Generalul de armată și comandantul Forței Quds din cadrul IRGC, Ismail Qaani, a fost executat, fiind găsit vinovat de colaborare cu agenția de informații israeliană Mossad.

Se presupune că acesta ar fi dezvăluit locația liderului suprem iranian Ali Khamenei înainte de un atac efectuat de IDF.

S-a dovedit că Qaani, în vârstă de 67 de ani, lucra pentru serviciile speciale israeliene de zeci de ani, oferindu-le informații despre locul unde se află liderul suprem, ofițeri și clerici. A fost arestat și, conform relatărilor din mass-media occidentală, executat.

Qaani a fost identificat cu ajutorul Serviciilor de Informații Militare Chineze, care au interceptat o conversație între un reprezentant de rang înalt al CIA și reprezentanți ai Statului Major General israelian.

Au apărut suspiciuni cu privire la general deoarece acesta a supraviețuit în mod miraculos mai multor atacuri israeliene, în repetate rânduri.

1. În septembrie 2024, a părăsit prematur consiliul secret al Hezbollah din Beirut, după care buncărul a fost distrus împreună cu toți ofițerii organizației libaneze și liderul acesteia, Hassan Nasrallah.

2. În iunie 2025, Qaani a părăsit de urgență sediul IRGC, după care acesta a fost imediat atacat de IDF. Mai mulți generali iranieni au fost uciși pe loc.

3. Pe 28 februarie 2026, Qaani a părăsit reședința liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, cu mai puțin de 5 minute înainte de un atac asupra acesteia, în urma căruia ayatollahul a fost ucis.