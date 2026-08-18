De ce sticla de apă are mai multe bacterii decât vasul de toaletă
Postat la: 18.08.2026 |
Sticlele reutilizabile pentru apă au devenit extrem de populare în ultimii ani. Pe de o parte, ele protejează mediul înconjurător prin reducerea drastică a consumului de plastic de unică folosință. Pe de altă parte, fiind fabricate din materiale rezistente precum oțelul inoxidabil, sticla sau plasticul fără BPA, acestea garantează durabilitate și un plus de siguranță pentru sănătate, ajutându-ne totodată să economisim bani, scrie ABC.
Datorită diferitelor dimensiuni și modele accesibile, le folosim peste tot: la birou, la școală sau la sală. Cu toate acestea, puțini oameni știu cum să le curățe corect. O igienizare necorespunzătoare nu doar că le scurtează durata de viață, dar le poate transforma în adevărate focare de bacterii periculoase.
Pericolul ascuns din sticla de apă
Doctorul David Callejo, medic, a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare cu privire la obiceiul foarte răspândit de a clăti sticla doar cu puțină apă înainte de refolosire, în loc de a o spăla în profunzime. „Ai acasă sau la birou o sticlă pe care doar o clătești puțin înainte de a o folosi? Ei bine, bei apă cu mult mai multe bacterii decât se găsesc pe vasul tău de toaletă", avertizează dr. David Callejo.
Medicul face trimitere la un studiu realizat de compania americană WaterFilterGuru, care a analizat încărcătura bacteriană din recipientele de apă comparativ cu mediul casnic. Rezultatele arată că o sticlă clătită doar la suprafață poate adăposti de 40.000 de ori mai multe bacterii decât capacul unui vas de WC.
De ce devine sticla un „mediu de cultură" pentru microorganisme?
Medicul explică mecanismul prin care aceste recipiente adună o cantitate uriașă de microbi:
În interiorul sticlei există o umiditate de 100% și o temperatură propice dezvoltării bacteriilor.
De fiecare dată când bem direct din sticlă, transferăm saliva, celule epiteliale și resturi microscopice de mâncare, „hrana" perfectă pentru bacterii. „Bacteriile se lipesc de pereții sticlei, motiv pentru care o simplă clătire nu ajută la nimic. Mai mult, bacteriile care se dezvoltă acolo sunt de tip gram-negativ aceleași care se găsesc în fecale și care pot provoca gastroenterită, probleme digestive sau respirație urât mirositoare", explică dr. Callejo.
Cum curățăm corect sticlele reutilizabile: 2 reguli
Pentru a elimina acest „ecosistem de bacterii", medicul oferă două recomandări esențiale:
Alege materialul potrivit: Optează pentru sticle din sticlă sau oțel inoxidabil, deoarece pe aceste suprafețe bacteriile se atașează și se multiplică mult mai greu decât pe plastic.
Spălare zilnică cu detergent: Sticla reutilizabilă trebuie spălată în fiecare zi cu apă și detergent de vase, ca orice altă farfurie sau furculiță. „Ideal este să fie spălată la mașina de spălat vase", adaugă specialistul.
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