Violatorul fetiței de 10 ani răpite de pe stradă în Brăila găsită plină de sânge primește o pedeapsă dar rămâne liber!

Corin Mămăligeanu, unul dintre cei care au vrut să îl ajute să scape pe violatorul fetiței de 10 ani din Brăila, găsită pe stradă, în noiembrie 2019, plină de sânge și aproape inconștientă, a fost condamnat într-un alt dosar, legat tot de fapte cu o fată minoră.

Fata de 10 ani este răpită sub amenințarea cu moartea și violată timp de trei ore, pe 24 noiembrie 2019. Doi suspecți spun că ei sunt făptașii și duc anchetatorii pe o pistă greșită, ca să îl ajute pe violator să scape. La momentul violării fetei de 10 ani, unul dintre cei doi care își asumă fapta este judecat într-un alt dosar, care are legătură tot cu o minoră. Primește o pedeapsă cu închisoarea, dar este lăsat liber. Judecata în dosar durează de un an și cinci luni, timp în care trei dintre cei judecați sunt liberi, unul dintre ei având interdicție să iasă din Brăila.

Un an de închisoare cu suspendare a primit Mămăligeanu la Judecătoria Brăila, joi 8 aprilie, pentru că, timp de trei luni (februarie - aprilie 2018), a întreținut relații sexuale cu o minoră, el având 19 ani. Deși Corin Mămăligeanu este judecat pentru fapte mult mai grave în dosarul fetei de 10 ani violate, în care anchetatorii au pus problema pericolului social pe care îl reprezintă cei care au comis faptele, judecătorul a decis că el poate executa în libertate pedeapsa de un an. Instanța a considerat că este suficient ca Mămăligeanu să fie supravegheat timp de trei ani de acum înainte. Ce nu a luat în considerare instanța este că Mămăligeanu este liber în același oraș cu fata violată de cel pe care el a vrut să îl ajute să scape.

Un consilier de probațiune îl ține sub supraveghere începând din 8 aprilie și acestuia trebuie să îi spună din ce își câștigă existența, dacă își schimbă locuința și locul de muncă, dacă lipsește de acasă mai mult de cinci zile. Mămăligeanu mai este obligat să muncească în folosul comunității, timp de 60 de zile, la Serviciul de utilitate publică, administrare şi gospodărire locală Brăila din cadrul Consiliului Local, și să participe la un program de reintegrare socială. În timp ce e judecat, comite alte fapte, mult mai grave Corin Mămăligeanu a fost trimit în judecată, pentru întreținerea de relații sexuale cu fata minoră, pe 13 mai 2019, iar judecarea dosarului a început pe 15 noiembrie 2019.

Nouă zile după ce a ajuns în fața judecătorilor pentru această faptă, Corin Mămăligeanu devine complicele violatorului fetei de 10 ani. Împreună cu un alt bărbat, Mămăligeanu duce procurorii care anchetau violarea fetei pe o pistă greșită, spunându-le că ei sunt făptuitorii. Timp de aproape două luni, sunt arestați pentru viol, până când dau de urma realului violator. Din ianuarie 2020, Mămăligeanu este în libertate. Pe 24 noiembrie 2019, fata de 10 ani este luată cu forța din apropierea unui supermarket din cartierul Vidin din Brăila și dusă pe un câmp de la marginea orașului.

Amenințată cu moartea dacă se opune, fetița trăiește ore de coșmar, în care este violată și supusă unor perversiunile sexuale. Violatorul o lasă, trei ore mai târziu, plină de sânge și aproape inconștientă, în fața magazinului de unde o răpise. Dar nu înainte de ai aminti ce lucruri odioase o așteaptă dacă povestește cuiva ce i-a făcut. Inițial, în anchetă au fost suspectați de violarea fetiței Corin Mămăligeanu (20 de ani) și Cătălin Drăgan (30 de ani), ei fiind reținuți în noiembrie 2019 și, ulterior, arestați preventiv.

