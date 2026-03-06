"Teoria Jocurilor" - Profesorul care a prezis revenirea lui Trump și atacul asupra Iranului profeteste ca isralo-americanii vor pierde războiul VIDEO

Profesorul Jiang Xueqin — omul care a prezis revenirea lui Trump în mai 2024 și a prezis exact atacul SUA-Israel asupra Iranului cu peste un an înainte ca acesta să se întâmple, tocmai a publicat articolul "Teoria Jocurilor". Și ceea ce spune el despre petrodolar este cel mai important indicator macroeconomic al anului 2026. Profesorul chinez caruia i s-au implinit deja doua profetii sustine ca i se va implini si a treia, cea facuta tot in 2024: SUA va pierde în războiul cu Iran.

CCG (Bahrain, Emiratele Arabe Unite/Dubai-Abu Dhabi, Qatar, Kuweit, Arabia Saudită) sunt state petroliere artificial construite pe nisip și care folosesc intens Stramtoarea Urmuz. Întregul model depinde de vânzarea petrolului exclusiv în dolari americani și reciclarea trilioanelor de petrol înapoi în active americane.

•⁠ ⁠80% din totalul alimentelor este importat

•⁠ ⁠60% din apa dulce provine din instalații de desalinizare mari consumatoare de energie

•⁠ ⁠Teren deșertic plat, deschis, fără acoperire naturală

•⁠ ⁠Peste 90% expatriați în Dubai, fără spirit de luptă internă

Iranul, prin contrast, este o fortăreață muntoasă cu profunzime strategică, o populație care a supraviețuit deceniilor de sancțiuni și o cultură șiită a martiriului care transformă moartea în combustibil. Profesorul Jiang arată hărțile: Strâmtoarea Hormuz (33 km lățime, pe aici se "scurge" 20% din petrolul global), grafice ale stresului hidric (EAU și Bahrain literalmente în afara scalei), suprapuneri etnice/religioase. „Aceste țări nu ar trebui să existe în forma lor actuală. Există doar pentru că America le protejează. Această protecție este testată acum cu drone de 40.000 de dolari.”

Iranul nu egalează puterea de foc a SUA. Îi duce la faliment:

•⁠ ⁠Dronele Shahed: 35.000–50.000 de dolari fiecare, 500 produse pe zi, stoc estimat la 80.000

•⁠ ⁠Lista țintelor: instalații de desalinizare, terminale petroliere, rețele electrice, aeroporturi, baze americane

•⁠ ⁠Răspuns SUA/Israel: rachete Patriot/THAAD în valoare de 1–3 milioane de dolari (adesea sunt necesare 2–3 per dronă)

•⁠ ⁠„E cam o prostie”, spune Jiang cu râsul lui sec, caracteristic.

O singură dronă poate distruge o instalație de desalinizare care deservește milioane de oameni. Câteva lovituri asupra Jebel Ali sau Ras Tanura și triplele crize ale veniturilor + apei + electricității lovesc simultan.

Secvență de colaps pe țări

1.⁠ ⁠Bahrain — Primul care cade (săptămâni, nu luni)

•⁠ ⁠50–60% din populația șiită, condusă de monarhia sunnită, este considerată o marionetă americană/saudită

•⁠ ⁠Sediul bazei navale a Flotei a 5-a a SUA, deja sub bombardament direct cu rachete/drone

Martiriul lui Khamenei + greva școlară = obligație religioasă pentru jihad

Predicția lui Jiang: Revolta șiită + sprijin iranian → monarhia fuge sau este răsturnată. Pierderea Flotei a 5-a = înfrângere strategică catastrofală pentru America.

2.⁠ ⁠Dubai / Emiratele Arabe Unite — Un model de lux moare peste noapte

•⁠ ⁠Peste 90% expatriați, zboruri charter de 200.000–250.000 USD deja în desfășurare

Închiderea aeroporturilor, lovitura de la Burj Al Arab, expuse proiecte de lux

Cuvintele exacte ale lui Jiang: „Dubaiul, ca oraș pe termen lung, este mort. Ești un occidental bogat sau un asiatic. Nu te vei mai întoarce într-un loc care poate fi atacat oricând de iranieni.”

3.⁠ ⁠Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Implozia cu mișcare lentă

•⁠ ⁠Aceleași vulnerabilități la scară mai mare

•⁠ ⁠Minorități șiite în câmpurile petroliere din estul Arabiei Saudite

•⁠ ⁠Complexe masive de desalinizare, dependență de importurile de alimente

Când apa se termină și banii din petrol nu mai circulă, contractul social (subvenții, lipsa impozitelor) se rupe.

Finalul teoriei jocurilor

Acesta este un joc clasic asimetric repetat, cu diferențe masive în:

•⁠ Toleranță la durere: Iranul luptă până la moarte (jihad + martiriu). Elitele CCG au avioane private și conturi în Elveția — așa cum le conduc.

•⁠ Angajament credibil: comanda Iranului este acum descentralizată și motivată religios. Loialitatea GCC este pur tranzacțională.

•⁠ Curba costurilor: Iranul cheltuiește 40.000 de dolari, SUA cheltuiește milioane per răspuns. Iranul poate face asta la nesfârșit. Țările Consiliului de Cooperare al Golfului nu pot.

Când monarhiile se vor prăbuși (și Jiang spune că se va întâmpla asta), reciclarea petrodolarilor se va opri brusc. Gata cu trilioanele din Golf care cumpără obligațiuni din Trezoreria SUA, acțiuni americane, imobiliare americane, tehnologie americană. Vânzările de petrol se diversifică instantaneu în yuani, rupii, aur sau monede BRICS. „Privilegiul exorbitant” care a permis Americii să înregistreze deficite nesfârșite din 1973–74 dispare.

Starea finală pentru GCC

•⁠ Monarhiile fie se prăbușesc, fie fug în exil, fie devin state vasale aliniate Iranului

•⁠ ⁠Regiunea se fragmentează în războaie pentru apă și haos prin intermediari

•⁠ „Pax Islamica” sub conducere iraniană (narațiunea jihadistă condusă de șiiți) înlocuiește ordinea susținută de SUA

•⁠ Întreaga arhitectură financiară americană de după 1971 își pierde pilonul Golfului

Jiang repetă exact această secvență din 2024. Astăzi, el pur și simplu o documentează în timp real.

Pentru războinicii lichidității macro:

•⁠ Acesta este evenimentul de schimbare de regim. Prăbușirea structurală a cererii de dolari → creșterea bruscă a randamentului → criza de lichiditate → accelerarea dedolarizării

•⁠ CCG nu este cucerit de armate. Este demontat de drone ieftine, deficit de apă, fervoare religioasă și matematica neiertătoare a teoriei jocurilor.