, de la Facultatea de Științe ale Exercițiului și Nutriției a Universității Deakin. Mărirea circumferinței penisului ar putea aduce un avantaj în procesul de măsurare, întrucât dimensiunile corpului ar deveni mai mari. Acest lucru ar permite realizarea unui costum de schi ușor mai mare.

„Iar un costum puțin mai mare are o suprafață mai mare, ceea ce poate genera o cantitate mică de portanță suplimentară", explică Dwyer. Sandro Pertile, directorul competițiilor masculine din cadrul Federației Internaționale de Schi și Snowboard, spune că „fiecare centimetru în plus la un costum contează. Dacă un costum are o suprafață cu 5% mai mare, zbori mai departe. Desigur, este un sport extrem de competitiv și toată lumea este la limită cu regulile, pentru că toți vor să câștige".

Profesorul Chung avertizează că injectarea acidului hialuronic în penis implică riscuri semnificative, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. „O tehnică de injectare incorectă sau o doză greșită poate provoca dureri peniene, rezultate estetice slabe (deformări), infecții, inflamații, modificări de sensibilitate și disfuncții sexuale. În cazuri rare, infecția se poate extinde și poate provoca gangrenă (necroză tisulară) și pierderea penisului."