Cum ne păcălește memoria: creierul poate rescrie trecutul și crea amintiri false. De ce uiți ce ai de făcut când intri într-o cameră

Memoria nu păstrează trecutul sub forma unei înregistrări perfecte, care poate fi redată oricând fără modificări. Creierul selectează informațiile importante, renunță la detaliile considerate nefolositoare și reconstruiește fiecare experiență atunci când încercăm să ne-o amintim. Tocmai de aceea, unele amintiri se transformă în timp, iar altele pot conține elemente care nu au existat niciodată în realitate.

Dacă ar funcționa asemenea unui dispozitiv digital de stocare, creierul uman ar putea păstra echivalentul a aproximativ trei milioane de ore de conținut video redat fără întrerupere. Potrivit estimărilor neurologilor, capacitatea memoriei ar ajunge la aproape 2,5 petabytes, suficient pentru milioane de filme la rezoluție înaltă, scrie RBC. Totuși, modul în care sunt organizate și recuperate informațiile este mult mai complex decât în cazul unui computer.

Unele amintiri pot fi construite de creier

Studiile realizate de psihologi arată că oamenii pot ajunge să creadă că au trecut prin anumite experiențe în copilărie, chiar dacă acestea nu s-au petrecut în realitate. Informații provenite din povești, filme, vise sau imaginație se pot combina într-o narațiune suficient de convingătoare încât să fie percepută drept o amintire autentică.

Situația în care mergem într-o altă încăpere și nu ne mai amintim motivul este foarte frecventă. Cercetătorii o numesc „Efectul pragului" și susțin că trecerea dintr-un spațiu în altul îi transmite creierului că a început un context nou. În acel moment, sarcina anterioară poate fi eliminată temporar din memoria de lucru. Folosind un termen din domeniul tehnologiei, creierul ar deschide un „folder nou", în timp ce informația din spațiul precedent trece pe plan secund. Acest lucru ar putea explica de ce revenirea în camera din care am plecat ne ajută uneori să ne amintim ce intenționam să facem.

Experiențele intense rămân mai ușor în memorie

Emoțiile puternice pot contribui la fixarea unor momente pentru perioade îndelungate. Amigdala și hipocampul, regiuni cerebrale implicate în procesarea emoțiilor și formarea amintirilor, lucrează împreună în timpul experiențelor marcante. Atunci când trăim frică, bucurie sau entuziasm intens, adrenalina îi semnalează creierului că evenimentul respectiv este important și trebuie păstrat. Din acest motiv, prima iubire, un accident sau o experiență care a provocat teamă pot rămâne foarte clare chiar și după mulți ani.

Câtă informație putem păstra simultan

Memoria pe termen scurt poate gestiona doar un număr limitat de informații în același timp. Teoriile mai vechi indicau o capacitate de aproximativ șapte elemente, cu o variație de două în plus sau în minus. Cercetări mai recente sugerează însă că limita reală ar fi mai apropiată de patru sau cinci elemente.

Împărțirea informațiilor în grupuri mai mici ușurează procesul de memorare. Acesta este motivul pentru care un număr lung de telefon poate fi reținut mai ușor dacă este separat în secvențe scurte.

Uitarea poate avea un rol util

Faptul că nu reținem fiecare detaliu al vieții nu indică neapărat o problemă. Dimpotrivă, eliminarea anumitor informații este necesară pentru funcționarea eficientă a creierului. Detaliile lipsite de relevanță pentru prezent, precum meniul unui mic dejun consumat în urmă cu trei ani, sunt înlăturate pentru ca resursele cognitive să poată fi folosite în luarea deciziilor și în adaptarea la situații noi. Din această perspectivă, uitarea este o funcție firească a unei memorii sănătoase.

În timpul somnului, hipocampul continuă să proceseze experiențele acumulate pe parcursul zilei. Informațiile considerate importante sunt transferate din memoria temporară în cea pe termen lung, într-un proces numit consolidare. Lipsa constantă de somn poate afecta această etapă, motiv pentru care persoanele care nu se odihnesc suficient întâmpină mai multe dificultăți atunci când încearcă să învețe sau să rețină informații noi.

Cum ar putea apărea senzația de déjà vu

O posibilă explicație pentru déjà vu este existența unei mici diferențe de timp în procesarea informațiilor. Dacă o zonă a creierului înregistrează ceea ce se întâmplă cu doar câteva milisecunde înaintea alteia, experiența prezentă poate fi interpretată în mod eronat drept una cunoscută.

Astfel apare impresia puternică de a mai fi trăit exact același moment, chiar dacă situația este, în realitate, nouă.

Mirosurile pot readuce instantaneu amintiri vechi

Dintre toate simțurile, mirosul are una dintre cele mai directe legături cu regiunile cerebrale responsabile de emoții și memorie. Traseul său evită o parte importantă din procesarea rațională prin care trec alte informații senzoriale. Un parfum, aroma pâinii coapte sau mirosul ploii pot readuce aproape instantaneu imagini și emoții asociate unei perioade îndepărtate. Uneori, reacția apare înainte ca persoana să identifice în mod conștient experiența de care îi amintește mirosul.

Amintirile se pot modifica de fiecare dată când le accesăm

Atunci când ne gândim la un eveniment din trecut, nu recuperăm forma sa inițială, ci cea mai recentă versiune păstrată de creier. Fiecare rememorare poate adăuga mici modificări influențate de starea emoțională, informațiile dobândite ulterior și perspectiva din prezent.