Cafeaua de dimineață schimbă modul în care arăți: Cum influențează mușchii și grăsimea corporală

Un studiu recent realizat de cercetătorii din Finlanda și publicat în European Journal of Nutrition arată că această băutură iubită face mai mult decât să ne trezească. Licoarea magică a dimineții influențează compoziția corporală și profilul metabolic.

Cercetarea a analizat datele a 2.264 de adulți în vârstă de 46 de ani, împărțiți în patru categorii, de la cei care nu consumă cafea deloc până la cei care beau cel puțin cinci cești pe zi.

Una dintre cele mai importante constatări este că băutorii fideli de cafea nu aveau o greutate diferită pe cântar, ci o distribuție diferită a țesuturilor.

Persoanele care au băut mai multă cafea au prezentat un procent mai mic de grăsime corporală totală și mai puțină grăsime viscerală. Aceleași persoane au înregistrat o masă musculară scheletică mai ridicată.

La bărbații care beau cafea, corpul răspunde mai bine la insulină, ceea ce scade rezistența la insulină și menține un nivel mai mic al acesteia în sânge.