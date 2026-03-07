Carne contaminată pe mesele europenilor: importurile din Brazilia zdruncină siguranța alimentară
Postat la: 07.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un nou scandal alimentar zguduie piața europeană a cărnii. Autoritățile sanitare din Europa au confirmat că mii de kilograme de carne de vită provenită din Brazilia au intrat pe piața europeană conținând hormoni de creștere interziși în Uniunea Europeană, iar o parte semnificativă din această cantitate a fost deja consumată.
Descoperirea a fost făcută în urma unei anchete desfășurate de autoritățile sanitare din Olanda, care au identificat aproximativ 5.000 de kilograme de carne de vită contaminată cu un hormon de creștere interzis în fermele din Uniunea Europeană. Potrivit raportului oficial, cea mai mare parte din această carne a fost deja consumată înainte ca problema să fie detectată.
Deficiențe grave în sistemul de certificare
Investigația a scos la iveală probleme majore în sistemul de certificare al exporturilor de carne. Documentele oficiale indică faptul că procedurile de verificare au eșuat, permițând ca produse provenite de la animale tratate cu substanțe interzise în UE să ajungă pe piața europeană.
Mai mult, autoritățile olandeze au urmărit și două transporturi suplimentare de carne congelată, fiecare de aproximativ 25.000 de kilograme, care au fost livrate către doi importatori din Olanda. Ancheta încearcă acum să stabilească exact traseul acestor produse și dacă ele au fost redistribuite în alte state membre.
Presiune pe acordul comercial cu Mercosur
Scandalul reaprinde disputa privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, care include state precum Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay.
Criticii acordului susțin că standardele de producție din aceste țări sunt considerabil mai permisive decât cele impuse fermierilor europeni, ceea ce creează atât riscuri pentru siguranța alimentară, cât și concurență neloială pentru producătorii din UE.
Poziția României
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că astfel de situații confirmă necesitatea unor măsuri mai ferme privind importurile din statele Mercosur.
Potrivit acestuia, România a solicitat Comisia Europeană două măsuri urgente:
• alocarea de fonduri pentru modernizarea laboratoarelor fito-sanitare, astfel încât acestea să poată depista rapid substanțele interzise utilizate în producția agroalimentară;
• controale mult mai stricte asupra importurilor provenite din state terțe, în special asupra produselor de origine animală.
Întrebări pentru decidenții europeni
Cazul ridică întrebări serioase despre capacitatea Uniunii Europene de a controla fluxurile alimentare din afara spațiului comunitar. În timp ce fermierii europeni sunt obligați să respecte reguli stricte privind utilizarea hormonilor și antibioticelor, produse provenite din sisteme de producție mai permisive continuă să ajungă pe piața europeană.
Specialiștii atrag atenția că problema nu este doar una comercială, ci și una de încredere publică. Consumatorii europeni se bazează pe sistemul de control al UE pentru a garanta că alimentele respectă standardele de siguranță.
Scandalul cărnii contaminate ar putea deveni astfel un test major pentru politica comercială și pentru credibilitatea sistemului de siguranță alimentară al Uniunii Europene, într-un moment în care negocierile cu statele Mercosur se apropie de un punct decisiv.
Simona Man
(Agroexpert-TV.ro)
-
