Cum se menține Andreea Marin după ce a ajuns la greutatea din liceu: „Nu mai țin dietă"

Andreea Marin a revenit la greutatea pe care o avea în timpul liceului, după un proces care s-a întins pe mai bine de doi ani. Deși schimbarea sa fizică este vizibilă, vedeta spune că nu mai urmează o dietă de aproximativ un an și jumătate, ci își menține greutatea prin câteva obiceiuri pe care le-a integrat în rutina zilnică.

Fosta prezentatoare TV a lucrat alături de un medic nutriționist pentru a înțelege mai bine nevoile propriului organism. În prezent, aceasta a renunțat la restricțiile alimentare și preferă mesele simple, cu legume și surse de proteine.

„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare", a mărturisit Andreea Marin la podcastul De Gust cu Dana.

Regula pe care Andreea Marin o respectă la masă

Vedeta a explicat că mănâncă, de obicei, de două ori pe zi, într-un interval cuprins între prânz și începutul serii.

„Țin și cont de această regulă de a mânca la șase-șapte ore pe zi. De obicei, între ora 12 și ora șase-șapte seara. Cam aceasta este regula mea", a precizat ea.

Multe dintre legumele folosite în bucătăria familiei provin din propria grădină. Andreea Marin cultivă roșii, castraveți, ceapă, dovlecei, ardei și diferite plante aromatice. În meniul său apar frecvent și preparatele lichide, pe care le consideră ușor de digerat.

„În fiecare zi o ciorbiță sau o supă, sau o supă cremă, pentru că e mult mai ușor digerabilă, e plină de nutrienți. E exact ce îi trebuie corpului pentru a fi ajutat", a completat vedeta.

Cum își începe diminețile

Alimentația nu este singurul element important din rutina sa. Fosta prezentatoare încearcă să facă mișcare moderată și să petreacă timp în aer liber încă de la primele ore ale zilei. În fiecare dimineață, aceasta își verifică plantele și legumele, apoi merge desculță prin iarbă și face cel puțin 20 de minute de mișcare.

„Dimineața vin aici la fereastră, mă uit, îmi verific plantele, îmi verific legumele, văd dacă roșiile sunt de copilit, dacă e ceva de făcut. Ies cu tălpile goale prin iarbă în fiecare dimineață, ies cu puțină terapie și fac și puțină mișcare, măcar 20 de minute dimineața. Așa că asta e trezirea mea", a povestit Andreea Marin.

Vedeta spune că obiectivul său nu este obținerea unei siluete perfecte, ci menținerea sănătății și a unei stări bune pe termen lung.

„Eu nu-mi doresc să fiu un model de catwalk. Eu îmi doresc să fiu un om care trăiește mai mult, dar mai bine. Nu doar mult. Mi-am dorit foarte mult să învăț aceste principii corecte de viață sănătoasă", a concluzionat aceasta.