Procurorul de caz spunea atunci că Mămăligeanu a luat-o pe fată din fața magazinului și a dus-o pe un câmp la ieșirea din oraș, unde a violat-o, apoi a ajuns cu ea într-un imobil nelocuit din Brăila, unde era și Drăgan, ambii continuând să o violeze. La două zile după ce fata a fost violată, Mămăligeanu și Drăgan erau arestați preventiv, după detaliile pe care le-au dat procurorilor despre cum ar fi răpit-o și violat-o pe fata de 10 ani. Declarațiile lor corespundeau cu datele pe care anchetatorii le aveau din înregistrări video și declarații de martori, iar detaliile pe care le știau despre odioasele fapte din seara de 24 noiembrie 2019 nu lăsau urmă de îndoială asupra făptuitorilor.

După ce au stat aproape două luni în arest preventiv, Mămăligeanu și Drăgan sunt puși în libertate, în urma unei decizii din 6 ianuarie 2020 a Judecătoriei Brăila, care le-a revocat măsura arestării. Procurorul de caz spunea atunci că, potrivit rezultatelor analizei AND, urmele biologice găsite pe pantalonii fetiței nu sunt ale lui Mămăligeanu și Drăgan, rezultat care indica un alt făptaș, dar și mărturii mincinoase ale celor doi, pentru a ajuta autorul violului. Anchetatorii au stabilit că noul suspect de viol este Laurențiu Tudori (39 de ani), de la acesta fiind urmele biologice găsite pe pantalonii fetiței.

Cu probele adunate timp de patru luni după violarea fetiței, procurorii au trimis dosarul în instanță pe 3 aprilie 2020, cu un singur acuzat de sechestrare și viol - Laurențiu Tudori - și trei complici care l-ar fi ajutat să scape de pedeapsa pentru faptele comise - Valentin Rusu, Cătălin Cornel Drăgan și Corin Mămăligeanu. Procurorii au scris în rechizitoriul trimis Judecătoriei Brăila că Laurențiu Tudori a acostat-o pe fetița de 10 ani, a răpit-o și a întreținut cu ea "acte sexuale anale și orale", dar și "raporturi sexuale". De altfel, fata a fost găsită de o vecină pe stradă, plină de sânge și fără puterea de a merge singură.

"S-a reținut că, în seara de 24 noiembrie 2019, prin constrângere (fizică şi psihică), dar şi profitând de starea vădită de vulnerabilitate a unei persoane vătămate minore, T.L. (n.red. - Tudori Laurențiu) a întreţinut cu aceasta mai multe acte sexuale orale şi anale, precum şi raporturi sexuale, la diferite intervale orare şi în diferite locuri din municipiul şi din afara municipiului Brăila, prin acţiunile întreprinse victimei fiindu-i create leziuni ce au necesitat 21 - 23 de zile de îngrijiri medicale, fără a-i fi pusă viaţa în primejdie", au scris procurorii în actul de sesizare a instanței.

Anchetatorii au stabilit și că Laurențiu Tudori "a amenințat-o cu moartea și cu violențe fizice" pentru a o convinge pe fată să meargă cu el, în 24 noiembrie 2019. Cătălin Cornel Drăgan şi Corin Mămăligeanu sunt judecați pentru favorizarea făptuitorului. Anchetatorii nu au stabilit clar motivele pentru care cei doi și-au asumat, inițial, violul și l-au protejat pe Laurențiu Tudori. Al treilea complice al lui Tudori - Valentin Rusu - l-a ajutat "să distrugă hainele care purtau urmele de sânge ale fetiţei, în scopul împiedicării cercetărilor", susțin anchetatorii.

Judecata în dosarul violării fetei de 10 ani a început în august 2020 și, până acum, au fost 17 termene. Judecata în proces a fost întreruptă din martie până în mai 2021, în timpul stării de urgență instituite în pandemia de coronavirus. La unul dintre termene, instanța a schimbat acuzația lui Valentin Rusu din favorizarea făptuitorului în complicitate la viol. Următorul termen în dosar a fost stabilit pe 15 mai, când instanța așteaptă mai multe informații despre Laurențiu Tudori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați. În prezent, Laurențiu Tudori este încarcerat în Penitenciarul Galați, iar Valentin Rusu, Cătălin Cornel Drăgan și Corin Mămăligeanu sunt liberi. Doar Rusu se află sub control judiciar, având interdicție să iasă din județul Brăila.