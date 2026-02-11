Penisgate: Își injectau sexul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe. Săritorii cu schiurile în mijlocul unui scandal de proporții la Jocurile Olimpice
Postat la: 11.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Agenția Mondială Antidoping investighează dacă sportivi din proba de sărituri cu schiurile și-ar fi injectat penisul cu acid hialuronic pentru a obține distanțe mai mari la sărituri.
În cursa pentru aurul olimpic, sportivii de performanță suportă adesea lucruri greu de imaginat pentru majoritatea oamenilor. Dar merg oare aceste eforturi până la punctul în care săritorii cu schiurile să își injectează penisul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe? Aceasta este întrebarea pe care o investighează Agenția Mondială Antidoping, după ce acuzații șocante au apărut pentru prima dată în cotidianul german Bild, într-un scandal care a fost deja supranumit „Penisgate".
Potrivit publicației Bild, sportivii și-ar fi injectat acid hialuronic în penis pentru a manipula sistemul de măsurare folosit la verificarea costumelor de concurs - un sistem strict reglementat, tocmai pentru a preveni obținerea unui avantaj aerodinamic. Acidul hialuronic este un filler utilizat frecvent în chirurgia estetică, inclusiv în proceduri de mărire a circumferinței penisului, explică profesorul Eric Chung, medic urolog.
Injectarea penisului cu acid hialuronic duce la creșterea grosimii acestuia, însă ar fi nevoie de o cantitate mare de substanță pentru a obține un efect semnificativ, spune Chung, fost coordonator al grupului de specialitate în andrologie al Societății de Urologie din Australia și Noua Zeelandă. Efectul acidului hialuronic este temporar și necesită reinjectări la fiecare șase până la 12 luni, în funcție de modul în care particulele sunt absorbite și migrează în țesut.
Înainte de începerea sezonului competițional, săritorii cu schiurile trebuie să își realizeze costumul de concurs pe baza măsurătorilor corporale, inclusiv a înălțimii zonei dintre picioare (zona inghinală). Aceste măsurători sunt făcute cu un scaner corporal 3D aprobat de Federația Internațională de Schi, în prezența unui medic, sportivii fiind îmbrăcați doar în lenjerie și obligați să respecte o poziție corporală standardizată.
Dimensiunile costumului sunt strict reglementate, deoarece mărimea totală a acestuia poate avea un efect semnificativ asupra forței de portanță generate, care permite sportivilor să sară mai departe, explică profesorul asociat Dan Dwyer, de la Facultatea de Științe ale Exercițiului și Nutriției a Universității Deakin. Mărirea circumferinței penisului ar putea aduce un avantaj în procesul de măsurare, întrucât dimensiunile corpului ar deveni mai mari. Acest lucru ar permite realizarea unui costum de schi ușor mai mare.
„Iar un costum puțin mai mare are o suprafață mai mare, ceea ce poate genera o cantitate mică de portanță suplimentară", explică Dwyer. Sandro Pertile, directorul competițiilor masculine din cadrul Federației Internaționale de Schi și Snowboard, spune că „fiecare centimetru în plus la un costum contează. Dacă un costum are o suprafață cu 5% mai mare, zbori mai departe. Desigur, este un sport extrem de competitiv și toată lumea este la limită cu regulile, pentru că toți vor să câștige".
Profesorul Chung avertizează că injectarea acidului hialuronic în penis implică riscuri semnificative, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. „O tehnică de injectare incorectă sau o doză greșită poate provoca dureri peniene, rezultate estetice slabe (deformări), infecții, inflamații, modificări de sensibilitate și disfuncții sexuale. În cazuri rare, infecția se poate extinde și poate provoca gangrenă (necroză tisulară) și pierderea penisului."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce 2026 este mai greu decât 2025. Cât pierd românii în fiecare lună după noile taxe
Anul 2026 aduce o serie de schimbari fiscale care, cumulate cu inflația inca ridicata, pun presiune suplimentara pe buge ...
-
Youval Harari a intrat în colimatorul Biroului pentru Erezii și Religii al Bisericii Ortodoxe care îi dă o replică tăioasă după discursul de la Davos privind AI
SFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI- BIROUL PENTRU EREZII ȘI RELIGII În Pireu, pe 9 februarie 2026 INTELIGENȚA ARTI ...
-
Anatomia Moltbot / Moltbook - rețeaua socială și de execuție a agenților AI. Ce se întâmplă de fapt în discuțiile cu și dintre roboți
OpenClaw - inițial Clawdbot, pentru scurt timp Moltbot - este un agent AI personal open-source creat de Peter Steinberge ...
-
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au explodat
Datoriile firmelor catre bugetul de stat și bugetele sociale au continuat sa creasca in trimestrul IV din 2025, la final ...
-
Momentul când Epstein a fost găsit mort: imagini nemaivăzute surprind haosul din închisoare după descoperirea cadavrului pedofilului
Înregistrarea ingropata in milioanele de documente și materiale video facute publice de Departamentul de Justiție ...
-
Jumătate dintre minori sunt contactați de străini pe internet. Studiul îngrijorător care arată de ce ar trebui interzise rețelele sociale pentru copii
Realitatea digitala a minorilor din Romania la finalul anului 2025 este marcata de cifre alarmante, conform celui mai re ...
-
Alertă în Ungaria: un individ a descins într-o primărie și l-a împușcat pe primar
Focuri de arma in biroul primarului din Nagytevel in Ungaria! Atacul a avut loc marți dimineața. Primarul Sándor ...
