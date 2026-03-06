Mesajul exorcistului supranumit "Demon Slayer" este pe cale să ajungă la milioane de oameni: "Extratereștrii sunt draci iar elitele globale se închină lui Satan"
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Joi, 5 martie, emisiunea Shawn Ryan - unul dintre cele mai bine cotate podcasturi de astăzi, găzduit de fostul Navy SEAL și contractor CIA Shawn Ryan - a lansat un episod cu părintele Chad Ripperger, preot catolic tradiționalist și exorcist care a construit o uriașă audiență online prin apariții pe emisiuni catolice pe YouTube, podcasturi și alte evenimente.
Mesajul exorcistului Ripperger este unul puternic, despre demoni și sfârșitul timpurilor. Învățăturile sale au consecințe concrete. Ripperger, de pildă, susține că răpirile extraterestre sunt reale - dar sunt de fapt întâlniri cu demonii: „Dacă te uiți cu adevărat la ceea ce pretind că fac acesti extratereștrii, este identic cu lucrurile pe care demonii le fac oamenilor care sunt posedați." De altfel, in timpul unor exorcizari, unii demoni "au luat infatisarea unor extraterestri cu ochi mari si negri si cu capul alungit care isi spuneau "grey". Când îi întrebi dece își spun ca-s "gri" (asa cum sunt cunoscuti acesti extraterestri in documentare) ei spun ca: "zicem asa pentru ca nu suntem nici albi nici negri", adică "nu suntem nici rai nici buni".
Referitor la evoluționism el spune ca fiind „nu doar problematică din punct de vedere științific, ci chiar și din punct de vedere teologic și filozofic." De asemenea, el leagă cazul Epstein de ritualuri satanice, observând că „dispunerea insulei oferă o indicație că a fost puternic implicată în ocultism." Exorcistul spune și despre sfârșitul timpurilor, afirmând că „înainte de venirea Anticristului, unul dintre lucrurile pe care le știm de la părinții bisericii este că va exista o implozie mondială a moralității oamenilor." El interpretează „semnul fiarei" ca pe o inversare a semnelor de botez - posibil legat de o „monedă digitală" mondială sau de cipul implantabil pentru creier Neuralink, despre care Ripperger spune: „nu vei putea obține acel cip fără un fel de renunțare la Hristos." Va trebui să existe ceva religios pe care va trebui să-l accepți și pe care știi că este contrar voinței lui Dumnezeu și contrar lui Hristos.
Central în viziunea lui Ripperger este noțiunea de „blesteme generaționale" și „spirite ancestrale" -ideea că demonii pot fi transmiși prin liniile de familie, rase și locuri, sărind generații și opresând nevinovații. Asociatul său, Dan Schneider, care a apărut de două ori la emisiunea Shawn Ryan pentru a promova aceeași viziune, o explică în termeni de privare spirituală moștenită: păcatele unui tată își dezvăluie familia de protecția divină, permițând demonilor să se atașeze de-a lungul generațiilor. Schneider încadrează conceptul ca fiind thomist și patristic-rădăcinat în Sf. Toma de Aquino și Părinții Bisericii.
Dincolo de relatările despre răpiri, preotul și-a exprimat scepticismul cu privire la existența vieții inteligente în altă parte a universului. Referindu-se la Cartea Genezei, el a susținut că Scriptura se concentrează pe crearea vieții pe Pământ. Deși a recunoscut că Dumnezeu ar putea crea viață oriunde, el a sugerat că atât teologia, cât și știința indică din ce în ce mai mult Pământul ca fiind unic. El a observat că, în ciuda decadelor de cercetare, agențiile spațiale nu au reușit încă să producă dovezi definitive ale vieții dincolo de planeta noastră. „Oriunde se uită, cred că ar putea fi găsită viață, și apoi nu este", a observat el. În opinia sa, credința în existența pe scară largă a vieții extraterestre este adesea bazată pe presupuneri evoluționiste mai degrabă decât pe dovezi solide.
Pentru părintele Ripperger, absența dovezilor îi întărește convingerea că multe dintre narațiunile despre extratereștri sunt interpretări greșite ale realităților spirituale, mai degrabă decât întâlniri cu ființe din alt sistem solar. Clericul a mers mai departe, sugerând că discursul extraterestru ar putea funcționa ca o distragere de la crizele morale și spirituale de pe Pământ. El a susținut că demonii folosesc adesea distragerea atenției ca tactică, îndepărtând atenția de la problemele morale mai profunde. În cuvintele lui, „Rareori fac un atac frontal." Crează distrageri astfel încât oamenii să se uite în altă parte. ''
El a susținut că poveștile despre ființe avansate care promit salvarea reflectă teme teologice, dar îl înlocuiesc pe Hristos cu extratereștri. Acest lucru, crede el, subminează subtil creștinismul prin prezentarea unei figuri alternative de salvator. „Exact aceleași lucruri pe care le doresc demonii sunt exact tipul de lucruri despre care auzi vorbindu-se extratereștrii", a spus el. În timp ce criticii resping observațiile sale ca fiind speculative, preotul susține că istoria este plină de înșelăciuni spirituale care se deghizează în iluminare. El a avertizat că fascinația pentru OZN-uri ar putea deschide indivizii către influențe oculte dacă nu este abordată cu discernământ.
Comentariile părintelui Ripperger sosesc într-un moment de interes public reînnoit pentru OZN-uri, alimentat de dezvăluirile guvernamentale și de înregistrările virale. Oamenii de știință continuă să investigheze fenomenele aeriene inexplicabile, subliniind că neidentificat nu înseamnă extraterestru. Cercetătorii religioși sunt împărțiți. Unii teologi susțin că descoperirea vieții extraterestre nu ar contrazice doctrina creștină. Alții, precum Părintele Ripperger, insistă că multe întâlniri raportate reflectă războiul spiritual mai degrabă decât explorarea cosmică.
