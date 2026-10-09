Zimbru de peste 800 de kilograme, găsit decapitat la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile

Un zimbru de peste 800 de kilograme a fost găsit mort și decapitat în zona localității Măgura Ilvei din Bistrița-Năsăud. Lipsa capului indică faptul că animalul ar fi fost ucis de braconieri, iar capul ar fi fost luat ca trofeu.

Trupul animalului a fost descoperit joi seară, incidentul fiind confirmat pentru Bistriteanul.ro de prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha. Polițiștii IPJ Bistrița-Năsăud și o comisie a DSVSA Bistrița-Năsăud s-au deplasat de urgență la fața locului.

Zimbrul, specie protejată de lege, devenise cunoscut la Lunca Ilvei, fiind zărit prima dată pe 23 septembrie, iar animalul a păscut liniștit prin gospodăriile oamenilor. Ulterior, zimbrul a ajuns și la Măgura Ilvei, zonă în care a fost găsit mort.

Din informațiile Bistrițeanul.ro, ieri, reprezentanții DSVSA Bistrița-Năsăud au intervenit și l-au sedat, pentru că animalul părea să nu fie bine și avea spume la gură. I s-au recoltat probe pentru analize, iar medicii veterinari au verificat dacă starea lui nu era cauzată de faptul că mâncase prea multe mere din livezile din zonă. După sedare, zimbrul și-ar fi revenit fără probleme.

La mai puțin de o zi, zimbrul a fost găsit mort, în aceeași zonă.

Zimbrul provenea dintr-o rezervație din județul Suceava, de unde mai multe exemplare au fost eliberate în sălbăticie. Localnicii îl descriau ca pe un animal blând, care nu manifesta un comportament agresiv, deși cântărea peste 800 de kilograme.

Autoritățile au demarat verificări la fața locului.