Viorica Dăncilă și soțul, dați în judecată de asociația de proprietari

Sunt de trei decenii împreună și au construit o relație care a rezistat tuturor provocărilor timpului. Soțul Vioricări Dăncilă este manager, iar partea feminină a familiei a fost premier, lider PSD și candidat al partidului la alegerile prezidențiale 2019.

A pierdut în fața lui Klaus Iohannis și a demisionat din funcția de președinte al PSD, dar viața merge mai departe pentru Viorica Dăncilă. Spune că acum are mai mult timp liber, iar soțul său a rememorat perioada în care a cunscut-o pe viitoarea parteneră de viață.

"Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraş. Venise de la oraş şi am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa de la gară. Au ieșit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soție! (...) "În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis... m-a tras deoparte și mi-a zis: "Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?" "Stai liniștit, tată, că o să vezi că da", a povestit la tv Cristinel Dăncilă, partenerul fostului premier.

Acum câțiva ani, soțul fostului premier a fost chemat în instanță de asociația de proprietari, informează stirilekanald.ro. Viorica Dăncilă apare, în declarația de avere, cu reședința în Videle. La judecătoria din oraș a fost dat în judecată Cristinel Dăncilă, obiectul procesului fiind reprezentat de "pretenții". Cele două părți implicate au ajuns la o înțelegere, în ultimă instanță, iar litigiul a fost încheiat după câteva luni.