-
Controverse după publicarea dosarelor Epstein - șase nume acoperite fără explicații: unul dintre ei ocupă o funcţie destul de înaltă într-un guvern străin
Departamentul de Justiție al Statelor Unite este acuzat de lipsa de transparența in gestionarea dosarului Jeffrey Epstei ...
-
Mai presus de Constituție: ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE în problema pensiilor magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a facut, marți, un nou pas instituțional major in disputa privind legea pensii ...
-
Actormetrul lui Dinescu: O poezie-manifest despre norma din batista Desdemonei și despre Hamlet descheiat la prăvălie!
Mircea Dinescu a intervenit in dezbaterea aprinsa legata de protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Carag ...
-
Anuț sumbru pentru omenire: Șeful de la Anthropic dezvăluie ce lucru periculos ar putea dezvolta inteligența artificială
Într-o analiza detaliata, Dario Amodei, șeful companiei Anthropic, explica faptul ca inteligența artificiala avans ...
-
Imagini dezvăluite de Pentagon, contrar ideilor despre fizică: Un OZN care scapă de o aeronavă SUA, cu o viteză uriașă
Jeremy Corbell, jurnalist de investigație, regizor de documentare și co-prezentator al podcastului Weaponized, a dezvalu ...
-
Stat paralel, mistic și ocult, sau grup infracțional organizat?
Aprecierea ca așa-zisul stat paralel este format din indivizi cu un potențial criminogen dezvoltat, care constituie de f ...
-
Nunta Chimică: Ceremonia olimpică din 2026 a fost bogată în simbolism ocult și alchimic
Un moment special in spectacolul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna din 2026 a reprezentat Nunta Chimica, un concep ...
-
Cum au intrat dacii în istorie: ce a văzut Herodot la nord de Dunăre și de ce l-au fascinat atât de mult geții
Primele mențiuni sigure despre daci apar in scrierile unor autori greci din secolul V i.Hr., iar numele care se remarca ...
-
S-a descoperit o particulă atât de mică încât pe lângă ea un atom ar fi mai mare decat o întreagă galaxie
Astrofizicienii au detectat toponiul - o particula exotica atat de mica incat ne redefinește ințelegerea asupra noțiunii ...
-
Wall Street pierde 611 miliarde de dolari într-o săptămână, pe fondul temerilor legate de inteligența artificială
Piețele financiare americane au inregistrat pierderi semnificative saptamana trecuta, dupa ce lansarea unor noi instrume ...
-
Americanii confirmă: urmează retragerea soldaților din Europa și înlocuirea lor cu „capacități europene"
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a raspuns luni la unele dintre concluziile raportului premergator al Conferin ...
-
Tehnologia care îți poate spiona telefonul fără ca tu să atingi ecranul. Ce țară vrea să o importe
Radiant Research Labs, un startup lansat in mai 2023, a atras atenția comunitații internaționale de securitate ciberneti ...
-
Detalii noi în cazul crimelor misterioase din Bulgaria desprinse parcă din filmele de groază: 6 morți și teorii extreme
Un caz intunecat, cu ecouri de thriller sumbru, ține Bulgaria in stare de șoc de mai bine de o saptamana. Șase oameni au ...
-
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici"
Romania este campioana europeana la scumpiri, iar inflația este practic de 5 ori mai mare decat media in statele Uniunii ...
-
Schimbare majoră pe piețele americane: Investitorii de pe Wall Street se îndepărtează de AI și giganții tech
Investitorii de pe Wall Street se indreapta tot mai mult catre companii mai mici si mai putin costisitoare, in timp ce i ...
-
Masoneria de cartier e abonată la banii statului. Mulți politicieni, oameni de afaceri si interlopi fac parte din Loja de la cârciumă
Restaurantul cunoscut in trecut sub numele „Barlogul lupilor", redenumit ulterior „Le Blanc", apare in mai m ...
-
Obsesia majoră a lui Epstein: Visa la o rasă de oameni superiori prin îmbunătățirea ADN-ului
În corespondențe cu cercetatori renumiți, Epstein explora idei controversate și eugeniste, de la modificarea genet ...
-
Un fenomen rar din adâncul Pământului devine piesa-cheie într-un mister geologic vechi de generații
De mai bine de un secol, cursul raului Green prin Munții Uinta din Utah a reprezentat un mister geologic care parea sa s ...
-
Oamenii de știință au rezolvat un mister vechi de 100 de ani: ce s-a aflat despre aerul pe care îl respirăm
Cercetatorii de la Universitatea din Warwick au dezvoltat o noua metoda care permite predicția modului in care nanoparti ...
-
Un anticilon mobil lovește puternic România și toată Europa de Est: Temperaturi greu de suportat și revin ninsori abundente
Meteorologii avertizeaza asupra unei schimbari drastice a condițiilor climatice la finalul acestei saptamani. Un anticic ...
-
Cum ajung Visa și Mastercard arme financiare în noul război economic între Europa si SUA
Europa are nevoie „urgent" sa-și reduca dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard, a declarat șefa ...
-
Cum alegi patul perfect pentru dormitorul tău
Un somn odihnitor incepe cu alegerea unui pat potrivit pentru nevoile tale și pentru spațiul de care dispui. Un pat dorm ...
-
Motivul real pentru care Elon Musk a fuzionat cele două fime ale sale: xAI cu SpaceX. Valoarea totală a trecut de 1,25 trilioane de dolari
Pe langa extinderea „luminii conștiinței catre stele", așa cum a descris Musk tranzacția, aceasta creeaza o afacer ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu