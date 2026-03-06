Conform rapoartelor Pentagonului din 6 martie 2026, Rusia furnizează Iranului informații spațiale în timp real, despre poziția avioanelor și navelor de război din Orientul Mijlociu.

Iranul exploatează datele satelitului de spionaj Khayyam construit de ruși pe platforma Kanopus-V, care oferă imagini de înaltă rezoluție.

Sateliții rusești și iranieni operează ca o constelație unificată, permițând vizitarea oricărui punct de interes de aproximativ patru ori pe zi pentru a ghida atacurile cu drone și rachete.

Stațiile radar de tip Rezonans-NE din Caucaz sau cele din Voronej asigură supravegherea spațiului aerian deasupra Mării Caspice și a Iranului de Nord.

Radarele sunt proiectate pentru a detecta avioane cu amprentă redusă, cum ar fi F-35 și B-2 Spirit, oferind Iranului avertizări timpurii înainte ca atacatorii să intre în spațiul său aerian.

Datele centralizate la Groznîi în Cecenia sunt integrate în rețeaua de apărare iraniană, pentru a compensa distrugerea sistemelor proprii S-300 și S-400 de către aviația israeliană.

Informațiile rusești au facilitat atacuri iraniene precise în cazul lovirii radarului strategic american AN/FPS-132 din Qatar pe 3 martie 2026.

SUA și Israelul au început să vizeze nodurile de comunicații iraniene pentru a întrerupe fluxul de date primite de la partenerii externi, respectiv Rusia și în mod cert și China.

Sistemul Rezonans-NE este un radar de tip VHF (Very High Frequency) care poate detecta ținte aerodinamice la o distanță de până la 600 km și rachete balistice la 1200 km.

Deși Rusia susține că radarele Rezonans au detectat cu succes avioanele F-35 în iunie 2025, rapoartele recente indică faptul că Iranul nu a reușit să prevină atacurile israeliene, fapt care a condus la neutralizarea sistemelor S-300 prin lovituri de precizie.

De asemenea, eficiența sistemului S-400 împotriva avioanelor F-35 Adir (Israel) și F-22 (SUA), din iunie 2025, s-a dovedit limitată. În atacurile din 1-3 martie 2026, Israelul a utilizat tactici de saturare și rachete aer-sol Rampage, care au reușit să penetreze bulele de apărare A2/AD.

Sistemul Rezonans-NE poate detecta prezența generală a avioanelor stealth, dar nu poate oferi în schimb o soluție de foc stabilă pentru rachetele interceptoare.

Această miopie tehnică a permis forțelor aeriene israeliene să lovească ținte strategice din Teheran fără pierderi raportate de aeronave.

SUA și Israelul folosesc sisteme de bruiaj avansate care orbesc radarele rusești și iraniene chiar înainte de atacul propriu-zis. Pe 4 martie 2026, s-a raportat o neutralizare cibernetică a centrelor de comandă iraniene, lăsând bateriile S-300 și S-400 izolate.

În atacurile de orbire Israelul utilizează drone ieftine pentru a forța bateriile de rachete iraniene Bavar-373 să își consume muniția scumpă.

Cornel Ivanciuc