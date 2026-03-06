"Teoria Jocurilor" - Profesorul care a prezis revenirea lui Trump și atacul asupra Iranului profeteste ca isralo-americanii vor pierde războiul VIDEO
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Profesorul Jiang Xueqin — omul care a prezis revenirea lui Trump în mai 2024 și a prezis exact atacul SUA-Israel asupra Iranului cu peste un an înainte ca acesta să se întâmple, tocmai a publicat articolul "Teoria Jocurilor". Și ceea ce spune el despre petrodolar este cel mai important indicator macroeconomic al anului 2026. Profesorul chinez caruia i s-au implinit deja doua profetii sustine ca i se va implini si a treia, cea facuta tot in 2024: SUA va pierde în războiul cu Iran.
CCG (Bahrain, Emiratele Arabe Unite/Dubai-Abu Dhabi, Qatar, Kuweit, Arabia Saudită) sunt state petroliere artificial construite pe nisip și care folosesc intens Stramtoarea Urmuz. Întregul model depinde de vânzarea petrolului exclusiv în dolari americani și reciclarea trilioanelor de petrol înapoi în active americane.
• 80% din totalul alimentelor este importat
• 60% din apa dulce provine din instalații de desalinizare mari consumatoare de energie
• Teren deșertic plat, deschis, fără acoperire naturală
• Peste 90% expatriați în Dubai, fără spirit de luptă internă
Iranul, prin contrast, este o fortăreață muntoasă cu profunzime strategică, o populație care a supraviețuit deceniilor de sancțiuni și o cultură șiită a martiriului care transformă moartea în combustibil. Profesorul Jiang arată hărțile: Strâmtoarea Hormuz (33 km lățime, pe aici se "scurge" 20% din petrolul global), grafice ale stresului hidric (EAU și Bahrain literalmente în afara scalei), suprapuneri etnice/religioase. „Aceste țări nu ar trebui să existe în forma lor actuală. Există doar pentru că America le protejează. Această protecție este testată acum cu drone de 40.000 de dolari.”
Iranul nu egalează puterea de foc a SUA. Îi duce la faliment:
• Dronele Shahed: 35.000–50.000 de dolari fiecare, 500 produse pe zi, stoc estimat la 80.000
• Lista țintelor: instalații de desalinizare, terminale petroliere, rețele electrice, aeroporturi, baze americane
• Răspuns SUA/Israel: rachete Patriot/THAAD în valoare de 1–3 milioane de dolari (adesea sunt necesare 2–3 per dronă)
• „E cam o prostie”, spune Jiang cu râsul lui sec, caracteristic.
O singură dronă poate distruge o instalație de desalinizare care deservește milioane de oameni. Câteva lovituri asupra Jebel Ali sau Ras Tanura și triplele crize ale veniturilor + apei + electricității lovesc simultan.
Secvență de colaps pe țări
1. Bahrain — Primul care cade (săptămâni, nu luni)
• 50–60% din populația șiită, condusă de monarhia sunnită, este considerată o marionetă americană/saudită
• Sediul bazei navale a Flotei a 5-a a SUA, deja sub bombardament direct cu rachete/drone
Martiriul lui Khamenei + greva școlară = obligație religioasă pentru jihad
Predicția lui Jiang: Revolta șiită + sprijin iranian → monarhia fuge sau este răsturnată. Pierderea Flotei a 5-a = înfrângere strategică catastrofală pentru America.
2. Dubai / Emiratele Arabe Unite — Un model de lux moare peste noapte
• Peste 90% expatriați, zboruri charter de 200.000–250.000 USD deja în desfășurare
Închiderea aeroporturilor, lovitura de la Burj Al Arab, expuse proiecte de lux
Cuvintele exacte ale lui Jiang: „Dubaiul, ca oraș pe termen lung, este mort. Ești un occidental bogat sau un asiatic. Nu te vei mai întoarce într-un loc care poate fi atacat oricând de iranieni.”
3. Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Implozia cu mișcare lentă
• Aceleași vulnerabilități la scară mai mare
• Minorități șiite în câmpurile petroliere din estul Arabiei Saudite
• Complexe masive de desalinizare, dependență de importurile de alimente
Când apa se termină și banii din petrol nu mai circulă, contractul social (subvenții, lipsa impozitelor) se rupe.
Finalul teoriei jocurilor
Acesta este un joc clasic asimetric repetat, cu diferențe masive în:
• Toleranță la durere: Iranul luptă până la moarte (jihad + martiriu). Elitele CCG au avioane private și conturi în Elveția — așa cum le conduc.
• Angajament credibil: comanda Iranului este acum descentralizată și motivată religios. Loialitatea GCC este pur tranzacțională.
• Curba costurilor: Iranul cheltuiește 40.000 de dolari, SUA cheltuiește milioane per răspuns. Iranul poate face asta la nesfârșit. Țările Consiliului de Cooperare al Golfului nu pot.
Când monarhiile se vor prăbuși (și Jiang spune că se va întâmpla asta), reciclarea petrodolarilor se va opri brusc. Gata cu trilioanele din Golf care cumpără obligațiuni din Trezoreria SUA, acțiuni americane, imobiliare americane, tehnologie americană. Vânzările de petrol se diversifică instantaneu în yuani, rupii, aur sau monede BRICS. „Privilegiul exorbitant” care a permis Americii să înregistreze deficite nesfârșite din 1973–74 dispare.
