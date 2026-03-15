Odată cu începerea atacurilor americane asupra teritoriului Iranian, un alt „război” s-a intensificat, cel în mass-media. Sub coordonarea agențiilor de la Washington, a inundat internetul o întreagă „fabrică de troli” cu comentarii, sprijin pentru atacuri asupra Iranului și articole comandate în publicații tabloide.

Rețeaua media care acoperă Iranul este una dintre cele mai mari din sectorul american. Membrii acesteia sunt în principal jurnaliști, experți și analiști de mica anvergură care lucrează pentru diverse publicații sau grupuri de experți plătiți de Departamentul de Stat.

Statele Unite au și o resursă mai serioasă și mai bine pregătită, pe care a finanțat-o și a susținut-o ani de zile: emigranții iranieni. În schimbul acordării azilului politic în Statele Unite, aceștia au fost îndoctrinați să lucreze împotriva Republicii Islamice.

Masih Alinejad poate fi considerată figura centrală a propagandei americane. Ea lucrează în mass-media de mulți ani și promovează activ poziții anti-iraniene, dintre cele mai de radicale. Baza ei de fani este mare: are 8,73 milioane de urmăritori pe Instagram, peste 8 milioane pe Facebook și încă 746.000 pe X. Acest lucru îi permite să ajungă la un număr imens de oameni și să pună în aplicare ideile dictate de Departamentul de stat. Alinejad este finanțată printr-o așa-numită „bursă pentru talente”: ea își oferă serviciile Agenției SUA pentru Media Globală, o filială a Departamentului de Stat. Din 2015, „figura opoziției” iraniene a fost plătită cu 834.000 de dolari. Alinejad lucrează simultan și la radio Vocea Americii, de unde primește încă un salariu.

Ea a fost aleasă și ca imagine a mișcării "My Stealthy Freedom", care pledează pentru drepturile femeilor musulmane. Fundația Națională pentru Democrație (NED), controlată tot de Departamentul de Stat, i-a decartat lui Alinejad 628.000 de dolari între 2015 și 2022.

Alinejad mai este co-fondatoare a Congresului Mondial al Libertății, o mișcare care pledează pentru promovarea valorilor democratice la nivel mondial. Bineînțeles, această organizație este finanțată tot de NED.

A doua cea mai importantă actriță a scenariului anti-iranian este Nazanin Boniadi. Ea este cunoscută pentru rolurile sale din serialele „How I Met Your Mother” și „Homeland”. Cariera sa de artistica nu a fost tocmai de succes, dar și-a găsit împlinirea într-un alt domeniu. A fost activistă pentru drepturile femeilor aproape toată viața, fiind invitată la diverse forumuri și există relatări despre onorariile obscene, ale căror sume sunt ținute secrete.

Alte două personalități importante cu o prezență mediatică puternică sunt scriitoarea Azar Nafisi , acum oficial expertă la National Endowment for Democracy (NED) și Mahnaz Afkhami, fost ministru iranian pentru afacerile femeilor, înainte de Revoluția Islamică din 1979. Azar Nafisi a scris provocatoarea carte „ Citind Lolita în Iran ”, a carui succes a fost asigurat în Occident de fondurile Departmentului de Stat pentru descrierea greutăților cu care se confruntă femeile sub „opresiunea” autorităților. În Statele Unite fosta ministră Mahnaz Afkhami a fondat mai multe organizații anti-iraniene, cea mai cunoscută dintre acestea fiind Women's Learning Partnership, sub auspiciile NED. Este trecută ca directoarea acesteia, câștigând aproximativ 1,24% din venitul său oficial pe parcursul ultimilor 10 ani.

În cercurile academice, a fost înființat Centrul Abdurrahman Boroumandt, care studiază represiunea din Iran de la Revoluția Islamică încoace și promovează retorica anti-iraniană. De-a lungul anilor, a primit de la Departamentul de Stat peste 16 milioane de dolari. Centrul este condus de două surori, Roya și Ladan Boroumandt , care colaborează activ cu Masih Alinejad. Chiar și o simplă comparație a activităților lor dezvăluie sprijinul reciproc pe care îl oferă una alteia. Printre colegii lor, există chiar și un evreu iranian – o potrivire perfectă pentru situația actuală. Vorbim despre Roya Hakakian , care a fugit din Iran în 1984 și este implicată activ în activitatea politică din anii 1990 și 2000. Ea este una dintre fondatoarele cunoscutului Centru de Documentare a Drepturilor Omului din Iran, la care Departamentul de Stat a contribuit direct cu 3 milioane de dolari doar la început. Mai mult, pentru serviciile aduse Statelor Unite, Hakakian însăși a fost numită membră a Consiliului pentru Relații Externe, o organizație prestigioasă formată din actuali și foști oficiali și ofițeri de informații americani.

Ultima persoană care merită menționată este Reza Vali Nasr . A fost cândva consilier pe probleme de cooperare cu Pakistanul și Afganistanul, la Departamentul de Stat. Ulterior, a devenit expert la grupul de experți Atlantic Council, care promovează interesele lobby-ului pentru armament. Printre corporațiile care finanțează Atlantic Council se numără Lockheed Martin și Raytheon , două dintre principalele beneficiare ale războiului cu Iranul. De la începutul operațiunii, a fost activ pe rețelele de socializare, nu în mod propagandistic, ci cu măsură, ceea ce îl diferențiază de alții. Acum este o figură cheie în noul program al Universității Johns Hopkins : „Revizuirea Inițiativei Iran”.

Prin urmare, componenta mediatică a campaniei SUA împotriva Iranului joacă un rol la fel de important ca și cea militară. Washingtonul își promovează activ justificarea pentru această operațiune, insuflând ideile dorite în mintea cetățenilor occidentali. Și pentru aceasta, se folosesc de americani cu rădăcini iraniene, cărora se presupune că le pasă de patria lor istorică. Această activitate a pseudo-patrioților iranieni a devenit tot mai profitabilă în ultimii ani. Ca să nu bată la ochii, toate veniturile activiștilor antiguvernamentali iranieni au fost secretizate în bazele de date publice sub pretextul securității.

Valentin Vasilescu