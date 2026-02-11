De ce 2026 este mai greu decât 2025. Cât pierd românii în fiecare lună după noile taxe
Postat la: 11.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Anul 2026 aduce o serie de schimbări fiscale care, cumulate cu inflația încă ridicată, pun presiune suplimentară pe bugetele populației.
Deși unele măsuri au fost prezentate drept ajustări pentru echilibrarea bugetului, efectul real este resimțit direct în venitul lunar disponibil.
O analiză publicată de FindNews.ro arată că impactul noilor reglementări diferă în funcție de tipul de venit, însă pentru majoritatea categoriilor sociale rezultatul final înseamnă costuri mai mari față de 2025.
Pentru salariații plătiți la nivelul minimului pe economie, menținerea facilității privind suma netaxabilă aduce un câștig modest la salariul net, de puțin peste o sută de lei în prima parte a anului. Totuși, acest avantaj este diminuat de creșterea prețurilor la alimente, servicii și utilități. Rata inflației rămâne peste media Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare continuă să fie afectată.
În cazul pensionarilor, 2026 marchează introducerea contribuției de 10% la sănătate pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei. Măsura reduce venitul net pentru persoanele cu pensii medii și mari, iar efectul anual poate ajunge la câteva mii de lei în funcție de cuantumul pensiei.
Proprietarii de locuințe sunt afectați de majorarea valorii impozabile pe metru pătrat, ceea ce duce la creșterea impozitelor locale, mai ales în orașele mari. Diferențele variază în funcție de deciziile consiliilor locale, dar pentru un apartament mediu costurile pot crește vizibil față de anul trecut. Pentru proprietățile cu valoare ridicată, se aplică și un impozit suplimentar asupra sumei care depășește pragul stabilit de lege.
Și în zona auto apar modificări. Mașinile cu motoare mari sau cu norme de poluare vechi sunt taxate mai sever, iar pentru vehiculele electrice a fost introdus un impozit anual fix. În paralel, cumpărăturile online din afara Uniunii Europene sunt afectate de o taxă logistică fixă pentru coletele cu valoare redusă, măsură care majorează indirect costul comenzilor externe.
Pentru antreprenori și investitori, schimbările sunt mai vizibile prin majorarea impozitului pe dividende la 16%, dar și prin creșterea impozitării câștigurilor din tranzacții bursiere și criptomonede. În cazul investițiilor financiare active, diferențele de impozitare reduc randamentul net obținut.
Economiștii atrag atenția că impactul cumulativ al tuturor acestor măsuri este mai important decât fiecare modificare luată separat. O familie urbană cu venituri medii poate înregistra cheltuieli suplimentare de câteva sute de lei lunar, rezultate atât din creșterea taxelor, cât și din scumpirea generală a bunurilor și serviciilor.
Per ansamblu, 2026 este perceput ca un an mai dificil deoarece ajustările fiscale se suprapun peste un climat economic marcat de inflație ridicată. Chiar și acolo unde există facilități sau ajustări limitate, ele sunt adesea compensate de majorări în alte zone.
Comparativ cu 2025, diferența nu constă într-o singură taxă majoră, ci într-o sumă de măsuri care, aplicate simultan, reduc treptat venitul disponibil al populației și cresc presiunea asupra bugetului lunar.