Starea finală pentru GCC
• Monarhiile fie se prăbușesc, fie fug în exil, fie devin state vasale aliniate Iranului
• Regiunea se fragmentează în războaie pentru apă și haos prin intermediari
• „Pax Islamica” sub conducere iraniană (narațiunea jihadistă condusă de șiiți) înlocuiește ordinea susținută de SUA
• Întreaga arhitectură financiară americană de după 1971 își pierde pilonul Golfului
Jiang repetă exact această secvență din 2024. Astăzi, el pur și simplu o documentează în timp real.
Pentru războinicii lichidității macro:
• Acesta este evenimentul de schimbare de regim. Prăbușirea structurală a cererii de dolari → creșterea bruscă a randamentului → criza de lichiditate → accelerarea dedolarizării
• CCG nu este cucerit de armate. Este demontat de drone ieftine, deficit de apă, fervoare religioasă și matematica neiertătoare a teoriei jocurilor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mesajul exorcistului supranumit "Demon Slayer" este pe cale să ajungă la milioane de oameni: "Extratereștrii sunt draci iar elitele globale se închină lui Satan"
Joi, 5 martie, emisiunea Shawn Ryan - unul dintre cele mai bine cotate podcasturi de astazi, gazduit de fostul Navy SEAL ...
-
A căzut bomba la Casa Albă: Președintele SUA Donald Trump e acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein
Departamentul de Justiție a publicat trei interviuri FBI cu o femeie care a susținut ca președintele Donald Trump a agre ...
-
Resursele statului paralel "sub acoprire": Hotelurile SRI din stațiuni turistice, modernizate cu peste 20 de milioane de euro. O unitate de cazare din Mamaia - 7,2 milioane euro
Serviciul Roman de Informații investește zeci de milioane de euro in modernizarea mai multor unitați de cazare și baze d ...
-
Dughin spune că Rusia are o misiune sacra de a intarzia venirea Anticristului și de a opri Apocalipsa prin "Sabia lui Katehon"
Redefinirea ideologica a conflictului din Ucraina a capatat accente apocaliptice in discursul filosofului rus Aleksandr ...
-
Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Strategia administrației de la Washington, care mizeaza pe o prabușire a regimului de la Teheran intr-un interval optimi ...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
-
Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutara, ...
-
Prin cine a ajuns infuencerul Lucian Mîndruță să aibă acces în numai 24 de ore la cel mai important summit de la Washington al lui Donald Trump
Anunțul lui Nicușor Dan cu privire la participarea sa la Consiliul Pacii a produs mare valva printre jurnaliștii din țar ...
-
Justiția, o frază de dânșii inventată: Padocul groazei din Vrancea - 15.000 de animale omorâte cu bani publici
SC Vetmedan SRL funcționeaza inca din 2003 in localitatea Suraia din Vrancea și gestioneaza adaposturi pentru caini in b ...
-
Jocul lui Ilie de la Șpăgărie: Companiile franceze, deranjate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania. "Să ne explice cineva de ce"
O disputa mocnita a izbucnit in industria de aparare, dupa ce au aparut informații conform carora Romania ar pregati con ...
-
Misterul morții lui Jeffrey Epstein. Anunțul oficial al decesului a fost făcut cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să fie găsit inconștient în celula sa
Un act oficial care confirma moartea lui Jeffrey Epstein cu o zi inainte ca acesta sa fie gasit inconștient in celula sa ...
-
Dezvăluire: Cum au izbucnit scandalurile Groenlanda și Canada înainte de dosarul Epstein
Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar in ...
-
Rețeaua din umbră care ține economia Rusiei conectată la exterior, în pofida sancțiunilor occidentale
O firma apropiata Kremlinului muta miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutand Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa ...
-
Dosarele Epstein dezvăluie legături directe cu înființarea, lansarea și finanțarea Bulei Bitcoin
Ultima serie de „dosare Epstein" a aruncat o noua lumina asupra relațiilor defunctului infractor sexual cu unii di ...
-
Președintele Donald Trump e acuzat că a bătut și a violat în serie o fetița de 13 ani chiar în anul cand a câștigat primul mandat
Presedintele SUA Donald Trump este acuzat ca a violat o fetița de 13 ani, a carei identitate reala nu a fost difuzata di ...
-
Dosarul Epstein - complicii din România care apar în documentele desecretizate. Cine patrona reteaua de fete din Europa de Est
Departamentul de Justiție a facut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionan ...
-
DOCUMENT: Ca să ajungă președinte, Nicușor Dan a fost împrumutat cu 12 milioane de euro în timp record, dintre care 9 milioane nu știm nici până azi de unde au venit
Cautam numarul de creditori ramași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca sa constat ca la vremea respectiva ...
-
Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. Este motivul pentru care a fost retrasă din România
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a facut dezvaluiri explozive despre fost ...
-
Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă
Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanopar ...
-
Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța
Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregatise un loc calduț la Socie ...
-
Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!
Marea Britanie pregatește o operațiune complexa de manipulare mediatica și atentate simulate pentru a accelera ...
-
Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut pana la moartea sa ca in Statele Unite exista o rețea ex ...
-
Nenorocirea care ne paște odată cu semnarea acordului Mercosur: România e cel mai mare exportator de cereale din UE
Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE. Însa țara noastra vinde in alte state marfa ieftina sub fo ...
-
Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din raspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese ca acesta i-a intors surorii sale - Claudia Dan - un ...
-
Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți
În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul u ...
-
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte"
Datele transmise de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevarul", ...
-
Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autoritatile americane, dupa ce a fost urmarit peste doua sap ...
-
Lovitură de teatru: UE a cumpărat de 7,3 miliarde de Euro gaz lichefiat rusesc
Guvernele europene au fost acuzate ca alimenteaza razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina, deoarece noi date arata ca Kre ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu